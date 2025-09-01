Kauppakeskus Sellolle 200 miljoonan euron rahoitussopimus
Kauppakeskus Sello, yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakeskuksista, on solminut 200 miljoonan euron rahoitussopimuksen OP Yrityspankin ja Skandinaviska Enskilda Bankenin (SEB) kanssa.
Sellon kehitys on jatkunut erinomaisena. Vuosi 2025 on sujunut lukujen valossa positiivisesti ja kauppakeskus tulee rikkomaan sekä kävijä- ja myyntiennätyksensä. Vuokrausaste on pysynyt korkealla, 99 prosentissa, vuoden 2025 osalta ja uusia liikkeitä avautui 23. Sello on edelläkävijä kestävässä kehityksessä älykkäällä energiajärjestelmällä, 2 300 aurinkopaneelilla ja korkeimmalla, LEED Platinum -tason ympäristösertifikaatilla, jonka Sello saavutti ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa.
Sellon rahoitus herätti suurta mielenkiintoa sekä pohjoismaisten että kansainvälisten rahoittajien keskuudessa. Markkinaolosuhteet rahoituksen hankkimiselle ja pääomarakenteen optimoinnille osana normaalia sijoitustoimintaa ovat erinomaiset.
Sellon omistavat työeläkevakuuttajat Keva, Elo ja Ilmarinen. Sellon ja omistajien taloudellisena neuvonantajana rahoituksessa toimi Nordanö ja juridisena neuvonantajana Merilampi.
Marjo Kankaanranta, toimitusjohtaja, Kauppakeskus Sello, +358 50 511 4181, marjo.kankaanranta@sello.fi
Kauppakeskus Sello sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus. Sellossa on lähes 170 liikettä ja palvelua. Kävijöitä Sellossa on vuosittain 24 miljoonaa ja kokonaismyynti vuodessa on noin 400 milj. euroa. Sellon omistavat Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. www.sello.fi - http://www.sello.fi Sellon kauppakeskusmanageriyhtiönä toimii Realidea Oy. www.realidea.fi - http://www.realidea.fi
