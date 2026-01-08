Arvo Myllymäen novellikokoelma perustuu todellisiin tarinoihin Viipurin Pyhäjärven evakoiden matkasta Pohjanmaalle
Arvo Myllymäen novellikokoelma Kaugobrihojen matkassa – Pyhäjärven pojat lähti reissulle on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Novellisarjassa seurataan Viipurin läänin Pyhäjärven asukkaiden matkaa läpi Suomen historian vaiheiden. Johannes, Tauno, Anelma ja Anja perheineen ja ystävineen kokevat maamme itsenäistymisen sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan lähellä itärajaa. Kun he päätyvät evakkomatkalle Pohjanmaalle, törmäävät karjalainen ja pohjalainen mielenlaatu ja kulttuuri toisiinsa. Miten evakot sopeutuvat uudelle kotiseudulle? Siellä kuitenkin herää eloon rakkauden, yksinäisyyden ja koko ihmiselämän värittämä arki.
Arvo Myllymäen teos pohjautuu kirjallisiin lähteisiin ja hänen lapsena ja nuorukaisena kuulemiinsa todellisiin tarinoihin. Vaatturimestari Leino Pennanen oli pyhäjärveläinen, jonka elämä kuljetti Alavudelle ja Kuortaneelle. Toisen pyhäjärveläisen, kauppias Aarne Kajanderin, kohtalo määräsi Kuortaneelle.
Arvo Myllymäki (s. 1945) on hämeenlinnalainen, osan vuodesta myös Muoniossa asuva kirjailija. Eläköidyttyään Tampereen yliopiston professorin virasta vuonna 2010
Myllymäki on ahkeroinut kirjailijan uralla. Hänen edellinen kaunokirjallinen teoksensa on Paperiin jumiutuneet (2025).
MYLLYMÄKI, ARVO : Kaugobrihojen matkassa – Pyhäjärven pojat lähti reissulle
194 sivua
ISBN 9789524172936
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Espoolaisen Jaakko Rokalan Periferia – runoja yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta8.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Jaakko Rokalan runokokoelma Periferia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Osa kokoelman runoista on syntynyt tätä projektia työstäessä, osa on kulkenut mukana jo hyvän matkan. Kirjoittajana Rokala määrittelee itseään parhaiten sanalla lyyrikko. Sitä nämä ovat – lyyrisiä olioita, tunnelmia. Tämän merkitys korostuu takakannen nimirunossa. Se on ilmestynyt hänelle nuorena miehenä Soukan ostarilla, ja alun pitäen sen kohteena olivat ravintola Kolumbuksen ovimiehet: Kivisen luutarhan kasvottomat asukkaat ikuisuuden portinvartijat marssivat vasten aikaa Liikkumatta hiljaisina kutsuvat juhlaan Täällä kivettyneet varjot ovat kuin tikareita päivän rinnassa Jäätyneet puut tuulessa hiljaa humisevat vainajain kuiskintaa Ja kiven ottanut nimi ojentaa maljan Jaakko Rokala (s. 1972.) on espoolainen kirjoittaja. Hän edustaa sukupolvea, joka on varttunut aikuisuuteen kokonaan lähiössä – tästä on inspiroitunut runokirjan nimi Periferia. Periferia on maantiedettä, se sijaitsee ajassa ja paikassa
Kuvittaja Tini Sauvon matkakirja vie 1970-luvun Intiaan sanoin ja kuvin30.12.2025 14:23:14 EET | Tiedote
Tervetuloa matkalle kaukaiseen menneisyyteen, jolloin kaikki oli toisin kuin nyt! Tämä teos perustuu Tini Sauvon kolmen Intian matkan päiväkirjamerkintöihin ja matkoilla syntyneisiin piirroksiin.
Helsinkiläisen Sari Matteron esikoisnovellikokoelmassa tapahtuu hämäriä asioita19.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Sari Matteron novellikokoelma Portaikko ja muita hämäriä tarinoita on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Näissä hämärissä tarinoissa kohdataan hämäriä paikkoja ja hämäriä asioita. Minne on kadonnut peikkomuorin metsä? Mitä tapahtuu hautausmaan pysäkillä? Saako joku olla hidas nopeassa maailmassa? Miksi portaikkoon aina sytytetään iljettävä valo? Mitä vintin ovi puhuu? Entä mitä ikkunat kertovat asukkaista? Millaista on robotin yksinäisyys? Moisia hämyisiä sekä vähintäänkin hämmentäviä seikkoja setvitään kokoelman novelleissa, joita ei sattumalta ole juuri kolmetoista. Sari Mattero (s. 1958) on hiljattain eläköitynyt kirjastonjohtaja Helsingistä. Menneinä vuosina hän on toiminut myös tutkijana ja suomentajana sekä asunut pitkään Roomassa. Tämä novellikokoelma on hänen kaunokirjallinen esikoisteoksensa. MATTERO, SARI : Portaikko ja muita hämäriä tarinoita 79 sivua ISBN 9789524172929 Ilmestymisaika: Joulukuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyy
Hollolalaisen Kari Seitsosen uusin teos Neulasia tarjoaa kevyttä luettavaa aikuisille lukijoille19.12.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Kari Seitsosen lyhyttarinakokoelma Neulasia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Neulanen vastaa, miksi hiljainen mies käytti raivaussahaa. Neulanen kertoo, mitä yhteistä on parkinsonilla ja parkourilla. Neulanen selittää, miten selvitä valinnanvaikeuskokeilusta. Neulanen opastaa edestakaisinsoittopalvelun käyttöön. Neulanen opastaa roskapostien lajitteluun. Neulanen kertoo, miten suomalainen tuulikaappi eristää maailmalla. Neulanen kysyy, entä jos tämä teos olisi jäänyt julkaisematta? Kari Seitsonen (s. 1957) on hollolalainen kirjoittaja ja sanoilla pelaaja, mutta ”ei se mikään taikuli ole vaan ihan tavallinen insinööli”. Seitsonen on opiskellut kirjoittamista Kriittisen korkeakoulun ja kansalaisopistojen kursseilla. Hän kirjoittaa lyhyesti ja napakasti – taloudellisesti. 1970-luvulla mainostettiin "Viisas raha ostaa Anttilasta". Nyt voisi todeta, että viisas silmä lukee Kari Seitsosta. Julkaistut teokset: Esikoiskuljetus -runokokoelma (Katkoviiva ja Lyhyttavara 2023) Pasin te
Hämeenlinnalaisen Outi Vinkin esikoisteos Viimeinen sika on syntynyt tarpeesta ymmärtää, mikä meitä suomalaisia vaivaa16.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Romaani sukeltaa kansamme vaiheisiin, olosuhteidemme ominaispiirteisiin ja sukupolvelta toiselle siirtyneen elämänlahjan mukana kulkeutuneeseen näkymättömään taakkaan, joka elää meissä monessa yhä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme