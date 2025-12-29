Kokemäenjoelle pyritään aikaansaamaan jääkansi lähipäivien pakkasjakson avustuksella – hyydetulvavaaraa monissa läntisen Suomen vesistöissä

Yhteistiedote: Varsinais-Suomen, Pirkanmaan Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset, Tulvakeskus

Kokemäenjoen alaosan virtaama lasketaan pariksi päiväksi noin 200 kuution tasolle sekunnissa, josta sitä sen jälkeen vähitellen kasvatetaan säännösteltyjen järvien pinnankorkeuden nousun estämiseksi. Jokeen on asennettu viime viikolla hyydepuomit Poriin, Ulvilaan ja Kokemäelle jääkannen muodostumisen nopeuttamiseksi. Sääennuste näyttää pitkän tähtäimen tulvariskin osalta hyvältä, sillä pakkasjakso näyttää jatkuvan pitkälle eteenpäin.

Monissa läntisen Suomen vesistöissä jokien virtaamat ovat vielä kohtalaisen suuria sateisen loppuvuoden vuoksi. Tämä aiheuttaa lähipäivinä monin paikoin hyydetulvavaaraa, kun jääkansia ei pääse muodostumaan vuolaasti virtaaviin jokiin. Hyyteenmuodostuksen riskiä kasvattavat lisäksi loppuviikolle ennustetut lumisateet lounaisessa Suomessa ja voimistuva tuuli koko Länsi-Suomessa. Hyyteenmuodostuksen riskipaikkoja läntisen Suomen alueella ovat lähipäivinä mm. Kauvatsanjoki, Pohjajoki ja Merikarvianjoki Satakunnassa sekä Lapuanjoki ja Ähtävänjoki Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Näissä vesistöissä tilannetta pyritään helpottamaan mahdollisuuksien mukaan säännöstelyjuoksutuksia pienentämällä.

Lounaisen ja läntisen Suomen järviin muodostuu todennäköisesti jääkannet lähipäivien aikana, mikä vähentää niiden alapuolisten säännöstelypatorakenteiden jäätymisriskiä. Jäillä kulkeminen on vielä pitkään vaarallista ja siinä on noudatettava lähiaikoina erityistä varovaisuutta.

Aluehallinnon uudistus tuo muutoksia läntisen Suomen vesitalouden viranomaistehtäviin vuodenvaihteessa

ELY-keskusten toiminta lakkaa 31.12.2025 osana valtion aluehallinnon uudistusta. Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten pohjalta perustetaan uusi Lounais-Suomen elinvoimakeskus, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskus hoitaa valtaosan nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten tehtävistä.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosaston muodostavat nykyisten Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen (Kanta-Häme) ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten vesitaloustehtäviä hoitavat viranomaiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosastossa on kolme yksikköä: eteläinen ja pohjoinen yksikkö sekä valtakunnallista tehtävää hoitava hydrologia ja vesistörakenteet -yksikkö. Eteläinen yksikkö toimii Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan sekä Kanta-Hämeen maakuntien alueilla ja pohjoinen yksikkö Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan alueilla.

