Uusi suoratoistopalvelu saapui Suomeen – Ruudun valikoima täydentyi maailmanluokan oopperalla, baletilla ja teatterilla
Ruudusta nyt löytyvän Marquee TV:n valikoimaan sisältyy balettia, klassista musiikkia, tanssia, oopperaa ja teatteria maailman huipputuotannoilta. Laadukas sisältövalikoima on katsottavissa erillisellä tilauksella.
Suoratoistopalvelut ovat perinteisesti keskittyneet viihteeseen ja urheiluun. Ruudussa kattaus laajenee nyt ensimmäistä kertaa myös korkeakulttuurin puolelle.
Maailmanlaajuinen esittävän taiteen suoratoistopalvelu Marquee TV on tuonut Ruutuun satoja baletin, oopperan, teatterin, klassisen musiikin ja tanssin huipputuotantoja maailman johtavilta taidelaitoksilta. Lisäksi valikoima sisältää korkeatasoisia taideaiheisia dokumentteja.
Marquee TV:llä on kumppanuudet muun muassa seuraavien orkesterien kanssa: London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, English National Ballet ja The Cleveland Orchestra.
Teatteri-, baletti- ja oopperatuotantoja on tarjolla esimerkiksi seuraavilta taideinstituutioilta: Royal Shakespeare Company, The Globe Theatre, Donmar Warehouse, Glyndebourne, The Royal Ballet ja Opera Zurich.
Valikoima yhdistelee taltiointeja aina moderneista ja kokeilevista teoksista ikonisiin klassikoihin. Taltioinnit on tuotettu huippulaadulla ja valikoima täydentyy joka kuukausi.
Marquee TV -sisällöt löytyvät nyt Ruudusta ja niistä pääsee nauttimaan erillisellä tilauksella. Tilauksen hinta on 9,99 €/kk. Tutustu sisältöihin täällä.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
