Myrskytuhojen raivaus kaupungin metsissä aloitettu
Hannes-myrsky teki tuhoja hyvin laajalla alueella Kokkolassa. Kaupunki on aloittanut tuhojen raivaamisen omistamillaan alueilla heti sunnuntaina 28.12. Tuhoalueiden kartoitus on kuitenkin osittain kesken, ja tuhojen laajuus selvinnee lähipäivien ja -viikkojen aikana.
Korjaustöissä kaupungin alueilla on tällä hetkellä kaksi ryhmää ja yksi koneketju. Myrskytuhopuiden korjuu on vaativaa erityisammattityötä, ja työ etenee hitaasti. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan teiden, johtoalueiden ja kiinteistöjen käytön turvallisuusriskit ja hoidetaan pahimmat vahingot.
Tämän jälkeen korjuu- ja raivaustyöt etenevät reiteille ja yleisille alueille, joissa kaatuneet puut eivät aiheuta välitöntä vaaraa. Tällaisia ovat mm. puistot ja asuinalueiden liepeille tai ulkoilureiteille kaatuneet puut. Viimeisenä raivataan metsäiset kohteet. Kaikkiaan tuhopuiden korjuu voi viimeisissä kohteissa jatkua jopa ensi syksyyn tai talveen asti. Työn eteneminen metsäkohteissa riippuu mm. lumiolosuhteista.
Huomioi turvallisuus!
Älä ryhdy oma-aloitteiseen tuhopuiden korjuuseen yleisillä alueilla. Jos kaatunut tai kaatumassa oleva puu aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, ilmoita asiasta ensisijaisesti pelastusviranomaisille (hätänumero 112).
Omalla maalla tai tontilla olevien puiden korjuu on omistajan vastuulla. Kaupungin mailla korjuun hoitaa lähtökohtaisesti kaupunki.
Noudata erityistä varovaisuutta maastossa liikkuessasi. Älä mene kaatuneiden konkelopuiden alle tai lähelle. Jos puita on kaatunut reitille tai polulle, ilmoita siitä mieluiten tekstiviestillä / whatsapissa tai sähköpostissa. Kerro viestissäsi reitille kaatuneiden puiden mahdollisimman tarkka sijainti.
- metsäinsinööri Ahti Räinä, 044 780 9344 ahti.raina@kokkola.fi
- viheraluemestari Raimo Sillanpää, 040 806 8321 raimo.sillanpaa@kokkola.fi
Kaupunki suosittelee välttämään niitä reittejä, joilla myrskytuhoja ei vielä ole ehditty raivata. Kaupungin metsätalousinsinööri Ahti Räinä toivoo kuntalaisilta malttia raivaustöiden edetessä: ”Jokainen alue on tärkeä, mutta resurssit eivät valitettavasti riitä nopeasti kaikkialle. Puita kaatui nyt poikkeuksellisen laajalla alueella, jopa laajemmalla kuin vuoden 2020 Aila-myrskyssä.”
Yhteyshenkilöt
Ahti RäinäMetsätalousinsinööriPuh:0447809344ahti.raina@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Staden informerar: Lochteå Maininki och Kelviå Fritidshus öppna30.12.2025 10:57:08 EET | Pressmeddelande
Reparationsarbetena på grund av elavbrott orsakade av stormen Hannes fortsätter på olika håll i Karlebyregionen och Mellersta Österbotten. Energibolagen uppdaterar läget för reparationsarbetena på sina egna webbplatser och i sina sociala mediekanaler. Staden öppnar Lochteå Maininki och Kelviå Fritidshus där det finns möjlighet att tvätta sig och ladda till exempel mobila enheter. Tisdagen den 30 december är Lochteå Maininki öppen kl. 9-21 och Kelviå Fritidshus kl. 15-21. Även Badcentret VesiVeijari i centrum är öppet till kl. 21.30.
Kaupunki tiedottaa: Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo avoinna30.12.2025 10:57:08 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaustyöt jatkuvat eri puolilla Kokkolan aluetta ja Keski-Pohjanmaata. Energiayhtiöt päivittävät korjaustöiden tilannekuvaa omilla verkkosivuillaan ja somekanavissaan. Lohtajan Maininki ja Kälviän vapaa-ajantalo ovat avoinna ja tiloissa on mahdollisuus käydä peseytymässä ja lataamassa esimerkiksi mobiililaitteita. Lohtajan Maininki on avoinna tiistaina 30.12. klo 9–21 ja Kälviän vapaa-ajantalo klo 15–21. Myös Uintikeskus VesiVeijari keskustassa on avoinna klo 21.30 saakka.
Julstämningen finns hemma i Karleby!17.12.2025 14:55:53 EET | Pressmeddelande
Stadens julkampanj vädjar till känslorna och välkomnar hem. Under årets sista veckor för Karleby stad en kampanj i sann julanda och erbjuder möjligheten att skicka digitala julkort till vänner och släktingar.
Joulumieli löytyy kotoa Kokkolasta!17.12.2025 14:55:53 EET | Tiedote
Kaupungin joulukampanja vetoaa tunteisiin ja kutsuu kotiin. Kokkolan kaupunki kampanjoi vuoden viimeisinä viikkoina jouluhengessä ja tarjoaa mahdollisuuden lähettää sähköisiä joulukortteja ystäville ja sukulaisille.
Preliminära uppgifter för år 2024 från Finlands miljöcentral: Växthusgasutsläppen fortsatte att minska i Karleby17.12.2025 08:00:54 EET | Pressmeddelande
Finlands miljöcentral (Syke) beräknar årligen de förbrukningsbaserade växthusgasutsläppen i alla kommuner i Finland. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2024 minskade de förbrukningsbaserade växthusgasutsläppen i Karleby med cirka 5 % jämfört med år 2023. Från 2007 års nivå har de totala utsläppen minskat med sammanlagt 47 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme