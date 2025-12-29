SuPer on hyväksynyt neuvottelutuloksen yksityisen varhaiskasvatusalan työehtosopimuksesta
SuPerin liittohallitus hyväksyi 30. joulukuuta yksityisen varhaiskasvatusalan neuvottelutuloksen täysin uudesta työehtosopimuksesta. Uudessa työehtosopimuksessa palkankorotukset määräytyvät yleisen linjan mukaan.
Alalla ei ole aikaisemmin ollut omaa työehtosopimusta, vaan toimijat ovat olleet muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä. Uudessa sopimuksessa on samankaltaisuutta aiemmin noudatettuun SOSTESiin nähden, mutta se vastaa paremmin varhaiskasvatusalan tarpeisiin.
– Jäsenillemme on tärkeää, että saimme oman sopimuksen, joka huomioi lastenhoitajien työn erityispiirteet, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo. – Ei ollut itsestään selvää, että pystyisimme torjumaan työnantajan ehdottamia heikennyksiä ja parantamaan työn ehtoja. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen työehtosopimusratkaisu tehdään alan omista lähtökohdista.
– Täysin uuden työehtosopimuksen laatiminen on harvinaista ja innostavaa. Jatkamme edelleen työtä jäsentemme eteen ja kehitämme alalle sopivaa palkkausjärjestelmää työryhmätyössä, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.
Palkankorotukset yleisen linjan mukaan
Yksityisen varhaiskasvatusalan työehtosopimuksen (VAKATES) sopimuskausi on 1.1.2026 – 30.4.2027. Palkankorotuksia maksetaan 1.8.2026 yleiskorotus 2,5 %, joka maksetaan sekä henkilökohtaisiin palkkoihin että taulukkopalkkoihin, ja 1.2.2027 järjestelyerä 0,4 %, joka käytetään palkkausjärjestelmän uudistamiseen.
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset korottuvat 1.8.2026 alkaen 2,9 % pyöristäen lähimpään euroon. Lisäksi lomarahan maksuajankohtaa aikaistettiin ja työaikamääräysiin saatiin jämäkkyyttä esimerkiksi ylitöihin liittyen. SuPerin jäsenille merkittävä asia on myös kirjaus niin sanotun epäpätevän opettajan suunnitteluajan huomioimisesta, sillä yleensä tehtävässä toimii lastenhoitaja.
Sopimuskauden aikana työryhmä kehittää palkkausjärjestelmää ja mahdollisia kannustavia palkkauselementtejä sekä alalle sopivaa hälytyskorvausta.
Neuvotteluosapuolia ovat SuPerin lisäksi JHL, OAJ ja Talentia sekä työnantajia edustava Sivista (Sivistysala ry). Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on Suomessa noin 40 000 lasta ja se työllistää noin 10 000 palkansaajaa.
