Kaakon Alueverkko on yhdistynyt osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa
Kesällä 2025 tehty yrityskauppa on saatu vuoden vaihteessa päätökseen ja Kaakon Alueverkko on sulautunut osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa. Kaakon Alueverkko Oy siirtyi heinäkuussa 2025 kokonaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistukseen.
Kaakon Alueverkon tehtävänä on ollut varmistaa sähkön toimitusvarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä 110 kV suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. Yhdistymisen jälkeen Kymenlaakson Sähköverkon suurjännitteisen verkon pituus kaksinkertaistuu. Suurjännitteisellä jakeluverkolla mahdollistetaan sähkönsiirto suurille kulutus- ja tuotantokohteille ja muuntoasemien kautta pien- ja keskijännitteiseen jakeluverkkoon.
Sulautumisella ei ole vaikutusta Kaakon Alueverkon asiakkaiden verkkopalveluun.
Yhdistymisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa palveluita koko toiminta-alueellamme, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. Jatkamme Kaakon Alueverkon tekemää ansiokasta työtä varmistaaksemme häiriöttömän sähkönjakelun ja parhaan mahdollisen palvelun myös jatkossa, Pylvänäinen jatkaa.
Jouni PylvänäinenToimitusjohtajaKymenlaakson Sähköverkko OyPuh:05 7780 101Puh:040 554 5179jouni.pylvanainen@ksoy.fi
Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 20 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
