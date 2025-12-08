Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kaakon Alueverkko on yhdistynyt osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa

31.12.2025 09:01:10 EET | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote

Jaa

Kesällä 2025 tehty yrityskauppa on saatu vuoden vaihteessa päätökseen ja Kaakon Alueverkko on sulautunut osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa. Kaakon Alueverkko Oy siirtyi heinäkuussa 2025 kokonaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistukseen.

110 kV voimajohtoa.
110 kV voimajohtoa. Kuva: KSOY

Kaakon Alueverkon tehtävänä on ollut varmistaa sähkön toimitusvarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä 110 kV suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. Yhdistymisen jälkeen Kymenlaakson Sähköverkon suurjännitteisen verkon pituus kaksinkertaistuu. Suurjännitteisellä jakeluverkolla mahdollistetaan sähkönsiirto suurille kulutus- ja tuotantokohteille ja muuntoasemien kautta pien- ja keskijännitteiseen jakeluverkkoon.

Sulautumisella ei ole vaikutusta Kaakon Alueverkon asiakkaiden verkkopalveluun.

Yhdistymisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa palveluita koko toiminta-alueellamme, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. Jatkamme Kaakon Alueverkon tekemää ansiokasta työtä varmistaaksemme häiriöttömän sähkönjakelun ja parhaan mahdollisen palvelun myös jatkossa, Pylvänäinen jatkaa.

Avainsanat

verkkopalvelukymenlaakson sähköverkko

Yhteyshenkilöt

Kuvat

110 kV voimajohtoa.
110 kV voimajohtoa.
Kuva: KSOY
Lataa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähkölinjojen johtoalueen alustaraivausta Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla8.12.2025 08:11:02 EET | Tiedote

Parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta raivaamalla sähkölinjojen (sekä pienjännite- että keskijännitelinjojen) alustojen puustoa Hollolassa, Orimattilassa, Myrskylässä sekä osittain Lapinjärven ja Kouvolan (Elimäki) alueilla vuoden 2026 aikana. Raivaukset alkavat jo joulukuussa 2025, sääolosuhteet huomioiden, ja kestävät koko vuoden 2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye