DNA:n joulukuun ja koko vuoden 2025 myydyimmät puhelimet, älykellot ja tietokoneet
Puhelinten, älykellojen ja tietokoneiden lisäksi jouluna oli kysyntää erityisesti puhelinten tarvikkeissa, älykotituotteissa sekä pelikonsoleissa. Apple oli vuoden suosituin älypuhelinvalmistaja niin kuluttajien kuin yritysasiakkaiden keskuudessa. Vuoden myydyin tietokone oli Acer Chromebook ja älykellojen suosituin oli puolestaan Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin.
”Älypuhelimet ovat vuodesta toiseen toivottu joululahja. Vaikka joululahjoja hankittiin runsaasti Pink Friday -kampanjasta, myös perinteinen joulusesonki sekä DNA:n ennen joulua alkanut alekampanja herättivät edellisvuotta enemmän kiinnostusta”, toteaa osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Myydyimpien laitteiden listat kuvastavat halutuimpia joululahjoja. Puhelimissa Apple ottaa kolmoisjohdon edullisen iPhone 16e 5G:n noustessa joulukuun myydyimmäksi puhelimeksi. Applen lisäksi lista koostuu pääosin edullisista ja keskihintaisista Android-puhelimista Samsungilta, Honorilta ja OnePlussalta.
”Yksi syy siihen, että Applen iPhonen ostoon käytetään Androideja enemmän rahaa, on niiden korkea laitehyvitys. iPhonen hankinnassa käytetään usein vaihtolaitetta kuittaamaan merkittävän osan uuden laitteen ostohinnasta. Android-puhelinten laitehyvitys ei vielä yllä samalle tasolle”, Kieksi kertoo.
Koko vuoden myydyimpien laitteiden listalta Apple iPhonet kaappaavat peräti kahdeksan sijoitusta. Laitehyvityksen lisäksi suosiota selittää Applen pitkät elinkaaret. Esimerkiksi neljä vuotta sitten julkaistun Apple iPhone 13:n myynti loppui DNA:lla vasta syksyllä 2025 (sijalla 6). Vuoden 2025 myydyin Android-puhelin oli suomalaisten suosiman OnePlus Nord-sarjan edullinen CE 4 Lite 5G -malli (sijalla 3). Aivan edullisimpien älypuhelinmallien valikoima on vuoden mittaa kaventunut samalla, kun EU:n ekosuunnitteluasetus edellyttää laitevalmistajia tarjoamaan laitteilleen aiempaa pidemmän päivitystuen.
Ekosuunnitteluasetus vaikuttaa myös käytettyjen puhelinten markkinaan, kun älypuhelinten kestävyyttä, pitkäikäisyyttä ja korjattavuutta parannetaan entisestään. Käytettyjen puhelinten suosio oli kovassa kasvuvauhdissa viime vuonna. iPhonet pitivät kärkisijat käytettyjen puhelinten listauksissa läpi vuoden. Kestosuosikki iPhone 13:n uusmyynnin loppuminen vauhditti Applen käytettyjen puhelinten myyntiä. Myös Samsungin lippulaivamallit olivat suosittuja.
Joulukuun myydyimpien älykellojen edullisemmassa hintaluokassa korostuivat helppokäyttöiset ja kevyet mallit, kuten Honor Choice Watch 2i, Huawei Watch Fit SE sekä Samsung Galaxy Fit3. Myös Apple Watch -mallit sekä lasten kellopuhelimet olivat suosituimpien tuotteiden joukossa. Vuoden 2025 myydyimpien lista kertoo kuluttajien kasvaneesta kiinnostuksesta sekä älykellojen vakiintuneesta roolista arjessa. Lasten kellopuhelinten suosion taustalla on vanhempien tarve hankkia lapsilleen turvallinen yhteydenpitoväline. Paikannus, rajatut yhteystiedot, helppokäyttöisyys ja turvallisuus ovat ratkaisevia tekijöitä. Apple, Samsung, OnePlus ja Honor vahvistivat asemaansa älykelloilla, jotka toimivat saumattomasti osana puhelimen ekosysteemiä. Garminin ja Huawein urheilukelloille on kysyntää erityisesti hyvinvointiin ja suorituskykyyn panostavien asiakkaiden keskuudessa.
Tietokonemyynti kasvoi vahvasti vuoden lopussa, myyntiä vauhditti osittain Windows 10 -tuen päättyminen. Black Friday -kampanjassa näkyi kiinnostus pelaamiseen tarkoitetuissa laitteissa. Samsung Galaxy Book2 Go Silver 14" nousi esiin uutena trendinä, joka tuo käyttäjille 5G-mobiiliyhteyden kannettavaan tietokoneeseen.
