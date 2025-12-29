Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tilanne sähkökatkojen osalta parantunut merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla

30.12.2025 16:19:15 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaaminen on edistynyt huomattavasti tiistain aikana. Sähköyhtiöt jatkavat korjaustöitä, ja tavoitteena on palauttaa sähköt kaikkiin kiinteistöihin mahdollisimman pian. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella sähkökatkojen vaikutuksia on seurattu tiiviisti.

Pohteella sähkökatkojen laajuutta ja vaikutuksia on seurattu sekä pelastustoimessa että sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sähkökatkoista huolimatta pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on toiminut normaalisti.  

Pohteella on toimintamallit erilaisiin häiriötilanteisiin, ja esimerkiksi ikäihmisten palveluissa huolehditaan pitkien sähkökatkojen aikana kotihoidon piirissä olevista asiakkaista. Kiireellistä apua on saatavilla sosiaali- ja kriisipäivystyksestä sekä hätäkeskuksesta.  

Pelastuslaitos kehottaa yhä käyttämään harkintaa mahdollisten myrskyvahinkojen raivaamisessa. Jos kiinteistön lämmittämiseen käytetään tulisijaa, tulee varmistaa, että tulisija on käyttökunnossa.  

Sähköverkkojen korjaamisesta vastaavat sähköyhtiöt. Ne ilmoittavat korjaustöiden etenemisestä omissa kanavissaan.  

Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Pohjois-​Pohjanmaalla yhä pitkiä sähkökatkoja. Apua on saatavilla sosiaali-​ ja kriisipäivystyksestä tai hätäkeskuksesta.

Hannes-myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaustyöt etenevät, mutta Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä yhä useita sähkökatkoja. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos seuraa tilannetta ja pitää tiiviisti yhteyttä alueen sähköyhtiöihin. Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

