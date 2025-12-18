MUISTUTUS: KUTSU MEDIATILAISUUTEEN: Alko julkaisee juomatrendit to 8.1. klo 9.00

30.12.2025 08:14:06 EET | Alko Oy | Kutsu

Mitkä juomatrendit näkyvät kuluttajien valinnoissa juuri nyt? Alkon trendikatsaus nostaa jälleen ajankohtaisia ilmiöitä.

Tervetuloa kuulemaan trendeistä lisää Alkon virtuaaliseen mediatilaisuuteen torstaina 8. tammikuuta klo 9.00.

Kuva täynnä värikkäitä karkkeja ja tikkareita eri muodoissa ja väreissä aseteltuna puiselle pöydälle.
Alkon trendikatsaus 2026 juomien maailmaan

Aika: Torstai 8.1. klo 9–9.30

Paikka: Virtuaalinen livelähetys. Tilaisuuden osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille keskiviikkona 7.1. sähköpostitse. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 5. tammikuuta linkin kautta: ilmoittaudu tästä linkistä

Voit jakaa ilmoittautumislinkkiä eteenpäin myös omalle ruoka- ja juoma-alan verkostollesi.

Ohjelma

Vuoden 2026 trendit tuovat uusia painotuksia ilmiöihin, jotka ovat jyllänneet jo hetken aikaa. Isoina juomatrendeinä jatkuvat edelleen niin elämysten etsiminen kuin oman hyvinvoinnin vaaliminen. 

Aamussa meidät johdattelee syvemmin trendien kiehtovaan maailmaan Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen sekä tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.

Tilaisuuden jälkeen sinulla on mahdollisuus haastatella niin Anua kuin Anria. Voit varata haastatteluajan jo etukäteen sähköpostitse osoitteesta viestinta@alko.fi

Tilaisuutta ei tallenneta.

Lisätietoja
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi

Osoitelähde
STT:n osoiterekisteri, Meltwaterin osoiterekisteri sekä Alkon oma mediapruuviosoiterekisteri. Alkon tietosuojakäytänteet ovat kuvattu osoitteessa www.alko.fi/rekisteriselosteet

Yhteyshenkilöt

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi

Linkit

Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.

Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.

