Myrskytuhojen raivaus kaupungin metsissä aloitettu

Korjaustöissä kaupungin alueilla on tällä hetkellä kaksi ryhmää ja yksi koneketju. Myrskytuhopuiden korjuu on vaativaa erityisammattityötä, ja työ etenee hitaasti. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan teiden, johtoalueiden ja kiinteistöjen käytön turvallisuusriskit ja hoidetaan pahimmat vahingot.

Tämän jälkeen korjuu- ja raivaustyöt etenevät reiteille ja yleisille alueille, joissa kaatuneet puut eivät aiheuta välitöntä vaaraa. Tällaisia ovat mm. puistot ja asuinalueiden liepeille tai ulkoilureiteille kaatuneet puut. Viimeisenä raivataan metsäiset kohteet. Kaikkiaan tuhopuiden korjuu voi viimeisissä kohteissa jatkua jopa ensi syksyyn tai talveen asti. Työn eteneminen metsäkohteissa riippuu mm. lumiolosuhteista.

Huomioi turvallisuus!

Älä ryhdy oma-aloitteiseen tuhopuiden korjuuseen yleisillä alueilla. Jos kaatunut tai kaatumassa oleva puu aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, ilmoita asiasta ensisijaisesti pelastusviranomaisille (hätänumero 112).

Omalla maalla tai tontilla olevien puiden korjuu on omistajan vastuulla. Kaupungin mailla korjuun hoitaa lähtökohtaisesti kaupunki.

Noudata erityistä varovaisuutta maastossa liikkuessasi. Älä mene kaatuneiden konkelopuiden alle tai lähelle. Jos puita on kaatunut reitille tai polulle, ilmoita siitä mieluiten tekstiviestillä / whatsapissa tai sähköpostissa. Kerro viestissäsi reitille kaatuneiden puiden mahdollisimman tarkka sijainti.

metsäinsinööri Ahti Räinä, 044 780 9344 ahti.raina@kokkola.fi

viheraluemestari Raimo Sillanpää, 040 806 8321 raimo.sillanpaa@kokkola.fi

Kaupunki suosittelee välttämään niitä reittejä, joilla myrskytuhoja ei vielä ole ehditty raivata. Kaupungin metsätalousinsinööri Ahti Räinä toivoo kuntalaisilta malttia raivaustöiden edetessä: ”Jokainen alue on tärkeä, mutta resurssit eivät valitettavasti riitä nopeasti kaikkialle. Puita kaatui nyt poikkeuksellisen laajalla alueella, jopa laajemmalla kuin vuoden 2020 Aila-myrskyssä.”