Uudenvuoden valoshow

Vuodenvaihteen kunniaksi uusi valoteos saa Puumalan siltatornin loistamaan!

Ma 29.12.- La 10.1. näytökset päivittäin klo 16-22 tasatunnein (kesto n. 20 min). Uudenvuodenaattona 31.12. näytökset klo 24 saakka.

Näyttävää valoteosta ja sen lumoavaa äänimaailmaa voi ihailla siltatornin juurella, rantabulevardilla tai satamatorilla. Näköalahissillä pääset kohoamaan osaksi teosta ja juhlimaan uuttavuotta Saimaalla ennennäkemättömällä tavalla! Puumalaan saapuvan teoksen on suunnitellut ja toteuttanut valotaiteilija Niko Tiainen.

"INITIATION" on audiovisuaalinen runoelma, joka perustuu jälkikäsiteltyihin improvisoituihin melodioihin ja abstrakteihin, koodipohjaisiin visuaaleihin. Teos on toteutettu projisoiden videomapping-tekniikalla. Niko Tiainen on suomalainen monialainen taiteilija, joka on erikoistunut ulkoilma-interaktiivisiin projektiokarttoihin sekä video-, valo- ja ääni-installaatioihin. Hänen teoksiaan on ollut esillä näyttelyissä ja taidefestivaaleilla yli 20 eri maassa, esim. Ars Electronica (Linz, 2020), Light box New York -galleria (N.Y.C, 2020), Neo Shibya Gallery (Tokio, 2021). Nyt pääsemme nauttimaan uudenlaisesta valotaiteesta ensi kertaa Saimaalla.

Tervetuloa juhlistamaan joululomia ja uutta vuotta 2026 loistavaan Puumalaan!

Tutustu samalla muihin vuodenvaihteen tapahtumiin.

* Puumalan siltatornin pysyvä Saimaanmajakka-valoteos sammutetaan uuden vuoden valoshow:n vuoksi 28.12.2025-10.1.2026. Myös siltatornin yleisvalaistusta himmennetään turvallisuus ja kulkureitit huomioiden. Vältä katsomista suoraan projektoriin lähietäisyydeltä.

