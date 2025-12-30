Eurojackpotissa perjantaina jaossa 71 miljoonaa euroa – Suomeen 74 000 euron voitto

Eurojackpotin tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 18, 20, 23 ja 27. Tähtinumerot ovat 1 ja 6.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla voitti 525 579,70 euroa. Onnekkaat rivit löytyivät Saksasta (3 kpl) ja Tsekistä.

Lisäksi arvonnassa löytyi 16 kappaletta 5+0-tuloksia, joista yksi osui meille Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja voitti rivillään 74 100,60 euroa. Muut 5+0-osumat menivät Saksaan (9 kpl), Norjaan (2 kpl), Tanskaan, Ruotsiin, Puolaan ja Kreikkaan.

Eurojackpotin tuloksen ja voitonjaon julkistus viivästyivät tiistaina teknisen vian vuoksi.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 4 4 4 2 5 2 8. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Tiistain Milli-pelin oikea rivi on 4, 14, 22, 26, 27 ja 29. Lisänumeroksi arvottiin 32. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 42. Tonneja voitettiin kuusi kappaletta.