Leskelä vuoden 2025 hintatilastoista: Edullinen sähkö tukee teollisuuden kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa, asiakkaiden kannattaa silti seurata sähkön hintaa
Suomalaisen sähkön keskihinta vuonna 2025 oli neljä senttiä kilowattitunnilta. Suomen hinta on Euroopan halvin. Samalla negatiivisten hintojen määrä on kääntynyt laskuun akkujen ja sähkökattiloiden tasapainottaessa kysyntää.
Suomessa sähkö oli Euroopan halvinta, lukuun ottamatta Ruotsin ja Norjan pieniä pohjoisia hinta-alueita. Ruotsi ja Norja on pilkottu useaksi tukkusähkön hinta-alueeksi heikkojen sisäisten siirtoyhteyksien takia.
Pörssisähkö maksoi Suomessa noin neljäkymmentä euroa megawattitunnilta, eli kilowattitunnin tukkuhinta oli neljä senttiä. Kuluttajahintaan tulevat päälle vielä arvonlisävero ja sähkön myyjän kulut. Tukholmassa megawattitunti maksoi 46, Saksassa 89 ja Ranskassa 61 euroa. Suomen sähkön keskihinta on vuositasolla alempana kuin Tukholmassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010, jolloin koko Ruotsi oli vielä samaa hinta-aluetta.
Suomen hinnat ovat tyypillisesti olleet hieman Tukholmaa kalliimpia, mutta vuoden 2024 marraskuusta alkaen kuukauden keskihinta on ollut Suomessa kalliimpaa vain huhti- ja elokuussa 2025. Huhtikuussa oli kylmää, elokuussa osa ydinvoimasta ja kansainvälisistä siirtoyhteyksistä oli huollossa ja tuulisuus vähäistä.
"Edullinen sähkö on iloinen asia asiakkaille, mutta halpa hinta tukee samalla myös teollisuuden kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa", toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
"Tämänhetkisten hintanäkymien mukaan myös alkavan vuoden sähkönhinnat tulevat pysymään kohtuullisina, ja hintaero Keski-Eurooppaan suurena. Toivottavasti tämä houkuttelee myös investointeja taloutemme piristykseksi", Leskelä jatkaa.
Sähköjärjestelmän joustavuus on kasvanut. Se näkyy esimerkiksi siinä, että negatiivisten tuntien määrä on vähentynyt, kun runsastuulisten ajankohtien ylituotantosähkölle on löytynyt käyttäjiä, kuten akut ja kaukolämmityksen sähkökattilat. Myös kuluttajat ovat oppineet siirtämään sähkönkäyttöään edullisempiin tunteihin. Päivittäiset hintavaihtelut tulevat jatkumaan, kuluttajat hyötyvät sähkönkäytön ajoittamisesta halvemmille tunneille.
"Hintatilastot osoittavat, että sähköjärjestelmämme toimii hyvin. Tuulivoimaa on rakennettu markkinaehtoisesti suuret määrät lyhyessä ajassa korvaamaan fossiilista tuotantoa ja sähkön tuontia. Vaihtuvan tuotannon kasvu nosti negatiivisten hintojen määrää, joka on kääntynyt laskuun, kun on alettu joustaa kulutuksessa ja investoida akkuihin ja sähkökattoiloihin", toteaa Energiateollisuus ry:n sähkömarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.
"Kulutuksen mahdollinen kasvu tulevaisuudessa ei muuta tilannetta, Suomessa on hyvät mahdollisuudet rakentaa uutta sähköntuotantoa nopeastikin, jos uutta kysyntää ilmaantuu."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Pekka SalomaajohtajaEnergiamarkkinatPuh:+358 500 324 486pekka.salomaa@energia.fi
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista23.12.2025 11:59:34 EET | Tiedote
Energiaviraston verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2031 heikentävät merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. Valvontamenetelmät vaarantavat verkkoinvestointien toteuttamisen pitkällä aikavälillä, mikä on ristiriidassa Suomen kilpailukyvyn varmistamisen sekä puhtaan siirtymän toteuttamisen kanssa.
Ydinvoiman suosio vahvistuu, tuuli ja vesi säilyttäneet asemansa ja datakeskusten lämpö kelpaa ihmisille11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Energia-asenteissa tapahtuneet muutokset ovat maltillisia. Ydinvoiman suosio on kasvanut, tuulen ja veden säilynyt hyvällä tasolla. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan sähkönsiirrosta hieman nykyistä enemmän, kunhan katkot pysyvät lyhyinä, kaukolämpöön kaivataan hukkalämpöjä, joita saadaan datakeskuksista ja teollisuudesta.
Komission verkkopaketin tavoitteena on kirittää energiaverkkoinvestointeja10.12.2025 14:08:51 EET | Tiedote
Euroopan komission julkaisema energiaverkkopaketti lisää EU:n valtaa jäsenvaltioiden rajat ylittävien siirtoyhteyksien osalta. Komissio reagoi näin nopean energiamurroksen tuottamiin haasteisiin. Paikallisten jakeluverkkojen osalta kehittämisen haaste jää kansalliselle tasolle. Suomessa verkkojen kehittämistä hidastaa puute resursseista.
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on yllätyksetön, mutta antaa sen mitä pitääkin4.12.2025 15:58:53 EET | Tiedote
Suomen tavoitteena on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti olla edelleen puhtaan energian suurvalta ja suunnannäyttäjä. Energiateollisuuden näkemyksen mukaan strategiassa on niukasti uusia toimenpiteitä, painopiste on toimintaympäristön ennakoitavuudessa, hiilen talteenotossa ja toiveessa kasvattaa nieluja.
Asiakkaiden tyytyväisyys energiayhtiöitään kohtaan kohonnut kaikilla mittareilla29.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Energiateollisuus ry:n teettämän asiakaskyselyn mukaan energiayhtiöihin ollaan tyytyväisiä, ja huomattava osa asiakkaista on valmis suosittelemaan yhtiötään myös toisille. Omaa energiayhtiötä pidetään luotettavana, toimivana ja paikallisena, joskin myös kalliina, kyselystä ilmenee.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme