Kaupunki tiedottaa: Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo avoinna
Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaustyöt jatkuvat eri puolilla Kokkolan aluetta ja Keski-Pohjanmaata. Energiayhtiöt päivittävät korjaustöiden tilannekuvaa omilla verkkosivuillaan ja somekanavissaan.
Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo ovat avoinna ja tiloissa on mahdollisuus käydä peseytymässä ja lataamassa esimerkiksi mobiililaitteita.
Lohtajan Maininki on avoinna tiistaina 30.12. klo 9–21 ja Kälviän vapaa-ajantalo klo 15–21. Myös Uintikeskus VesiVeijari keskustassa on avoinna klo 21.30 saakka.
