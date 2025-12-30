Eurojackpotissa perjantaina jaossa 71 miljoonaa euroa – Suomeen 74 000 euron voitto
Vuoden viimeisessä Eurojackpot-arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 71 miljoonan euron päävoitto. Helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 74 000 euron voiton.
Eurojackpotin tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 18, 20, 23 ja 27. Tähtinumerot ovat 1 ja 6.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle, joilla voitti 525 579,70 euroa. Onnekkaat rivit löytyivät Saksasta (3 kpl) ja Tsekistä.
Lisäksi arvonnassa löytyi 16 kappaletta 5+0-tuloksia, joista yksi osui meille Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja voitti rivillään 74 100,60 euroa. Muut 5+0-osumat menivät Saksaan (9 kpl), Norjaan (2 kpl), Tanskaan, Ruotsiin, Puolaan ja Kreikkaan.
Eurojackpotin tuloksen ja voitonjaon julkistus viivästyivät tiistaina teknisen vian vuoksi.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 4 4 4 2 5 2 8. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Tiistain Milli-pelin oikea rivi on 4, 14, 22, 26, 27 ja 29. Lisänumeroksi arvottiin 32. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 42. Tonneja voitettiin kuusi kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Euron vedolla 236 000 euroa Pitkävedosta - Siilinjärvelle jälleen jättivoitto30.12.2025 18:06:36 EET | Uutinen
Vuoden viimeinen maanantai valkeni Pohjois-Savossa iloisissa tunnelmissa. Siilinjärveläinen mies nappasi Pitkävedosta euron panoksella hulppean 236 090 euron voiton. Hän oli veikannut oikein neljän jääkiekon Liigan ottelun lopputulokset lauantain 27.12. kierroksella.
Tapaninpäivän vakiokierroksen ainoa täysosuma toi yli 120 000 euroa28.12.2025 15:12:43 EET | Tiedote
Tapaninpäivän Futisvakion (kierros 52/2025) ainoa täysosuma pelattiin Veikkauksen pelisalissa Helsingin kauppakeskus Columbuksessa.
Loton potti jatkaa kasvuaan – Jokerista löytyi neljä 6 oikein -tulosta27.12.2025 23:04:17 EET | Tiedote
Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina Loton potissa on 13 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin päävoitto kiipeää 59 miljoonaan euroon - perjantaina jakoon kaksi melkein miljoonaa26.12.2025 22:35:36 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 52/2025 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 59 miljoonaa euroa.
Eurojackpotissa perjantaina 50 miljoonaa euroa - tässä tiistain rivi ja voitot23.12.2025 22:39:50 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 52/2025 täysosumia. Perjantaina potissa on tarjolla noin 50 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme