Eurojackpotissa perjantaina jaossa 71 miljoonaa euroa – Suomeen 74 000 euron voitto

31.12.2025 00:43:03 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Vuoden viimeisessä Eurojackpot-arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 71 miljoonan euron päävoitto. Helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 74 000 euron voiton.

Eurojackpotin tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 18, 20, 23 ja 27. Tähtinumerot ovat 1 ja 6.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla voitti 525 579,70 euroa. Onnekkaat rivit löytyivät Saksasta (3 kpl) ja Tsekistä.

Lisäksi arvonnassa löytyi 16 kappaletta 5+0-tuloksia, joista yksi osui meille Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja voitti rivillään 74 100,60 euroa. Muut 5+0-osumat menivät Saksaan (9 kpl), Norjaan (2 kpl), Tanskaan, Ruotsiin, Puolaan ja Kreikkaan.

Eurojackpotin tuloksen ja voitonjaon julkistus viivästyivät tiistaina teknisen vian vuoksi.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 4 4 4 2 5 2 8. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Tiistain Milli-pelin oikea rivi on 4, 14, 22, 26, 27 ja 29. Lisänumeroksi arvottiin 32. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 42. Tonneja voitettiin kuusi kappaletta.

