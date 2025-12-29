Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Takuueläkkeen saajat ja vähävaraiset asiakkaat voivat hakea vapautusta tasasuuruisista asiakasmaksuista

30.12.2025 09:24:03 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Takuueläkkeen saajat vapautetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tasasuuruisista asiakasmaksuista vuodesta 2026 alkaen. Tasasuuruisen asiakasmaksun vapautusta tai alennusta voivat hakea lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vähävaraiset asiakkaat.

Takuueläkkeen saajat vapautetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tasasuuruisista asiakasmaksuista eli tasamaksuista vuodesta 2026 alkaen. Tasamaksu tarkoittaa sitä, että palvelu maksaa kaikille saman verran. Esimerkiksi lääkärikäynnin poliklinikkamaksu on tasasuuruinen.  

Vapautus koskee tasasuuruisten asiakasmaksujen laskuja, jotka on päivätty 1.1.2026 tai sen jälkeen. Hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti maksuvapautuksesta kesäkuun kokouksessaan. 

Vapautuksen saamiseksi asiakkaan tulee itse seurata saamiaan laskuja ja ilmoittaa niistä hyvinvointialueelle 30 vuorokauden sisällä laskun eräpäivästä, jotta laskut voidaan hyvittää.

Kun takuueläkkeen saaja saa tasasuuruisen asiakasmaksun laskun, hänen tulee olla laskusta yhteydessä hyvinvointialueen kirjaamoon ja toimittaa voimassa oleva takuueläketodistus. Muita liitteitä ei tarvita.  Asiakkaalle lähetetään päätös asiakasmaksun hyvittämisestä. 

Tasasuuruisen asiakasmaksun vapautusta tai alennusta voivat hakea lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vähävaraiset asiakkaat. Päätös maksuvapautuksesta perustuu toimeentulotukilaskelmaan ja siihen, mitä toimeentulotukilain mukaan voidaan huomioida. Hakemuksessa tulee olla selvitys tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.

Lisätiedot ja tarkat ohjeet maksuvapautuksen hakemiseen löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://paijatha.fi/asiointiopas/asiakasmaksut

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

