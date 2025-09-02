Rakentaminen elpyy varovasti – Lapissa uudistuotanto käy vastoin valtakunnallista trendiä

Ikääntyvä väestö luopuu mökeistään ja vaihtaa helppohoitoisiin lomahuoneistoihin



KotiSome LKV:n toimitusjohtaja Jussi Pirhonen kertoo, että erityisesti iäkkäämmät mökinomistajat haluavat vaihtaa mökkinsä hyvien kulkuyhteyksien äärellä oleviin huoltovapaisiin lomahuoneistoihin:



– Yhä useampi 60–75-vuotias mökinomistaja kertoo, ettei halua käyttää lomiaan lumitöihin, huoltoon tai remontteihin. He haluavat luonnonrauhaa, mutta ilman velvollisuuksia.



Kuvassa PolarHousen toimitusjohtaja Sameli Lähdesmäki. Kuva: Susanna Chazalmartin (julkaisuvapaa)

PolarHousen toimitusjohtaja Sameli Lähdesmäki kertoo, että myös rakennuttajat ovat havainneet saman trendin:



– Uudiskohteita rakennetaan nyt laskettelukeskusten palveluiden sekä hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Se vastaa nykyiseen kysyntään.



Asumisen ihanteet ovat muuttuneet – pienempi ja luonnonläheinen kelpaa

Rakentamisen kiihtymistä Lapissa tukee myös laajempi muutos suomalaisten asumisen ihanteissa. Asuntomessujen tutkimus (Asumisen ihanteet 2025) osoittaa, että ihanteet painottuvat edelleen omakotitaloasumiseen, mutta pienempään neliömäärään, luonnonläheisyyteen ja helppohoitoisuuteen.

– Suomalaiseen asumisihanteeseen ei enää kuulu suuri ja kaksikerroksinen omakotitalo, vaan 80–150 neliön kompakti kakkoskoti, Lähdesmäki vahvistaa.

Pienempi koko mahdollistaa myös edullisemman myyntihinnan.

– Se on tärkeää erityisesti nyt, kun pankkien myöntämät lainasummat ovat laskeneet, Lähdesmäki jatkaa.

Muuttuneisiin asiakastarpeisiin reagoiminen on mahdollistanut yritystoiminnan kasvun myös haastavassa markkinatilanteessa.

– Tehtaamme on käynnissä vuoden ympäri. Se on sesonkiriippuvaisella rakennusalalla melko poikkeuksellista, Lähdesmäki toteaa.

Vaikka lomahuoneistot kiinnostavatkin nyt ostajia, eivät perinteisen mökin markkinat ole Pirhosen mukaan silti katoamassa.



– Kansainväliset matkailijat ja suomalaiset perheet etsivät edelleen myös klassista Lapin mökkiä revontulien ja porojen ääreltä, hän muistuttaa.



Valtakunnallinen käänne näkyvissä

Vaikka muu Suomi ei vielä yllä Lapin vauhtiin, talouden suhdannekuvat tukevat rakennusalan asteittaista piristymistä.

Kuvassa EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen. Kuva: Robert Örthén (julkaisuvapaa)

EK:n tuoreen Pk-Pulssin mukaan erityisesti teollisuuden ja keskisuurten yritysten investointinäkymät ovat ensi vuodelle aiempaa valoisammat.



– Toteutuessaan ne voivat luoda merkittäviä työn ja kasvun mahdollisuuksia myös rakennusalan pk-yrityksille ja alan kasvukäänteelle, EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen arvioi.

Kuvassa Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen. Kuva: Johanna Erjonsalo (julkaisuvapaa)

Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen on samoilla linjoilla:

– Vihdoinkin näyttää, että rakentamisen syvin kuoppa on ohitettu ja elpyminen on vähitellen alkanut.

Pirhosen mukaan markkinatunnelma näkyy myös kuluttajien käyttäytymisessä.

– Korot ovat laskussa ja luottamus palautuu. Yhä useampi ostaja on siirtynyt aikeista tekoihin.

Malinen pitää tärkeänä, että elpymistä myös tuetaan:

– Kuluttajia voisi rohkaista asuntokaupoille esimerkiksi väliaikaisella varainsiirtoveron alennuksella, hän päättää.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt



Jussi Pirhonen

KotiSome LKV

Toimitusjohtaja, varatuomari, LKV

Puhelin: 040 092 3905

Sähköposti: jussi@kotisome.fi



Sameli Lähdesmäki

PolarHouse

Toimitusjohtaja

Puhelin: 040 730 9750

Sähköposti: sameli.lahdesmaki@polarhouse.com



Jari Huovinen

EK

Johtava asiantuntija

Puhelin: 040 861 4582

Sähköposti: jari.huovinen@ek.fi

Petri Malinen

Suomen Yrittäjät

Johtava ekonomisti

Puhelin: 09 2292 2845, 050 434 5952

Sähköposti: petri.malinen@yrittajat.fi