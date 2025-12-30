Seinäjoki Nurmon Alkon myymälän kiinteistössä remontti – Alko suljettuna 5.–8.1.
Seinäjoki Nurmo Prisman Alkon kiinteistöä remontoidaan, minkä vuoksi myymälä on suljettuna 5.–8.1 välisen ajan. Myymälä avataan uudelleen 9.1.
Seinäjoki Nurmon Alkon kiinteistön tiloja remontoidaan. Alkon myymälä on avoinna lauantaihin 3. tammikuuta klo 18 saakka ja suljettuna 5.–8. tammikuuta. Myymälä avataan uudelleen perjantaina 9. tammikuuta.
”Avaamme myymälän perjantaina 9. tammikuuta heti kun saamme tilat kuntoon asiakkaita varten, mutta viimeistään kello 14”, kertoo Nurmon Alkon palvelupäällikkö Ninna Koivunen.
Kiinteistön remontti muuttaa myymälän tiloja siten, että sisäänkäynti siirtyy hiukan ja myymälän varasto siirtyy uuteen paikkaan.
”Myymälä on siis jatkossa hieman eri muotoinen ja tosiaan sisäänkäynti on eri paikassa. Muutoin jatkamme tutulla tuotevalikoimalla ja tutun henkilökunnan voimin.”
”Palvelemme näissä tiloissa asiakkaita kevääseen saakka ja kevään aikana muutamme saman kiinteistön sisällä kokonaan uusiin tiloihin. Muutosta pääsemme kertomaan lisää kevään mittaan.”
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
