Toimeentulotuen lainmuutos vaikuttaa vuokranmaksuun – jatkossa vuokran osuus tuesta voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle

Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukeen liittyvän lainmuutoksen, joka vaikuttaa myös tuen vuokraosuuden maksamiseen. Muutos tulee voimaan 1.2.2026. Tämän jälkeen Kela maksaa asiakkaalle myönnetyn toimeentulotuen vuokran osuuden aina suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea. Muutos koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat saaneet vuokravakuuden Kelasta ennen lainmuutosta.

Muutoksen tavoitteena on varmistaa vuokranmaksun säännöllisyys ja ehkäistä vuokravelkojen syntymistä sekä asunnottomuutta. Muutoksella halutaan myös selkeyttää ja nopeuttaa toimeentulotuen käsittelyä sekä vähentää vuokranantajien ja asiakkaiden välistä epäselvyyttä vuokranmaksusta.

Tärkeää huomata vuokraosuuden määrästä

Kelan toimeentulotukena maksama vuokraosuus ei välttämättä kata vuokraa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan täytyy näissä tilanteissa maksaa vuokran loppuosa vuokranantajalle itse. Kelan maksama summa ja asiakkaan maksettavaksi jäävä summa kerrotaan asiakkaan saamassa toimeentulotukipäätöksessä.

Jos asiakkaalla on käytössä vuokranmaksussa pankin suoraveloitus, kannattaa huomata, että toimeentulotuen määrä voi vaihdella kuukausittain. Tuen määrään vaikuttavat asiakkaan tulot ja varat sekä menot kunakin kuukautena. Lue lisää: Miten toimeentulotuen määrä lasketaan? (kela.fi)

Kun Kela siirtyy maksamaan tuen vuokraosuuden suoraan vuokranantajalle, asiakkaan on hyvä lisäksi varmistaa, ettei päällekkäisiä maksuja tule. Jos asiakas on ehtinyt samassa kuussa itse maksaa vuokran kokonaisuudessaan vuokranantajalle, jää vuokranantajan ja asiakkaan tehtäväksi selvittää keskenään, miten mahdollinen liikamaksu palautetaan asiakkaalle.

Toimeentulotuen vuokravakuuksia koskeva lainmuutos ei vaikuta asumistukien maksamiseen

Vuonna 2024 Kela myönsi toimeentulotukea 249 600 kotitaloudelle. Tukea maksettiin yhteensä 825 milj. euroa, josta asumismenojen osuus oli 43 % eli 357 milj. euroa. Vuokravakuuksia Kela myönsi vuonna 2024 kaikkiaan 28 826 asiakkaalle.

Ennen helmikuussa 2026 voimaantulevaa lainmuutosta Kela on voinut maksaa vuokran osuuden toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle vain silloin, jos asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen.

Toimeentulotuen vuokravakuuksia koskeva lainmuutos ei vaikuta asumistukien maksamiseen. Kela voi maksaa asumistuet vuokranantajalle edelleenkin vain silloin, jos asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen. Opintotuen asumislisän Kela maksaa aina suoraan opiskelijalle.

