Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss -konsertilla

30.12.2025 13:12:11 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss-konsertilla 3. tammikuuta. Solisteina kuullaan muun muassa Carmen Traut ja Aubrey Lodewyk. Kevätkauden ohjelmaan sisältyy sinfonia- ja kamarisarjoja, joihin myydään sarjalippuja. Lisätiedot ja liput: lohjankaupunginorkesteri.fi ja NetTicket.fi.

Lintu Sininen
Lohjan kaupunginorkesterin koko perheen konsertissa 22.1.2026 herää eloon Zacharias Topeliuksen rakastettuun satunäytelmään pohjautuva teos Lintu Sininen. Monitaiteinen konsertti yhdistää musiikin, näyttämötaiteen, kirjallisuuden ja kuvataiteen kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Teoksen on säveltänyt Jonne Valtonen. LKO

Lohjan kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa vauhdikkaasti loppuunmyydyllä Strauss- konsertilla lauantaina 3. tammikuuta. Konsertissa laulavat nimekkäät solistit Carmen Traut, sopraano, Hedvig Paulig, sopraano, Aubrey Lodewyk, baritoni, Aarne Pelkonen, baritoni, Atso Almilan johtaessa Lohjan kaupunginorkesteria.

Orkesterin kevätkauteen voi tutustua osoitteessa lohjankaupunginorkesteri.fi ja liput myy NetTicket.fi.

Keväälle on myös tarjolla sarjalippuja kahteen sarjaan. Sinfoniasarja sisältää neljä konserttia ja kamarisarja kolme konserttia. Lohjan kaupunginorkesterin sarjaliput saat helposti myös verkkokaupasta menemällä sarjan ensimmäisen konsertin kohdalle ja valitsemalla sieltä lipputyypiksi "sarjalippu", jolloin lipunmyyntijärjestelmä antaa sinulle ostoskoriisi kaikki sarjaan kuuluvat konsertit sarjahinnalla. Voit myös valita istuinpaikkasi ensimmäisen konsertin kohdalla ja sen jälkeen ohjelma pyrkii valitsemaan muihinkin sarjan konsertteihin saman lempipaikkasi, tai sen läheltä, jos se ei enää ole vapaana.  Kamarisarjan ensimmäinen konsertti on Puhaltajat Puu-Anttilassa 15. tammikuuta ja Sinfoniasarjan ensimmäinen konsertti on Pariisin tuuli 5. helmikuuta Laurentius-salissa. Tarjolla on  myös sarjojen ulkopuolella konsertteja kuten VappuMarzi 30. huhtikuuta ja kokoperheen näyttämöllinen konsertti Lintu Sininen 22. tammikuuta.

KEVÄÄN 2026 SARJALIPUT:

SINFONIASARJA:

PARIISIN TUULI                                                    

To 5.2.2026 klo 19 Laurentius-sali 

RITUALS 

To 26.2.2026 klo 19 Laurentius-sali  

GRAUN: DER TOD JESU 

Ti 31.3.2026 klo 19 Vihdin kirkko 

Ke 1.4.2026 klo 19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

SINFONIAN VARJOT 

To 23.4.2026 klo 19 Laurentius-sali  

📌Sarjan hinta: 100,80/82,80

(Alennettu hinta: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)

KAMARISARJA:

PUHALTAJAT PUU-ANTTILASSA 

To 15.1.2026 klo 19, Puu-Anttila 

SOTAA JA RAUHAA

Ke 18.3.2026 klo 19, Inkoon kirkko 

To 19.3.2026 klo 19, Laurentius-sali 

SIBELIUKSEN SATU 

To 28.5.2026 klo 19 Kanerva-sali, Harjula 

📌Sarjan hinta: 60,70/44,60

(Alennettu hinta: Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset)

Katso koko kevään ohjelma https://lohjankaupunginorkesteri.fi/

Kuvat

Carmen Traut
Sopraano Carmen Traut esintyy Strauss-konsertissa
LKO
Lataa
Aku Sorensen
Aku Sorensen johtaa Rituals-konsertin 26.2.2026 Laurentius-salissa
LKO
Lataa
Tom Nyman
Tenori Tom Nymania kuullaan Graunin Der Tod Jesu -konsertissa
LKO
Lataa
Harrri Mäki
Harri Mäki ja Puhaltat Puu-Anttilassa avaavat kevään kamarisarjan
LKO
Lataa
Marzi Nyman
Vapun tahdin määrää 30.4.2026 VappuMarzi
LKO
Lataa

