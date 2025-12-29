Vuodenvaihteen juhlintaan liittyvät yleisimmät vammat ja vahingot ovat helposti vältettävissä

Käytä ilotulitteita vastuullisesti – vältä vammat ja roskispalot

Ilotulitteiden ajattelematon tai huolimaton käsittely aiheuttaa joka vuosi ikäviä silmä- ja palovammoja. Suurin osa vammoista olisi vältettävissä, jos kaikki käyttäisivät suojalaseja ja noudattaisivat ilotulitteiden käyttöohjeita.

Valtaosa pelastuslaitosten rakennuspaloihin ja -vaaroihin liittyvistä hälytystehtävistä johtuu ilotulitteiden tai muiden pyroteknisten tuotteiden ymmärtämättömästä tai huolimattomasta käsittelystä. Myös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden roskat aiheuttavat vakavan tulipalovaaran, jos ne korjataan roskakoreihin ja jäteastioihin kuumina.

Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden roskien täytyy antaa jäähtyä kunnolla ennen jälkien siivoamista, sillä pienikin hehku voi roihahtaa paloksi, joka levitessään aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisille ja omaisuudelle.

Näin käytät ilotulitteita turvallisesti:

Osta vain hyväksyttyjä ja käyttöohjeilla varustettuja tuotteita.

Säilytä kuivassa, avaa pakkaukset vasta käyttöpaikalla.

Älä käytä päihteiden vaikutuksen alaisena äläkä luovuta päihtyneille henkilöille.

Käytä ilotulitteita vain niiden ampumiseen määriteltynä ajanjaksona.

Käytä suojalaseja – sekä ampuja että katselijat.

Valitse avoin ja turvallinen paikka, kauas rakennuksista, autosuojista ja muista ihmisistä.

Lue ohjeet etukäteen ja toimi täsmälleen niiden mukaan.

Kiinnitä tukevasti (esim. putkiraketit), älä koskaan pidä käsissä.

Sytytä vain yksi kerrallaan ja poistu heti vähintään 10 metrin päähän.

Älä koskaan yritä sytyttää uudelleen tuotetta, joka ei lauennut. Odota 10–15 minuuttia ja kastele vedellä.

Siivoa ilotulitejätteet roskikseen vasta seuraavana päivänä – jätteet voivat kyteä vielä tunteja ampumisen jälkeen.

Tapaturmat lisääntyvät juhlinnan keskellä

Muita tapaturmia ja sairaustapauksia esiintyy myös normaalia enemmän suurten väkimäärien juhlimisen yhteydessä. Sää on vähintään kolea tai pakkasen puolella, ja näkyvyys on heikkoa. Osa juhlijoista liikkuu ulkona liian vähäisessä vaatetuksessa ja mahdollisesti myös päihtyneinä.

Tyypillisiä tapaturmia ovat esimerkiksi liukastumiset ja paleltumiset. On tärkeää huolehtia esimerkiksi kulkuväylien hiekoittamisesta, sään mukaisesta pukeutumisesta ja varmistaa, että kukaan ei jää yksin ulos.

Vuodenvaihde näkyy auttajien tehtävämäärissä – tulipaloista tyypillisin on roskispalo

Länsi-Suomen alueen pelastuslaitoksilla oli viime vuodenvaihteessa yhteensä 29 tulipaloihin tai palovaaraan liittyvää hälytystehtävää. Koko maassa puolestaan kirjattiin yhteensä 118 pelastustoimen tehtävää, joissa aiheuttajaksi todettiin ilotulite tai muu pyrotekninen tuote. Näistä tehtävistä 80 liittyi erilaisten jätesäiliöiden paloihin.

Ensihoitotehtäviä oli Satakunnassa 91, Pohjanmaalla 82 ja Varsinais-Suomessa 218 kappaletta. (31.12.2024 kello 8:00 – 1.1.2025 kello 8:00)

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden (Länsi-Suomen yhteistoiminta-alue) pelastuslaitokset ja ensihoito kampanjoivat yhdessä uuden vuoden tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi mediatiedotteella ja sosiaalisessa sosiaalisen median julkaisuilla.