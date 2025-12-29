Aluehallinto uudistuu – Hämeen ELY-keskuksen toiminta päättyy

Asukkaat, yritykset ja yhteisöt saavat jatkossakin suurimman osan nykyisistä ELY-palveluista uusista elinvoimakeskuksista. Kehittämistehtävät siirtyvät Sisä-Suomen ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksille, jotka vastaavat laajasti elinkeinojen, osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Samalla Hämeen ELY-keskuksen toiminta päättyy. Ympäristöön, vesiin ja luonnonsuojeluun liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle, ja joukkoliikenteen hankinnasta vastaa jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella asuu yli 710 000 ihmistä, siellä toimii 71 500 yritystä ja 5100 maatilaa, valtion hallinnoimia maanteitä on 7500 kilometriä. Kuntia on yhteensä 34.

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 190 henkilöä. Toimipaikat sijaitsevat Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee noin 250 asiantuntijaa. Toimipaikat sijaitsevat Kouvolassa, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Kesäkuussa 2025 alueella asui noin 487 000 ihmistä. Yrityksiä toimi noin 47 400 ja maatiloja oli noin 3 800. Valtion hallinnoimia maanteitä oli noin 6 400 kilometriä. Työllisyysalueita oli viisi: Etelä-Karjala, Etelä-Kymenlaakso, Kouvola, Lahti ja Päijät-Häme. Alueen viennin osuus koko maan viennistä oli noin 10 prosenttia.

ELY-keskuksen historia lyhyesti