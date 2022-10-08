Yli 20 000 hätäapukamiinaa Ukrainaan lahjoitusvaroin

Suomalaisten lionien johtamassa humanitaarisessa avustusoperaatiossa on toimitettu noin 21 000 kamiinaa ukrainalaisille perheille sodan keskelle. Jo kolmatta talvea käynnissä olevaan projektiin on saatu lahjoituksia lähes kolme miljoonaa euroa eri puolilta maailmaa.



Kamiinat tarjoavat välttämätöntä lämpöä, mahdollisuuden ruoan valmistamiseen ja veden keittämiseen. Nämä asiat ovat hengissä säilymisen edellytys kylminä talvina.



Vuonna 2023 syntynyt ajatus yksinkertaisen, mutta tehokkaan kamiinan kehittämisestä kasvoi nopeasti paikallisesta aloitteesta globaaliksi avustusoperaatioksi. Suomalaiset lionit tunnistivat avun kriittisen tarpeen, sillä Venäjän iskut energiainfraan olivat jättäneet siviilit ilman sähköä ja lämpöä. Projektitiimi otti yhteyttä kansainväliseen Lions-järjestöön ja näin syntyi WICTU-kamiinakeräys (Winter Is Coming To Ukraine), joka on nopeasti laajentunut yli 30 maan yhteiseksi humanitaariseksi ponnistukseksi. Vuotta aiemmin WICTU-teeman alla kerättiin 2 200 aggregaattia ukrainalaisiin kouluihin ja päiväkoteihin antamaan mahdollisimman normaaleja oppimistilanteita noin 300 000 lapselle.

– Kamiinoiden avulla pystymme turvaamaan lämpöä ja ruokaa kymmenille tuhansille ihmisille. Tämä on ollut konkreettinen ja välitön tapa auttaa Ukrainan siviilejä selviytymään talvesta, Suomen WICTU-maakoordinaattori Petri Lappi kertoo.



Vuonna 2024 valmistettiin 8 100 kamiinaa, jotka toimitettiin lions-yhteistyön kautta koordinoidusti ympäri Ukrainaa. Projekti jatkui vuonna 2025 ja kaikkiaan Ukrainaan on nyt toimitettu 21 000 kamiinaa.



Projektissa on hyödynnetty suomalaista osaamista ja työpanosta ja kamiinat valmistetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Suomessa. Kokemusten perusteella Konekansan suunnittelemien kamiinoiden mallit ovat kehittyneet jatkuvasti, ja uusissa versioissa voidaan polttaa puun lisäksi pellettiä, brikettiä ja hiiltä. Rahallisestikin kyseessä on mittava avustuskampanja;hankkeen arvo on ollut yli 3 miljoonaa euroa (3,25 MEUR).



Kamiinaprojekti tukee samalla Suomessa asuvia ukrainalaisia: osa kamiinoista valmistetaan kumppaniyrityksessä ukrainalaisten työntekijöiden käsissä. Lisäksi kamiinoita kuljettavien rekkojen kuskit ovat ukrainalaisia, joten esimerkiksi kieliongelmia ei ole ollut ja kuormat ovat päässeet kitkatta rajojen yli.





Yhteinen globaali ponnistus

WICTU-hankkeen kautta Lions-yhteisö – Suomesta Eurooppaan ja Yhdysvalloista Australiaan – on yhdistänyt voimansa. Tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni ukrainalainen perhe ja yhteisö selviää tulevastakin talvesta. Projektissa ovat olleet leijonista mukana myös muun muassa Björn Hägerstrand projektipäällikkönä, Jyri Kurki koordinaattorina ja Heikki Hemmilä talousvastaavana.

– Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka lionit pystyvät yhdistämään paikalliset ideat kansainvälisen verkoston toteutukseksi. Ilman suomalaisten lionien johtajuutta ja määrätietoista halua auttaa, tämä ei olisi kasvanut näin laajaksi ja tehokkaaksi avustusoperaatioksi, Jyri Kurki summaa.