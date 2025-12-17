Kokkolan kaupunki

Kaupunki tiedottaa: Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo avoinna

30.12.2025 10:57:08 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaustyöt jatkuvat eri puolilla Kokkolan aluetta ja Keski-Pohjanmaata. Energiayhtiöt päivittävät korjaustöiden tilannekuvaa omilla verkkosivuillaan ja somekanavissaan.

Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo ovat avoinna ja tiloissa on mahdollisuus käydä peseytymässä ja lataamassa esimerkiksi mobiililaitteita.

Lohtajan Maininki on avoinna tiistaina 30.12. klo 9–21 ja Kälviän vapaa-ajantalo klo 15–21. Myös Uintikeskus VesiVeijari keskustassa on avoinna klo 21.30 saakka.

