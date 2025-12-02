Nelipyörä aloittaa Hyundai-myynnin Lahdessa ja Hämeenlinnassa

Nelipyörä ja Hyundain maahantuoja Hyundai Motor Finland Oy ovat sopineet, että Hyundai-jälleenmyynti siirtyy Lahden ja Hämeenlinnan Nelipyörä-liikkeisiin. Nelipyörä myy ja huoltaa Hyundaita myös Seinäjoella.

”Olemme iloisia saadessamme Nelipyörän uudeksi Hyundai-kumppaniksi Lahden ja Hämeenlinnan alueelle. Nelipyörä-ketju on perinteikäs ja vahva toimija, odotamme yhteistyötä positiivisin mielin”, kertoo Hyundai Motor Finlandin toimitusjohtaja Esa Kurikka.

”On hienoa päästä vahvistamaan yhteistyötä Hyundain kanssa ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman merkkivalikoiman Lahdessa ja Hämeenlinnassa”, kertoo Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända.

Auton osto ja jälkimarkkinointi Bonuksen piirissä

Nelipyörä on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama autokauppa. Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu.

Nelipyörä toimii kahdeksalla paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Tampereella.