Tilanne sähkökatkojen osalta parantunut merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla
Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaaminen on edistynyt huomattavasti tiistain aikana. Sähköyhtiöt jatkavat korjaustöitä, ja tavoitteena on palauttaa sähköt kaikkiin kiinteistöihin mahdollisimman pian. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella sähkökatkojen vaikutuksia on seurattu tiiviisti.
Pohteella sähkökatkojen laajuutta ja vaikutuksia on seurattu sekä pelastustoimessa että sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sähkökatkoista huolimatta pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on toiminut normaalisti.
Pohteella on toimintamallit erilaisiin häiriötilanteisiin, ja esimerkiksi ikäihmisten palveluissa huolehditaan pitkien sähkökatkojen aikana kotihoidon piirissä olevista asiakkaista. Kiireellistä apua on saatavilla sosiaali- ja kriisipäivystyksestä sekä hätäkeskuksesta.
Pelastuslaitos kehottaa yhä käyttämään harkintaa mahdollisten myrskyvahinkojen raivaamisessa. Jos kiinteistön lämmittämiseen käytetään tulisijaa, tulee varmistaa, että tulisija on käyttökunnossa.
Sähköverkkojen korjaamisesta vastaavat sähköyhtiöt. Ne ilmoittavat korjaustöiden etenemisestä omissa kanavissaan.
Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Pohjois-Pohjanmaalla yhä pitkiä sähkökatkoja. Apua on saatavilla sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tai hätäkeskuksesta.
Harri PyyhtiäPelastustoiminnan pelastuspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosPuh:0444296005harri.pyyhtia@pohde.fi
Marja Salonenvs. toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 154 9041marja.salonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
