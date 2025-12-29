Koko Suomen kulttuurivuosi alkaa nyt Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa
Oulu ja 39 kumppanikuntaa ovat valmiina historialliseen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Alkava kulttuuripääkaupunkivuosi on vasta kolmas kerta tittelin historiassa, kun sitä kantaa suomalainen kaupunki.
Yli 500 toimijaa luo yhdessä vuoden, jolloin pohjoinen Suomi on kulttuurin uusi keskipiste Euroopassa. Tarjontaa on luvassa kaikille laidasta laitaan; näyttelyitä, festivaaleja, maailman kantaesityksiä, esittävää taidetta, kyläjuhlia, pysyviä taideteoksia, urheilua ja muuta monipuolista ohjelmaa 40 kunnan alueella. Vuosi tuo tullessaan tuhansia tapahtumia.
”Oulu2026-vuotta tekevät sadat taideorganisaatiot, festivaalit ja muut luovan alan toimijat. Se on valtava määrä osaamista ja sitoutumista. Uskon yksittäisten tapahtumien määrän olevan yhteensä jopa 3 000. Yhteinen vuotemme nostaa kulttuurin ja luovuuden merkityksen uuteen valoon kaikessa toiminnassa”, iloitsee Oulu2026:n ohjelmajohtaja Samu Forsblom.
Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlitaan koko kansan voimin Oulu2026-Avajaisfestareilla. Viikonlopun kestävä (16.–18.1.), Oulun keskustan valtaava festari on näyteikkuna vuoden tarjontaan: lähes 200 tapahtuman kattaus levittäytyy yli 20 tapahtumapaikkaan ympäri keskustaa.
“Avajaisfestarit avaavat isosti vuoden kulttuuriohjelman. Kaupungin täyttävän taiteen ja tapahtumien runsauden lisäksi koettavissa on neljä merkittävää näyttelyä. Nyt on aika innostua pohjoisesta”, Forsblom toteaa.
Koko vuoden tapahtumiin on helppo tutustua Oulu2026.eu -verkkosivujen ja tapahtumakalenterin avulla.
Muutamia nostoja vuoden 2026 kulttuuriohjelmasta:
- Oulu2026-Avajaisfestarit: Oulun ja pohjoisen asukkaiden ainutlaatuinen tapahtuma 16.-18.1., johon myös muu Eurooppa on kutsuttu mukaan. Lumoava talvinen kaupunkifestivaali esittelee kolmen päivän aikana sen, mistä Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkialue ja -ohjelma on tehty.
- Risku: Rajaton, elävä saamelaiskulttuuri on monipuolisesti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Luvassa on muun muassa oopperaa, konsertteja, kuvataidetta sekä seminaareja.
- Kaupungintalon näyttelyt: Mediataidetta Kiasmasta sekä immersiivinen Rauhankoneen kerroksia tarjoavat elämyksiä Oulun kaupungintalolla ympäri vuoden, avaten kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen vierailukohteeksi sekä paikallisille että matkailijoille.
- Valokuvataiteen museo Fotografiska Tallinn tuo ensimmäistä kertaa valokuvanäyttelyn Suomeen. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan suunniteltu ryhmänäyttely PLAY avautuu 14. tammikuuta.
- Climate Clock: Ouluun muodostuu vuonna 2026 pysyvä julkisen taiteen reitti, joka koostuu arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista.
- Arctic Food Lab: Ruokakulttuurin kokonaisuus, joka korostaa pohjoisia makuja, yhteisöllisyyttä ja vieraanvaraisuutta eri muodoissa ympäri vuoden koko Oulu2026-alueella.
- Lumo Art & Tech: Kansainvälinen festivaali, joka tuo useisiin tapahtumapaikkoihin erilaisia taiteen ja teknologian kohtaamisia valotaiteesta äänitaiteeseen sekä monimuotoiseen digitaaliseen taiteeseen.
- Lumipallo-suurmusikaali saa maailman kantaesityksensä Oulussa joulukuussa 2026. Koko perheen joulumusikaali punoo yhteen pohjoisia legendoja. Se luo jännittävän kertomuksen täynnä taikuutta, mysteeriä ja romantiikkaakin. Lumipallon päärooleissa nähdään Kristo Salminen ja Saara Aalto.
Suuri suomalainen kulttuurivuosi
Euroopan kulttuuripääkaupunkititteli on arvostettu Euroopan unionin aloite, jonka tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kulttuurista moninaisuutta sekä juhlistaa alueelle ominaista kulttuuria ja taidetta. Ensimmäisenä kunnian sai Ateena vuonna 1985, joten toiminta viettää tänä vuonna nelikymppisiään.
Suomessa kulttuuripääkaupunkeina ovat toimineet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on enemmän kuin näyttävä tapahtumasarja tai matkailuvaltti. Se on strateginen hanke, joka vaikuttaa aluekehitykseen, kulttuuriin, kaupunkien vetovoimaan ja paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuuteen. Vuonna 2026 Oulu ja koko pohjoinen Suomi nousevat kansainväliseen keskiöön yhdessä taiteilijoiden, järjestöjen, yritysten, vapaaehtoisten ja asukkaiden voimin.
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
