Täysin uudenlainen true crime -podcast alkaa Podmessa – tunnetut rikoskirjailijat sukeltavat selvittämättömien kotimaisten tapausten ytimeen

Voidaanko jo päätetty rikostutkinta avata Suomessa uudelleen kahden siviilitutkijan avulla? Tämä selviää alkaneen vuoden aikana, kun rikoskirjailijat Elina Backman ja Heidi Holmavuo lähtevät uudessa Backman/Holmavuo-podcastissaan selvittämään neljää kotimaista ratkaisematonta rikostapausta tavoitteenaan löytää jokaiseen tapaukseen jotakin uutta tietoa, joka voi parhaimmillaan johtaa tutkinnan uudelleen avautumiseen.

Backman ja Holmavuo ovat onnistuneet aiemminkin avaamaan rikostutkinnan toiminnallaan. Heidän vuonna 2022 tekemänsä äänikirja Ratkaisematon – Kirja, joka avasi murhatutkinnan (Otava) aloitti tapahtumaketjun 1950-luvulla murhatun parikymppisen kemiläisen Elli Immon tapauksesta. Alun perin ratkaisemattomaksi jääneen rikoksen tutkinta avattiin uudelleen Backmanin ja Holmavuon työn ansiosta.

Teos julkaistiin ensimmäisen kerran äänikirjana syksyllä 2022, ja jo seuraavana keväänä ilmestyivät uudella materiaalilla rikastettu painettu kirja sekä uusi, täydennetty versio äänikirjasta. Uusi teos paljasti, miten tutkinta eteni ja mitä Elli Immon traagisesta kohtalosta lopulta saatiin selville. Tapausta ja Backmanin sekä Holmavuon työtä käsiteltiin vuonna 2023 MTV3-kanavalla esitetyssä dokumentissa Vaiettu urha: Elli Immo.

Uudessa podcastissaan Backman ja Holmavuo pyrkivät selvittämään, mitä kaikkea on mahdollista saada selville suomalaisista ratkaisemattomista rikostapauksista, joiden tutkinnat on jo lopetettu.

Sarja liikkuu todellisen tutkinnan ja inhimillisen tarinankerronnan rajapinnassa tavalla, jota Suomessa on kuultu harvoin.

– On kunnianhimoinen tavoite lähteä tutkimaan tapauksia näin syväluotaavasti, ja tiedän, että työmäärä on valtava. Sisältöäkin tärkeämpää on kuitenkin se, että näiden tapausten keskellä elää yhä suuri joukko läheisiä, jotka eivät saa rauhaa, eikä kukaan enää kuule heidän tuskaansa. Jos heidän pimeyteensä onnistuu tuomaan edes pienen määrän valoa, on se kaiken työn arvoista, sanoo Heidi Holmavuo.

– Backman/Holmavuo-podcast käynnistää intensiivisen tutkintaprosessin, jonka aikana erilaisilta käänteiltä ei voi välttyä. Asioihin perehtyminen ja mahdollisten uusien tietojen löytyminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Emme luovuta helpolla, linjaa Elina Backman.

Backman ja Holmavuo ovat kokeneita podcastien tekijöitä, ja aiemmista Vastausta vailla- ja Sukellus pimeään -sarjoista tuttu perusteellinen taustatyö viedään nyt uudelle tasolle Backman/Holmavuo-podcastissa. Yhteistyö Podmen kanssa mahdollistaa poikkeuksellisen syvän ja kunnianhimoisen tuotannon.

– On mahtavaa päästä julkaisemaan jotain aivan uudenlaista true crimen saralla. Backman ja Holmavuo eivät ainoastaan kerro jo tapahtuneista asioista, vaan lähtevät itse aktiivisesti selvittämään lisää. Tekijöiden rohkean tinkimätön asenne sekä journalistinen ja tarinankerronnallinen osaaminen vakuuttivat meidät heti ensitapaamisella, kehuu Podme Suomen premium-tuotantojen vastaava tuottaja Mirka Vesala.

Mihin katosi kahden pienen lapsen isä Savonlinnassa?

Ensimmäiseksi Backman ja Holmavuo yrittävät selvittää Savonlinnassa heinäkuisena perjantaina vuonna 2014 sattunutta tapausta, jossa 37-vuotias Sami Luostarinen lähti hakemaan tavaroita kaupasta äitinsä yritykselle, jossa Luostarinen työskenteli myyjänä. Tuolle kauppareissulle kahden pienen lapsen isä myöskin jäi, eikä koskaan palannut.

Luostarisen katoaminen on ihmetyttänyt suuresti Luostarisen isää Jarmo Luostarista, joka on kuvaillut poikaansa rehelliseksi ja kunnolliseksi mieheksi, joka ei ollut sekaantunut mihinkään rikolliseen, tupakoinut tai käyttänyt juurikaan alkoholia.

