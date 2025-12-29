Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuvat 8.1.

30.12.2025 15:27:19 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluita jatketaan 8.1.2026.

Työnantajan ja työntekijäosapuolten näkemykset ovat vielä niin kaukana toisistaan, ettei neuvottelutulokseen olla päästy.  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tavoitellut sopimusneuvotteluissa hyvinvointialueiden SOTE-sopimuksen tasoisia palkankorotuksia sekä parannuksia työoloihin.   

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyy 31.12.2025, jonka jälkeen siirrytään sopimuksettomaan tilaan.  

Koska työrauha ei ole voimassa enää 1.1.2026, ovat työtaistelutoimenpiteet tarvittaessa mahdollisia vauhdittamaan neuvotteluja. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus eli SOSTES  

– Sopimuksen päättymispäivä on 31.12.2025.  

– Sopimuksen piirissä on noin 70 000 työntekijää.  

– Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa ja asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä sekä ensi- ja turvakodeissa.  

– Talentia neuvottelee sopimuksesta muiden palkansaajajärjestöjen ja työnantajapuolen kanssa. Työnantajia edustaa Hyvinvointiala HALI ry.  

– Talentiaa neuvotteluissa edustaa Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.   

Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.

