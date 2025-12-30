Alkoholittomien myynti noussut lähes 40 prosenttia – Alko haastaa suomalaiset nollaamaan

Alkoholittomista juomista on viime vuosina tullut maailmanlaajuisesti yksi juoma-alan suurimmista trendeistä: vuonna 2024 alkoholittomien juomien globaali markkina kasvoi noin 9 prosenttia. Myös Suomessa suunta on sama. Alkossa alkoholittomien juomien myynti on noussut reilun kymmenen vuoden takaisesta 186 000 litran myynnistä peräti yli 850 000 litraan vuonna 2025.

Tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppisen mukaan Alkossa myytiin viime vuonna alkoholittomia jo yli 850 000 litraa, jossa edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli lähes 40 prosenttia. Alkoholittomien tuotteiden määrä valikoimassa on kasvanut vuoden 2017 vajaasta 130 tuotteesta lähes 350 tuotteeseen.

”Pyrimme jatkuvasti tuomaan perinteisten alkoholijuomien rinnalle uusia mielenkiintoisia alkoholittomia vaihtoehtoja, kuten Alkon perustehtävään alkoholihaittojen ennaltaehkäisemiseksi hyvin sopiikin.”

Nollaaminen – uusi tapa palautua

Alkon “Nollaamisen” kampanja tuo uuden merkityksen palautumiselle. Nollaaminen ei tarkoita enää humalahakuista irtiottoa, vaan hyvinvointia tukevaa rauhoittumista yksin tai yhdessä, liikkuen tai leväten.

”Vastaamme kampanjalla alkoholittomien ja kohtuullistamisen trendiin. Tammikuu on perinteisesti aikaa, jolloin ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.”

Kauppisen mukaan Alko haluaa viestiä, että sen alkoholittomien tuotteiden valikoima on laaja ja hinnat kilpailukykyisiä: ”Tuomme meille uudella ja rohkeallakin tavalla esiin Alkon hintatasoa ja haluamme murtaa myyttiä siitä, että olisimme kallis.”

Suurimmat syyt alkoholittoman valintaan liittyvät hyvinvointiin

Alkon tuore asiakaskysely* osoittaa, että alkoholittomat juomat ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten arjessa ja juhlassa. Suosituin alkoholiton juoma on vesi (67 % vastaajista), ja heti perässä tulevat alkoholittomat oluet (53 %). Myös virvoitusjuomat (42 %) ja mocktailit (22 %) ovat suosittuja.

Alkoholiton valitaan erityisesti silloin, kun ollaan juhlissa, mutta liikkeellä autolla (64 %), saunotaan (40 %) tai rentoudutaan kotona (31 %). Suurimmat syyt alkoholittoman valintaan liittyvät hyvinvointiin: 47 % ei halua humaltua, 44 % kertoo alkoholin vaikuttavan heikentävästi uneen ja 32 % haluaa ylipäätään vähentää kulutustaan. Joka viides vastaaja pitää vuoden aikana kokonaan taukoa alkoholista. Osa vastaajista on kaikkinensa vähentänyt alkoholin käyttöä tai siirtynyt kokonaan alkoholittomiin vaihtoehtoihin.

”Tulokset vahvistavat, että asiakkaamme arvostavat monipuolisia alkoholittomia vaihtoehtoja ja tekevät tietoisia valintoja hyvinvoinnin ja vastuullisuuden vuoksi. Panostamme jatkossakin valikoimassamme laadukkaisiin alkoholittomiin tuotteisiin ja tarjoamme inspiraatiota erilaisiin käyttötilanteisiin,” Kauppinen summaa.

*) Kyselytutkimus toteutettiin Alkon asiakaspaneelille (Neuvonantajat) joulukuussa 2025. Vastaajien kokonaismäärä oli n. 700.