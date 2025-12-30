Pohteen uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2026

Asiakasmaksuihin tehdään asetuksen mukaiset korotukset

Asiakasmaksulain mukaan sosiaali-​ ja terveyspalvelujen käyttäjältä voidaan periä asiakasmaksu, jollei lailla toisin säädetä. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksulain ja -​asetuksen mukaisia maksuja korotetaan 6,93 prosenttia. Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu nousee 30 prosenttia. Terveydenhuollon asiakasmaksut huomioidaan maksukattokertymässä, jota korotetaan 815 euroon.

Pohteen päättämiin sosiaalihuollon asiakasmaksuihin tehdään elinkustannusindeksin mukainen 0,52 prosentin korotus. Vammaispalvelulain mukaisen asumisen tuen asiakasmaksuna peritään ylläpitomaksu, ateriat ja asumisen kustannukset. Lyhytaikaisen huolenpidon asiakasmaksuksi vammaisten henkilöiden asumispalveluissa vahvistetaan 34,34 euroa vuorokaudessa.

Yhteisöllisen asumisen asiakasmaksun periaatteet yhtenäistetään

Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasmaksu määräytyy asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvan jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun, esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksun ja tukipalvelujen mukaisesti. Lisäksi asiakas maksaa mahdolliset asumisen kustannukset.

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun tai kotihoidon asiakasmaksua ei peritä asiakkailta, joiden bruttotulot ovat alle 1200 euroa kuukaudessa tuloista tehtävien vähennysten jälkeen.

Omaishoidon palkkiot nousevat

Hoitopalkkioluokan I palkkiota korotetaan 530 euroon kuukaudessa. Vuonna 2025 palkkio on ollut 472,15 euroa. Muut omaishoidon tuen palkkiot säilyvät ennallaan. Omaishoidon tuesta annetun lain mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain palkkakertoimella.

Asiakasmaksuihin voi hakea muutosta

Sosiaalihuollon asiakasmaksu ja terveydenhuollon tulosidonnainen maksu on mahdollista alentaa tai jättää perimättä. Asiakkaan saamassa laskussa on ohjeet, miten laskulle voi hakea maksuaikaa.



Aluehallitus 16.12.2025