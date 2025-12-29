Aluehallinto uudistuu – Hämeen ELY-keskuksen toiminta päättyy
Elinvoimakeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2026 osana valtion aluehallinnon uudistusta. Nykyiset 15 ELY-keskusta korvataan kymmenellä uudella elinvoimakeskuksella.
Hämeen alueella muutos on merkittävä: Kanta-Häme yhdistyy Pirkanmaan kanssa muodostaen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen, kun taas Päijät-Häme liittyy Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen. Hämeen ELY-keskuksen tehtävät jakautuvat jatkossa valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle sekä kahdelle uudelle elinvoimakeskukselle.
Asukkaat, yritykset ja yhteisöt saavat jatkossakin suurimman osan nykyisistä ELY-palveluista uusista elinvoimakeskuksista. Kehittämistehtävät siirtyvät Sisä-Suomen ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksille, jotka vastaavat laajasti elinkeinojen, osaamisen, maahanmuuton ja kotoutumisen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, liikenteen ja tienpidon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
Samalla Hämeen ELY-keskuksen toiminta päättyy. Ympäristöön, vesiin ja luonnonsuojeluun liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle, ja joukkoliikenteen hankinnasta vastaa jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella asuu yli 710 000 ihmistä, siellä toimii 71 500 yritystä ja 5100 maatilaa, valtion hallinnoimia maanteitä on 7500 kilometriä. Kuntia on yhteensä 34.
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 190 henkilöä. Toimipaikat sijaitsevat Tampereella ja Hämeenlinnassa.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee noin 250 asiantuntijaa. Toimipaikat sijaitsevat Kouvolassa, Lahdessa ja Lappeenrannassa.
Kesäkuussa 2025 alueella asui noin 487 000 ihmistä. Yrityksiä toimi noin 47 400 ja maatiloja oli noin 3 800. Valtion hallinnoimia maanteitä oli noin 6 400 kilometriä. Työllisyysalueita oli viisi: Etelä-Karjala, Etelä-Kymenlaakso, Kouvola, Lahti ja Päijät-Häme. Alueen viennin osuus koko maan viennistä oli noin 10 prosenttia.
ELY-keskuksen historia lyhyesti
- ELY-keskukset perustettiin vuoden 2010 alussa osana valtion aluehallinnon uudistusta. Niitä on yhteensä 15.
- Hämeen ELY-keskus (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) aloitti toimintansa osana laajaa aluehallinnon uudistusta 1.1.2010, yhdistäen entisten Hämeen TE-keskuksen ja Hämeen ympäristökeskuksen tehtävät.
- Hämeen-ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja Päijät-Häme, ja sen päätoimipaikka on Lahdessa, sivutoimipaikkana Hämeenlinna. Vastuualueet kattoivat elinkeinot, työvoiman ja osaamisen sekä ympäristö- ja luonnonvarat. Liikenneasiat sen sijaan kuuluivat Uudenmaan ELY-keskukselle.
- Nyt aluehallintoa uudistetaan jälleen: vuoden 2026 alussa toimintansa käynnistää kymmenen uutta alueellista elinvoimakeskusta. Uudistuksen tavoitteena on luoda monialainen valtion aluehallinto, joka sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten palveluja sekä yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöjä. Aluehallinnon uudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
