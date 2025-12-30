Tiedote kuntalaiskyselyn tuloksista

Puumalan kunta kartoitti kesällä 2025 vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä kunnan palveluista. Kyselyyn vastasi yhteensä 204 henkilöä, joista vakituisia asukkaita oli 49 prosenttia ja vapaa-ajan asukkaita 46,5 prosenttia.

Tulosten perusteella kuntalaiset ovat pääosin tyytyväisiä kunnan palveluihin. Vastaajien kuntapalveluista antaman kouluarvosanan keskiarvio oli 8,25. Erityisen tyytyväisiä kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat ovat ulkoilu- ja retkeilyreitteihin sekä urheilu- ja talviliikuntapaikkoihin. Vastauksissa ilmenee tyytyväisyyttä kunnan taloudenhoitoon. Jätehuolto ja kierrätystoiminta, varhaiskasvatus, asuinalueiden turvallisuus, tiedottaminen ja kunnan asiakaspalvelu saavat erittäin hyvän arvosanan.

Tyytymättömyyttä esiintyy selkeästi eniten julkisia liikenneyhteyksiä ja juomaveden laatua kohtaan. Kevyen liikenteen väylien kunto ja liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta aiheuttavat myös jonkin verran tyytymättömyyttä. Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus sekä puistojen ja viheralueiden hoito nousevat myös esille tyytymättömyyden kohteina. Jatkossa huomiota vaativat lisäksi työllisyyspalvelut ja sopivien vuokra-asuntojen saatavuus.

Vastaajista 85 % tuntee itsensä onnelliseksi tai erittäin onnelliseksi Puumalan asukkaana tai vapaa-ajan asukkaana. Puumalan kunnan kokee läheiseksi tai erittäin läheiseksi 81 % vastaajista. Puolestaan 80 % on valmis suosittelemaan todennäköisesti tai varmasti Puumalaa asuinpaikkana tutuilleen.

Vastaajat ilmoittivat saavansa parhaiten tietoa Puumalan kunnan tarjoamista palveluista kunnan internetsivuilta, sosiaalisesta mediasta ja Puumala-lehdestä. Vastaajilla oli mahdollisuus antaa kunnalle avointa palautetta ja vastaajilta tulikin kehittämisehdotuksia kaikkiin kunnan toimialoihin liittyen. Vastaajien mielestä kunnan kannattaa parantaa erityisesti keskustan viihtyisyyttä, kevyen liikenteen turvallisuutta ja asukkaiden osallistamista kuntatyöhön.

Kuntalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään kuntastrategiassa, jonka on tarkoitus valmistua alkukeväästä 2026. Osa kyselyn kautta tulleista kehittämisehdotuksista on jo toteutettu tai tullaan toteuttamaan vuoden 2026 aikana, kertoo kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Lisätiedot:

Niina Kuuva, kunnanjohtaja

niina.kuuva@puumala.fi

050 375 8541

Jasu Mannonen, markkinointipäällikkö

jasu.mannonen@puumala.fi

050 562 0706