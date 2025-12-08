Kaakon Alueverkko on yhdistynyt osaksi Kymenlaakson Sähköverkkoa

Kaakon Alueverkon tehtävänä on ollut varmistaa sähkön toimitusvarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä 110 kV suurjänniteverkkoa Etelä-Kymenlaaksossa. Yhdistymisen jälkeen Kymenlaakson Sähköverkon suurjännitteisen verkon pituus kaksinkertaistuu. Suurjännitteisellä jakeluverkolla mahdollistetaan sähkönsiirto suurille kulutus- ja tuotantokohteille ja muuntoasemien kautta pien- ja keskijännitteiseen jakeluverkkoon.

Sulautumisella ei ole vaikutusta Kaakon Alueverkon asiakkaiden verkkopalveluun.

Yhdistymisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa palveluita koko toiminta-alueellamme, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. Jatkamme Kaakon Alueverkon tekemää ansiokasta työtä varmistaaksemme häiriöttömän sähkönjakelun ja parhaan mahdollisen palvelun myös jatkossa, Pylvänäinen jatkaa.