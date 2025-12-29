Kokemäenjoelle pyritään aikaansaamaan jääkansi lähipäivien pakkasjakson avustuksella – hyydetulvavaaraa monissa läntisen Suomen vesistöissä
Kokemäenjoen jääkannen muodostusta pyritään edistämään hyydetulvariskin välttämiseksi lähipäivien kovan pakkasjakson aikana vesistöalueen säännösteltyjen järvien juoksutuksia supistamalla.
Yhteistiedote: Varsinais-Suomen, Pirkanmaan Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset, Tulvakeskus
Kokemäenjoen alaosan virtaama lasketaan pariksi päiväksi noin 200 kuution tasolle sekunnissa, josta sitä sen jälkeen vähitellen kasvatetaan säännösteltyjen järvien pinnankorkeuden nousun estämiseksi. Jokeen on asennettu viime viikolla hyydepuomit Poriin, Ulvilaan ja Kokemäelle jääkannen muodostumisen nopeuttamiseksi. Sääennuste näyttää pitkän tähtäimen tulvariskin osalta hyvältä, sillä pakkasjakso näyttää jatkuvan pitkälle eteenpäin.
Monissa läntisen Suomen vesistöissä jokien virtaamat ovat vielä kohtalaisen suuria sateisen loppuvuoden vuoksi. Tämä aiheuttaa lähipäivinä monin paikoin hyydetulvavaaraa, kun jääkansia ei pääse muodostumaan vuolaasti virtaaviin jokiin. Hyyteenmuodostuksen riskiä kasvattavat lisäksi loppuviikolle ennustetut lumisateet lounaisessa Suomessa ja voimistuva tuuli koko Länsi-Suomessa. Hyyteenmuodostuksen riskipaikkoja läntisen Suomen alueella ovat lähipäivinä mm. Kauvatsanjoki, Pohjajoki ja Merikarvianjoki Satakunnassa sekä Lapuanjoki ja Ähtävänjoki Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Näissä vesistöissä tilannetta pyritään helpottamaan mahdollisuuksien mukaan säännöstelyjuoksutuksia pienentämällä.
Lounaisen ja läntisen Suomen järviin muodostuu todennäköisesti jääkannet lähipäivien aikana, mikä vähentää niiden alapuolisten säännöstelypatorakenteiden jäätymisriskiä. Jäillä kulkeminen on vielä pitkään vaarallista ja siinä on noudatettava lähiaikoina erityistä varovaisuutta.
Aluehallinnon uudistus tuo muutoksia läntisen Suomen vesitalouden viranomaistehtäviin vuodenvaihteessa
ELY-keskusten toiminta lakkaa 31.12.2025 osana valtion aluehallinnon uudistusta. Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten pohjalta perustetaan uusi Lounais-Suomen elinvoimakeskus, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskus hoitaa valtaosan nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten tehtävistä.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosaston muodostavat nykyisten Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen (Kanta-Häme) ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten vesitaloustehtäviä hoitavat viranomaiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosastossa on kolme yksikköä: eteläinen ja pohjoinen yksikkö sekä valtakunnallista tehtävää hoitava hydrologia ja vesistörakenteet -yksikkö. Eteläinen yksikkö toimii Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan sekä Kanta-Hämeen maakuntien alueilla ja pohjoinen yksikkö Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan alueilla.
Lisätietoja:
Hyyde ja hyydetulvat (vesi.fi)
Varsinais-Suomen ELY-keskus: ryhmäpäällikkö Juha-Pekka Triipponen, p. 0295 022 953
Pirkanmaan ELY-keskus: vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen, p. 0295 036 103
Hämeen ELY-keskus: vesitalousasiantuntija Jukka Sainio, p. 0295 025 064
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, p. 0295 027 971
SYKE / Tulvakeskus: tutkija Harri Myllyniemi, p. 0295 251 439
