Kaikkonen: Nykyinen työnhaun malli tukahduttaa työpaikkojen syntyä – yrittäjät kärsivät hakemustulvista

30.12.2025 14:00:00 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii uudistusta nykyiseen työnhaun malliin, joka velvoittaa työttömiä työnhakijoita lähettämään neljä työhakemusta kuukaudessa. Hänen mukaansa malli aiheuttaa vakavia ongelmia työnantajille ja heikentää koko työnvälitysjärjestelmän toimivuutta.

– Nykyinen pakkomalli ei palvele yrittäjiä, työttömiä, eikä työpaikkojen syntyä. Se ohjaa määrälliseen hakemiseen, jonka seurauksena työnantajat saavat jopa satoja hakemuksia, joista suuri osa ei vastaa avoimen paikan tarpeita. Tilanne turhauttaa niin työnantajia kuin työttömiäkin, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan nykyinen malli kuormittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei ole resursseja käydä läpi valtavia hakemusmääriä.

– Kun rekrytointi muuttuu kohtuuttoman raskaaksi, moni yrittäjä jättää työpaikan kokonaan julkaisematta. Työntekijät haetaan suoraan omien verkostojen kautta, ja samalla avoimet työpaikat jäävät piiloon. Tämä heikentää työnvälityksen läpinäkyvyyttä ja osumatarkkuutta, Kaikkonen toteaa.

Kaikkonen korostaa, että toimiva työnhaun järjestelmä on myös yrityspolitiikkaa.

– Yrittäjät tarvitsevat oikeanlaisia osaajia, eivät hakemuksia hakemusten vuoksi. Nykyinen malli ei yksinkertaisesti toimi nykyisessä korkean työttömyyden tilanteessa. 

Kaikkonen esittää, että neljän hakemuksen velvoitteesta luovutaan ja tilalle rakennetaan järjestelmä, joka perustuu yksilölliseen työllistymissuunnitelmaan ja tiiviimpään työnantajayhteistyöhön. Työvoimapalveluiden aikaa tulee vapauttaa valvonnasta ja raportoinnista yritysten ja työnhakijoiden aitoon kohtaamiseen.

– Kun järjestelmä tukee oikeita kohtaamisia, syntyy myös oikeita työsuhteita. Se on työnantajien, työnhakijoiden ja koko Suomen etu.

Kaikkosen mukaan työnhaun uudistus on välttämätön, jotta avoimet työpaikat löytyvät, yritykset uskaltavat rekrytoida ja työmarkkinat toimivat nykyistä paremmin.

– Järjestelmän pitää palvella työn tekemistä ja työpaikkojen syntyä – ei estää niitä. Nyt on aika korjata suunta, Kaikkonen kiteyttää.

Tiistaista muodostui synkkä päivä Suomen taloudelle. Uusimmat tiedot kertovat työttömyyden pahentumisesta jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa. Työttömyys on nyt korkeimmillaan 15 vuoteen, ja samaan aikaan Euroopan unioni on ilmoittanut Suomen joutuvan liiallisen alijäämän menettelyyn. Velka ei ole hallinnassa, ja Suomen luottoluokitusta laskettiin jo kesällä.

