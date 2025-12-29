Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss -konsertilla

Lohjan kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa vauhdikkaasti loppuunmyydyllä Strauss- konsertilla lauantaina 3. tammikuuta. Konsertissa laulavat nimekkäät solistit Carmen Traut, sopraano, Hedvig Paulig, sopraano, Aubrey Lodewyk, baritoni, Aarne Pelkonen, baritoni, Atso Almilan johtaessa Lohjan kaupunginorkesteria.

Orkesterin kevätkauteen voi tutustua osoitteessa lohjankaupunginorkesteri.fi ja liput myy NetTicket.fi.

Keväälle on myös tarjolla sarjalippuja kahteen sarjaan. Sinfoniasarja sisältää neljä konserttia ja kamarisarja kolme konserttia. Lohjan kaupunginorkesterin sarjaliput saat helposti myös verkkokaupasta menemällä sarjan ensimmäisen konsertin kohdalle ja valitsemalla sieltä lipputyypiksi "sarjalippu", jolloin lipunmyyntijärjestelmä antaa sinulle ostoskoriisi kaikki sarjaan kuuluvat konsertit sarjahinnalla. Voit myös valita istuinpaikkasi ensimmäisen konsertin kohdalla ja sen jälkeen ohjelma pyrkii valitsemaan muihinkin sarjan konsertteihin saman lempipaikkasi, tai sen läheltä, jos se ei enää ole vapaana. Kamarisarjan ensimmäinen konsertti on Puhaltajat Puu-Anttilassa 15. tammikuuta ja Sinfoniasarjan ensimmäinen konsertti on Pariisin tuuli 5. helmikuuta Laurentius-salissa. Tarjolla on myös sarjojen ulkopuolella konsertteja kuten VappuMarzi 30. huhtikuuta ja kokoperheen näyttämöllinen konsertti Lintu Sininen 22. tammikuuta.

KEVÄÄN 2026 SARJALIPUT:

SINFONIASARJA:

PARIISIN TUULI

To 5.2.2026 klo 19 Laurentius-sali

RITUALS

To 26.2.2026 klo 19 Laurentius-sali

GRAUN: DER TOD JESU

Ti 31.3.2026 klo 19 Vihdin kirkko

Ke 1.4.2026 klo 19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

SINFONIAN VARJOT

To 23.4.2026 klo 19 Laurentius-sali

📌Sarjan hinta: 100,80/82,80

(Alennettu hinta: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)

KAMARISARJA:

PUHALTAJAT PUU-ANTTILASSA

To 15.1.2026 klo 19, Puu-Anttila

SOTAA JA RAUHAA

Ke 18.3.2026 klo 19, Inkoon kirkko

To 19.3.2026 klo 19, Laurentius-sali

SIBELIUKSEN SATU

To 28.5.2026 klo 19 Kanerva-sali, Harjula

📌Sarjan hinta: 60,70/44,60

(Alennettu hinta: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)

Katso koko kevään ohjelma https://lohjankaupunginorkesteri.fi/