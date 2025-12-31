Kela/FPA

Äitiysavustuksen arvo nousee 210 euroon

31.12.2025 07:50:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi)

Valtioneuvosto on päättänyt korottaa äitiysavustuksen arvoa. Korotetun äitiysavustuksen saavat ne asiakkaat, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on 1.4.2026 tai sen jälkeen.

Valtioneuvosto on hyväksynyt korotuksen äitiysavustukseen. Korotuksen myötä äitiysavustus suurenee nykyisestä 170 eurosta 210 euroon. Äitiysavustuksen arvon korotus liittyy hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien, erityisesti perheiden, luottamusta tulevaisuuteen.

Äitiysavustus vuonna 2026

Äitiysavustus on äitiyspakkaus tai rahasumma. Kela myöntää äitiysavustuksen lasketun ajan perusteella. Adoptioperheille äitiysavustus myönnetään hoitoon nimeämisen päivämäärän perusteella.

Asiakkaalla, jonka laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivä on 1.4.2026 tai sen jälkeen, äitiysavustus on 210 euron rahasumma tai äitiyspakkaus ja 40 euron rahasumma. Valitessaan äitiyspakkauksen asiakas saa myös 40 euron rahasumman, sillä tuolloin on vielä jaossa äitiyspakkaus, jonka hankinta-arvo on 170 euroa.

Kun äitiyspakkaus vaihtuu seuraavan kerran, äitiysavustus on 210 euron rahasumma tai äitiyspakkaus. Äitiyspakkauksen valinneet eivät silloin enää saa 40 euron rahasummaa, sillä seuraavan jakoon tulevan äitiyspakkauksen hankinta-arvo on 210 euroa.

Äitiysavustuksen hakeminen

Äitiysavustusta voi hakea OmaKelassa. Kela maksaa äitiysavustuksen rahasumman sille tilille, jonka asiakas on ilmoittanut hakemuksessa. Kela kehottaa asiakkaita tarkistamaan äitiysavustuksen hakemisen yhteydessä, että tilinumero löytyy OmaKelasta.

Kela huomioi äitiysavustuksen korotuksen ratkaisuissaan automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä Kelaan muutoksen vuoksi.

Avainsanat

kelaäitiysavustusäitiyspakkaus

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Lagändring om utkomststödet påverkar hyresbetalningen – i fortsättningen kan hyrans andel av stödet betalas direkt till hyresvärden31.12.2025 09:27:38 EET | Pressmeddelande

En ändring av lagen om utkomststöd träder i kraft 1.2.2026. Ändringen inverkar på utbetalningen av den andel av utkomststödet som är avsedd för hyran. Från och med februari betalar FPA den andel av utkomststödet som är avsedd för hyran direkt till hyresvärden om kunden beviljats hyresgaranti av FPA för sin nuvarande hyresbostad som en del av utkomststödet.

Toimeentulotuen lainmuutos vaikuttaa vuokranmaksuun – jatkossa vuokran osuus tuesta voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle31.12.2025 09:27:38 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). 1.2.2026 tulee voimaan toimeentulotukilain muutos, joka vaikuttaa toimeentulotuen vuokraan tarkoitetun osan maksamiseen. Helmikuusta alkaen Kela maksaa toimeentulotuen vuokran osuuden suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea.

Changes to payment of social assistance: social assistance earmarked for rent to be paid directly to the landlord31.12.2025 09:27:38 EET | Press release

There will be changes to how Kela pays out the part of social assistance that is earmarked for rent when an amendment to the Act on Social Assistance enters into force on 1 February 2026. As of February, Kela will pay the part of social assistance earmarked for rent directly to the landlord if Kela has granted the customer a rental security deposit for their current home as part of social assistance.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye