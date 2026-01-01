Kutsu toimittajille: Paikoillanne, valmiit, Oulu! – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Avajaisfestarit 16.-18.1.2026
Monipuolisella ohjelmalla ja laajalla tekijäjoukolla tarjoillaan maistiaisia siitä, mitä kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tullessaan. Koettavaa on perjantaista sunnuntaihin koko perheelle. Lähes kaikki Avajaisfestareiden tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, ikärajattomia ja kaikille avoimia. Toimittajat kutsutaan mukaan!
Avajaisfestareilla on luvassa ohjelmaa kirjaimellisesti jokaiseen makuun – lähes 200 tapahtuman kattaus levittäytyy yli 20 tapahtumapaikkaan ympäri keskustaa. Sisälle ja ulos, kauppakeskuksiin ja kaupungintalolle, aukioille, kuppiloihin ja kulttuuritiloihin. Kävijöille löytyy vaihtoehtoja konserteista kiekkoiluun, akrobatiasta autojen tuunaamiseen, paneeleista pubivisaan ja taidenäyttelyistä tamppausbileisiin.
Avajaisfestareiden ohjelmisto on nyt julki. Siihen voi tutustua tarkemmin verkkosivulla Oulu2026.eu/avajaisfestarit. Osa festareiden tapahtumista striimataan Oulu2026-verkkosivuille.
Toimittajat, tervetuloa Oulu2026-Avajaisfestareille!
-> Toimittajat voivat akreta itsensä festareille ja saada press-passin&ohjelman käyttöön: GEST
Harkinnanvaraisesti korvaamme matkakuluja. Medialle järjestetään vierailuja mm. näyttelyihin sekä monipuolisia infoja.
Poimintoja avajaisviikonlopun tarjonnasta yleisölle:
Kauppatorilla ja sen kulmilla hemmotellaan kaikkia aisteja
“Paikoillanne, valmiit, Oulu” – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi avataan virallisesti 16. tammikuuta klo 16 Oulun Kauppatorilla. Pelkkiä puheita tältä puolen tunnin lähtölaukaukselta on turha odottaa. Niitäkin toki kuullaan, mutta luvassa on muhkea kattaus muutakin koettavaa.
Kauppatorin ottavat viikonlopun aikana haltuun muun muassa Saara Aalto, Oulun Kärpät, Skidit-disko ja Frozen People -festivaalin DJ:t. Jääsoittimilla toteutettu Terje Isungsetin konsertti mykistää, ja yhteiselle tanssille sekä taiteilullekin on aikansa. Ensi-iltansa saa arktisesta ilmastosurusta ja lumikadosta kertova vaikuttava tanssielokuva Avalanche.
Keskustakirjasto Saaressa juhlitaan sen ja Lastenkulttuurikeskus Kotilon avajaisia koko viikonlopun ajan. Yli 200 oululaisen lapsen ja taiteilijoiden yhdessä luoma The Book of Oulu -kirja saa julkkarijuhlansa asiaan kuuluvin menoin. Samalla voi tutustua koko perhettä innostaviin näyttelyihin.
Myös saamelainen taide nousee valokeilaan. Saamelaisooppera Ovllá saa maailman kantaesityksensä Oulun teatterissa. Pohjoismaiden ainoan alkuperäiskansan näkökulman esille nostava ooppera on toteutettu yhteistyössä Oulu Sinfonian ja saamelaisten kansallisteatteri Beaivvášin kanssa. Taidemuseossa taas avataan laaja Eanangiella – Maan kieli -näyttely, joka ammentaa aineksensa saamelaisen kulttuurin elinvoimasta ja kauneudesta sekä juhlistaa alkuperäiskansan yhteyttä maahan ja esivanhempiin.
Harvinaisia vierailunäyttelyitä, huippuartisteja ja terveisiä Oulu2026-alueelta
Oulun kaupungintalolla avautuu taidetta ja teknologiaa yhdistävä taideteos Rauhankoneen kerroksia, joka elää ja muuttuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Myös Kiasman Korvamato-mediataidenäyttely avataan. Tuomiokirkossa taas koko viikonlopun kestävä Katedraali soi -kokonaisuus tuo esiin kirkon tilan ja tradition merkityksen osana eurooppalaista kulttuuriperintöä.
Rotuaarin lavan valtaavat pohjoissuomalaiset artistit ja osaajat. Valovoimaiset keikkansa sinne nousevat vetämään muun muassa SANA, Peltokurki, JUNNA, Yungmiqu ja Iso Ilo. Taitonsa näyttävät myös Kajaanin kaupunginteatteri ja tulevasta tanssiteoksestaan maistiaisen tarjoava Xulu202x.
Fotografiska Tallinn tuo kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi ensimmäistä kertaa valokuvanäyttelyn Suomeen. Sen lisäksi Kauppakortteli Pekurissa nautitaan Avajaisfestareilla muun muassa matkasta koko 40 kunnan Oulu2026-alueen halki. Värikkäitä tervehdyksiään festarihumuun tuovat lukuisat kumppanit aina Kalajokilaaksosta Kainuuseen ja Perämeren pohjukasta Pyhäjokilaaksoon.
Valkean Kesäkadulla keikoillaan ajatuksia herättävät muun muassa Stepa, Ylva Haru ja Valkea. Luvassa on myös taidokasta teatteria ja tanssia, hulluttelevaa akrobatiaa sekä erilaisten kulttuurien kohtaamisia ympäri maailmaa. OSAOn Glitter Gardenissa festariväen lookit nousevat uudelle tasolle, ja Valkean vieressä Kauppurienaukiolla OSAOn amisparkissa valot välkkyvät ja poppi soi!
Valotaiteesta vapaaehtoistoimintaan, myös muita Euroopan kulttuuripääkaupunkeja esittäytyy
Kulttuuritalo Valveella tapahtuu aina – ja Avajaisfestareiden aikana vasta tapahtuukin! Luvassa on muun muassa kurkistuksia talon koko alkavan vuoden festivaalitarjontaan ja tapahtumiin, vaikuttavaa yhteisötaidetta, kiinnostavia näyttelyitä, musiikkivideoita, satuja ja tanssi-akrobatiaa.
Oulu10:n viikonlopun tapahtumakattauksessa loistaa monipuolisuus Äijäbaletista kuoroesityksiin, harmonikkalegendan konsertista ja senioridiscosta Nätti-Jussin juttuihin. Järjestötreffit esittelevät erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja.
Muita Euroopan kulttuuripääkaupunkeja – menneitä ja tulevia, kotimaasta ja kauempaa – esittäytyy viikonlopun aikana keskustan kahviloissa ja ravintoloissa. Niiden ohjelmassa on muun muassa musiikkia, animaatioita, stand upia ja muraalin julkistus. Tervehdyksensä juhlaviikonloppuun tuovat toinen vuoden 2026 tittelin haltija, Slovakian Trenčín (Bar Ihku), Turku (45 Special), Kiiruna (Kaarlenholvi & Jumpru Pub) ja Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto Culture Next (Teerenpeli). Liepajan kesäkeidas kutsuu Oulu10:ssä, EU Lounge taas Oluthuone Leskisessä.
Avajaisfestareiden tapahtumia ja muuta ohjelmaa tuottaa laaja joukko taiteilijoita, muita osaajia, yrityksiä ja yhteisöjä, joista valtaosa tarjoaa nyt maistiaisia myöhemmin kulttuuripääkaupunkivuonna koettavasta ohjelmastaan. Kokonaisuutta koordinoi Oulun kulttuurisäätiö. Lisäykset ja muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Useat tapahtumaviikolla avautuvat näyttelyt ovat avoinna myös avajaisviikonlopun jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Annu HöttönenOulu2026Puh:+358447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Katri DahlströmViestintä & markkinointi / Oulu2026Puh:0408397229katri.dahlstrom@oulu2026.euoulu2026.eu
Sandy KantolaVastaava tuottaja, Oulu2026Puh:040 186 4071sandy.kantola@oulu2026.eu
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