Luostarisen yllättävää katoamista ihmetteli myös Itä-Suomen poliisi, joka ei epäillyt katoamiseen liittyvän rikosta.

– Olemme jo tässä vaiheessa päässeet hyvin syvälle Sami Luostarisen katoamiseen useiden eri läheisten ja taustalähteiden kautta. Tapaukseen liittyy hämmästyttävä määrä yksityiskohtia ja ristiriitoja, joiden valossa on vaikea ymmärtää, että poliisin kanta on yhä se, ettei rikosta ole tapahtunut, Holmavuo avaa.

Backman/Holmavuo käsittelee alkaneen vuoden aikana neljää eri rikostapausta, joista kustakin julkaistaan kolme pääjaksoa. Pääjaksot ilmestyvät kerran kuussa torstaisin. Muina viikkoina podcastista ilmestyy lyhyempiä tilannepäivityksiä tutkinnan edistymisestä.

Backman muistuttaa, että hänelle ja Holmavuolle voi lähettää ehdotuksia tutkittavista tapauksista. Heidät tavoittaa muun muassa podcastin Instagram-tililtä @backmanholmavuo.

– Kaipaamme myös yleisön apua! Etsimme erityisesti ihmisiä, jotka ovat seuranneet tilanteita läheltä tai jotka muistavat yksityiskohtia, joista ei ehkä aiemmin ole ollut edes puhetta.

Uuden podcastin ensimmäinen tilannepäivitysjakso on nyt julkaistu Podmessa. Sami Luostarisen tapausta käsittelevä ensimmäinen pääjakso julkaistaan palvelussa torstaina 8. tammikuuta.

Elina Backman, 42, tunnetaan menestysdekkaristina. Hänen esikoisromaaninsa Kun kuningas kuolee (Otava) oli yleisö- ja arvostelumenestys vuonna 2020. Kyseessä oli Saana Havas -sarjan avausosa. Kirjasarjasta ilmestyi kesällä sen viides osa, Kuka pimeässä kulkee (Otava). Sarjan käännösoikeudet on myyty jo 17 maahan.

Heidi Holmavuo on siviilitutkija, rikoskirjailija, ensihoitaja, käsikirjoittaja ja rikostoimittaja. Pieksämäeltä lähtöisin oleva Holmavuo, 42, on myös opiskellut yksityisetsiväksi, ja näistä taidoista onkin hyötyä podcastissa ilmenevien rikostapausten tutkinnassa. Holmavuon menestynein kirjallinen teos on kahtena vuonna peräkkäin bestsellerin verran myynyt Karhuryhmä (Otava).

Tammikuun uudet podcastit Podmessa

Backman/Holmavuo

Backman/Holmavuo on täysin uudenlainen true crime -podcast, jossa rikoskirjailijat Elina Backman ja Heidi Holmavuo tutkivat selvittämättömiä suomalaisia rikostapauksia. Siellä missä viranomaiset vaikenevat, he kysyvät lisää. Mitä kaikkea on mahdollista saada selville ratkaisemattomista rikostapauksista?



Uusi pääjakso kerran kuussa torstaisin 8.1. alkaen ja tilannepäivitykset muina viikkoina viikoittain.

Uudet kaudet

Olipa kerran otsikko

Julianna Jokelan ja Shirly Karvisen viihdepodcastin kolmas kausi alkaa Podmessa heti tammikuussa. Luvassa on jälleen hullunkurisen hauskaa meininkiä, kun kaksikko Jokela-Karvinen sukeltaa vanhojen aikakauslehtien syövereihin ja kaivaa esiin unohtuneita otsikoita, outoja ilmiöitä ja ikonisia hetkiä.

Uusi jakso maanantaisin 5.1. alkaen.

Antin matka

Antti Holman kuulumisia Los Angelesista kuullaan jälleen vuoden toisesta viikosta eteenpäin.



Uusi jakso keskiviikkoisin 7.1. alkaen.

Siitä on vaikea puhua

Yhteiskuntaa koskettava Siitä on vaikea puhua -podcast tarjoaa jälleen täysin tavallisten ihmisten kertomuksia omista elämää järisyttäneistä kokemuksistaan.

Uusi jakso sunnuntaisin 18.1. alkaen.

Gogin ja Janin Maailmanhistoria

Gogi Mavromichaliksen ja Jani Halmeen yhteisen podcastin toinen kausi tarjoaa uutta maailmanhistorian knoppitietoa illallispöytiin. Uuden kauden jaksoaiheina ovat muun muassa energiajuomajätti Red Bull, vahingossa syntyneet keksinnöt ja Irakin pitkäaikainen diktaattori Saddam Hussein.



Uusi jakso keskiviikkoisin 28.1. alkaen.