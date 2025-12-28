Euron vedolla 236 000 euroa Pitkävedosta - Siilinjärvelle jälleen jättivoitto

- Oho, kova temppu. Perinteisellä pesäpallopaikkakunnalla on näemmä myös kovaa kiekkotietämystä, isot onnittelut! Hänen rivinsä toi suurimman voiton Pitkävedossa vuosikausiin, onnittelee Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara.

Veikkaus tavoitti voittorivin pelanneen miehen eilen maanantaina. Viikko oli alkanut töiden merkeissä, mutta tavallista iloisemmissa tunnelmissa.

- Tänään aamulla kun läksin töihin, niin katsoin kotona, mikä on ruokatilanne. Sitten katsoin pankkitiliä ja totesin, että perkele, täällähän on 236 000 euroa rahaa! Pyysin sitten vaimoa katsomaan, että näkeekö hän saman summan. Ja kyllä hänkin sen näki.

Voitokas rivi pelattiin viittä vaille viisi, vain muutamaa minuuttia ennen Liiga-kierroksen alkua. Alun perin tuloksia piti pohtia yhteistuumin Savoon vierailulle tulleen jälkikasvun kanssa.

- Sanoin pojalle, että älä nyt soittele tyttöystävälle, vaan tehdään tämä rivi, kun pelit alkavat ihan justiinsa. Poika jäi puhelemaan, niin tein sitten itse Ex tempore -veikkaukset, voittaja muistelee.

- Onneksi Liigan sivujen kautta oli helppoa laittaa veikkaukset sisään, sen kun nakuttaa vaan.

Voitto ratkesi vasta viime sekunneilla

Voittorivin viimeiset osumat tulivat viime hetkillä ennen loppusummerin soittoa, kun Lukko ja Ilves iskivät viimeiset puuttuvat maalit tyhjiin otteluiden viimeisellä minuutilla. Lukon Jami Krannila viimeisteli 1–5-osuman ajassa 59.05 ja Ilveksen Radek Kucerik teki 1–4-osuman ajassa 59.37.

- Oliko tosiaan näin tiukalla, voittaja yllättyi kuullessaan, miten täpärälle rivin osuminen meni.

- Olemme vaimon kanssa kovia KalPa-faneja ja katsomme kaikki pelit, mutta veikkauksen tarkastaminen unohtui minulta kokonaan lauantai-iltana. Pelaan myös Liigapörssiä ja sen seuraaminen meni veikkausten edelle.

Satumaista onnea Siilinjärvellä

Siilinjärvi on poikkeuksellinen paikkakunta, mitä tulee onnekkuuteen rahapeleissä. Vuoden 2019 Suomen suurimman Eurojackpotin voiton (91,9 miljoonaa) lisäksi Siilinjärvellä on hallussaan kaikkien aikojen suurin yhdelle voittajalle mennyt Loton päävoitto vuodelta 2022.

Siilinjärvelle osui myös joulunalusviikolla (52/2025) lähes 600 000 euron suurvoitto, kun siilinjärveläinen mies oli mukana porukassa, joka nappasi tähän asti suurimman Suomeen tulleen Vikingloton voiton, 16,7 miljoonaa euroa.

Siilinjärven Pitkäveto-voittaja kertoo hakevansa pienillä panoksilla isoja kertoimia. Hän kertoo, ettei ole seurannut tarkasti, ovatko vedot aiemmin olleet lähellä osua.

- Olen miettinyt, että voiko olla totta, ettei oma rivi ikinä osu. Mutta näköjään se voi osua. Vaimokin totesi, että paistaa se päivä risukasaankin.

Voittorahojen varalle ei ole vielä tehty suuria suunnitelmia, mutta päätöksentekijät ovat tiedossa.

- Se nainen, joka meillä asuu, tekee suuret päätökset. Ei vaan, yhdessä varmasti mietitään, mitä voitolla tehtäisiin. Voitto tuli kyllä hyvään paikkaan. Nyt voi maksaa lainan pois ja joulun aikaan rahaa on muutenkin mennyt, voittaja pohtii.

Siilinjärveläismiehen voittorivi

Kärpät–JYP 2–4, kerroin 23,50

KalPa–SaiPa 4–2, kerroin 23,00

Pelicans–Lukko 1–5, kerroin 39,00

Sport–Ilves 1–4, kerroin 11,20

Kerroin 236 090,4

Panos 1 €