Äitiysavustuksen arvo nousee 210 euroon
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Valtioneuvosto on päättänyt korottaa äitiysavustuksen arvoa. Korotetun äitiysavustuksen saavat ne asiakkaat, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on 1.4.2026 tai sen jälkeen.
Valtioneuvosto on hyväksynyt korotuksen äitiysavustukseen. Korotuksen myötä äitiysavustus suurenee nykyisestä 170 eurosta 210 euroon. Äitiysavustuksen arvon korotus liittyy hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien, erityisesti perheiden, luottamusta tulevaisuuteen.
Äitiysavustus vuonna 2026
Äitiysavustus on äitiyspakkaus tai rahasumma. Kela myöntää äitiysavustuksen lasketun ajan perusteella. Adoptioperheille äitiysavustus myönnetään hoitoon nimeämisen päivämäärän perusteella.
Asiakkaalla, jonka laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivä on 1.4.2026 tai sen jälkeen, äitiysavustus on 210 euron rahasumma tai äitiyspakkaus ja 40 euron rahasumma. Valitessaan äitiyspakkauksen asiakas saa myös 40 euron rahasumman, sillä tuolloin on vielä jaossa äitiyspakkaus, jonka hankinta-arvo on 170 euroa.
Kun äitiyspakkaus vaihtuu seuraavan kerran, äitiysavustus on 210 euron rahasumma tai äitiyspakkaus. Äitiyspakkauksen valinneet eivät silloin enää saa 40 euron rahasummaa, sillä seuraavan jakoon tulevan äitiyspakkauksen hankinta-arvo on 210 euroa.
Äitiysavustuksen hakeminen
Äitiysavustusta voi hakea OmaKelassa. Kela maksaa äitiysavustuksen rahasumman sille tilille, jonka asiakas on ilmoittanut hakemuksessa. Kela kehottaa asiakkaita tarkistamaan äitiysavustuksen hakemisen yhteydessä, että tilinumero löytyy OmaKelasta.
Kela huomioi äitiysavustuksen korotuksen ratkaisuissaan automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä Kelaan muutoksen vuoksi.
