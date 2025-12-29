Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss -konsertilla
Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss-konsertilla 3. tammikuuta. Solisteina kuullaan muun muassa Carmen Traut ja Aubrey Lodewyk. Kevätkauden ohjelmaan sisältyy sinfonia- ja kamarisarjoja, joihin myydään sarjalippuja. Lisätiedot ja liput: lohjankaupunginorkesteri.fi ja NetTicket.fi.
Lohjan kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa vauhdikkaasti loppuunmyydyllä Strauss- konsertilla lauantaina 3. tammikuuta. Konsertissa laulavat nimekkäät solistit Carmen Traut, sopraano, Hedvig Paulig, sopraano, Aubrey Lodewyk, baritoni, Aarne Pelkonen, baritoni, Atso Almilan johtaessa Lohjan kaupunginorkesteria.
Orkesterin kevätkauteen voi tutustua osoitteessa lohjankaupunginorkesteri.fi ja liput myy NetTicket.fi.
Keväälle on myös tarjolla sarjalippuja kahteen sarjaan. Sinfoniasarja sisältää neljä konserttia ja kamarisarja kolme konserttia. Lohjan kaupunginorkesterin sarjaliput saat helposti myös verkkokaupasta menemällä sarjan ensimmäisen konsertin kohdalle ja valitsemalla sieltä lipputyypiksi "sarjalippu", jolloin lipunmyyntijärjestelmä antaa sinulle ostoskoriisi kaikki sarjaan kuuluvat konsertit sarjahinnalla. Voit myös valita istuinpaikkasi ensimmäisen konsertin kohdalla ja sen jälkeen ohjelma pyrkii valitsemaan muihinkin sarjan konsertteihin saman lempipaikkasi, tai sen läheltä, jos se ei enää ole vapaana. Kamarisarjan ensimmäinen konsertti on Puhaltajat Puu-Anttilassa 15. tammikuuta ja Sinfoniasarjan ensimmäinen konsertti on Pariisin tuuli 5. helmikuuta Laurentius-salissa. Tarjolla on myös sarjojen ulkopuolella konsertteja kuten VappuMarzi 30. huhtikuuta ja kokoperheen näyttämöllinen konsertti Lintu Sininen 22. tammikuuta.
KEVÄÄN 2026 SARJALIPUT:
SINFONIASARJA:
PARIISIN TUULI
To 5.2.2026 klo 19 Laurentius-sali
RITUALS
To 26.2.2026 klo 19 Laurentius-sali
GRAUN: DER TOD JESU
Ti 31.3.2026 klo 19 Vihdin kirkko
Ke 1.4.2026 klo 19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko
SINFONIAN VARJOT
To 23.4.2026 klo 19 Laurentius-sali
📌Sarjan hinta: 100,80/82,80
(Alennettu hinta: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)
KAMARISARJA:
PUHALTAJAT PUU-ANTTILASSA
To 15.1.2026 klo 19, Puu-Anttila
SOTAA JA RAUHAA
Ke 18.3.2026 klo 19, Inkoon kirkko
To 19.3.2026 klo 19, Laurentius-sali
SIBELIUKSEN SATU
To 28.5.2026 klo 19 Kanerva-sali, Harjula
📌Sarjan hinta: 60,70/44,60
(Alennettu hinta: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)
Katso koko kevään ohjelma https://lohjankaupunginorkesteri.fi/
Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
