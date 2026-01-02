Kaksi suomalaista plastiikkakirurgista yksityissairaalaa yhdistää voimansa ja tähtää alan merkittävimmäksi toimijaksi

Sairaala Siluetti Oy:n omistuspohja muuttuu 2.1.2026. Omistus siirtyy yrityskaupan myötä kahdelle Siluetissa sekä sen edeltäjässä, Kirurgipalvelussa, pitkään toimineelle plastiikkakirurgille, kun sairaalan omistajiksi tulevat KC Finance Oy ja Plastium Oy. Tampereelle vuonna 1977 perustettu ja Helsinkiin vuonna 1999 siirtynyt Sairaala Siluetti jatkaa toimintaansa suomalaisena, perheomisteisena yksityissairaalana vahvistaen asemaansa oman erikoisalansa edelläkävijänä.

Sairaala Siluetti Oy on toiminut lähes viiden vuosikymmenen ajan plastiikkakirurgian kehittäjänä ja kouluttajana Suomessa ja ollut keskeinen vaikuttaja suomalaisen yksityissairaalatoiminnan kehityksessä. Siluetin toiminta perustuu vahvaan kliiniseen osaamiseen, vastuulliseen johtamiseen ja korkeisiin, kansainväliset standardit täyttäviin laatu- ja potilasturvallisuusvaatimuksiin.

Suomessa ja erityisesti ulkomailla toimii useita plastiikkakirurgisia ja esteettisten hoitojen palveluntarjoajia, joilla ei ole vastaavia laatustandardeja. Me haluamme olla toimija, joka vastaa tiukimpiinkin laatu ja turvallisuusstandardeihin ja tarjoaa mahdollisimman laadukkaan sekä turvallisen toimenpiteen, toteaa plastiikkakirurgi Timo Pakkanen.

Omistajanvaihdoksen tavoitteena on vahvistaa Sairaala Siluetin johtavaa asemaa, kehittää erikoisalan palveluja pitkäjänteisesti sekä vastata kasvavaan kansainväliseenkin kysyntään vastuullisesti ja hallitusti. Yhteinen strateginen suunta nojaa lääketieteelliseen huippuosaamiseen, laadun jatkuvaan kehittämiseen ja potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Yhteistyö Sairaala Siluetin kanssa avaa meille merkittäviä mahdollisuuksia kehittää plastiikkakirurgista toimintaa sekä antaa mahdollisuuden rakentaa valtakunnallisesti merkittävimmän toimijan alalla. Sairaala Siluetin perinteiden mukaan tulemme jatkamaan suomalaisten plastiikkakirurgien koulutusta yhteistyössä tunnettujen kansainvälisten plastiikkakirurgien kanssa, josta molemmilla osakkailla on aiempaa kokemusta. Lisäksi suunnitelmissa on jatkaa nuorten suomalaisten plastiikkakirurgien kouluttamista Sairaala Siluetin perustajan, plastiikkakirurgi Matti Pakkasen pitkän koulutusosaamisen pohjalta, sanoo plastiikkakirurgi Heikki Kupi.

Sairaala Siluetilla on pitkät perinteet ja se on saavuttanut arvostusta myös kansainvälisin mittarein. On kunnia olla mukana jatkamassa isäni, plastiikkakirurgi Matti Pakkasen uraauurtavaa työtä ja kehittämässä toimintaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen yhdessä Heikki Kupin kanssa, sanoo Pakkanen.

Omistajanvaihdoksella ei ole vaikutuksia Sairaala Siluetti Oy:n päivittäiseen toimintaan, henkilöstöön tai palveluihin.