Vuosi 2025 oli vahva tietokonemyynnin vuosi. Kuluttajat arvostivat laajaa valikoimaa, joka kattoi niin kevyet kannettavat, Chromebookit, tehokkaat pelitietokoneet kuin premium-luokan mallit. Myyntitilastot osoittavat, että kysyntä jakautui tasaisesti eri käyttötarkoituksiin – opiskelusta ja etätyöstä pelaamiseen ja liikkuvaan työhön.
Vuosi 2025 oli yrityksille herätys tietoturvan merkitykselle
”Muuttuneen maailman tilanteen myötä yritykset panostavat enemmän laiteturvallisuuteen ja tiedustelevat neuvoja puhelinten suojaamiseen ulkoisilta uhilta. Erityisesti turvalliset liittymäratkaisut, laitteiden turvallinen kierrätys sekä etähallinta kiinnostavat. Samalla puhelinhankinnat palveluna kiinteällä kuukausimaksulla ovat tuoneet selkeyttä budjetointiin kiristyneessä taloustilanteessa”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Asiakkaat luottavat vahvasti kahden suuren toimijan, Applen ja Samsungin, laitteisiin. Tämä näkyy sekä vuoden 2025 että joulukuun myydyimpien puhelimien listalla. Edullisemmat Applen iPhone 13 ja iPhone 16e -mallit pitävät kärkipaikat, ja Applen lippulaivamallit seuraavat tiiviisti perässä. Samsungin A-sarja puolestaan jatkaa vuodesta toiseen yritysasiakkaiden suosikkina luotettavana työpuhelimena.
Puhelimia päivitettäessä yhä useampi yritys vaihtaa liittymänsä DNA:n 5G Varma -liittymään, johon sisältyy DNA Selausturva. Se mahdollistaa turvallisen netin selaamisen mobiiliverkossa. “Turvallisuuden merkitys korostuu kaikissa yritysasiakkaidemme ratkaisuissa, joten se näkyy myös liittymä- ja laitevalinnoissa,” kertoo Eklund.
Myydyimmät puhelimet joulukuussa 2025
Kuluttaja-asiakkaat
1. Apple iPhone 16e 5G
2. Apple iPhone 16 5G
3. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
4. Samsung Galaxy A16 5G
5. Honor 200 5G
6. Apple iPhone 17 Pro 5G
7. Samsung Galaxy A56 5G
8. Apple iPhone 15 5G
9. Apple iPhone 17 5G
10. Honor X5c Plus
11. Samsung Galaxy A26 5G
12. Samsung Galaxy A16
13. Honor 400 Smart 5G
14. Samsung Galaxy A17 5G
15. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
Yritysasiakkaat
1. Apple iPhone 16e 5G
2. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
3. Apple iPhone 17 Pro 5G
4. Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
5. Apple iPhone 17 5G
6. Samsung Galaxy A16 5G
7. Apple iPhone 15 5G
8. Apple iPhone 16 5G
9. HONOR 200 5G
10. Samsung Galaxy A56 5G
11. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
12. Samsung Galaxy A26 5G
13. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
14. Samsung Galaxy A36 5G
15. HONOR X5c Plus 4G
Käytetyt puhelimet
1. Apple iPhone 12 5G
2. Apple iPhone 13 5G
3. Apple iPhone 12 Mini 5G
4. Apple iPhone 11
5. Samsung Galaxy S22 5G
6. Apple iPhone 14 5G
7. Apple iPhone 13 Mini 5G
8. Apple iPhone 13 Pro 5G
9. Apple iPhone 15 5G
10. Samsung Galaxy S23 5G
11. Apple iPhone SE 2022 5G
12. Apple iPhone 12 Pro 5G
13. Apple iPhone 14 Pro 5G
14. Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
15. Samsung Galaxy A54 5G
Myydyimmät älykellot joulukuussa 2025
1. Honor Choice Watch 2i
2. Apple Watch 11 series GPS
3. Xplora XGo2 lasten kellopuhelin
4. Huawei Watch Fit SE
5. Honor Watch 5
6. Samsung Galaxy Watch7
7. Xplora XGO3 2nd Gen lasten kellopuhelin
8. Samsung Galaxy Fit3
9. Huawei Watch GT 6
10. Apple Watch SE 3
11. Garmin Venu 4
12. Apple Watch Series 11 GPS + Cellular
13. Garmin Venu 3
14. Huawei Fit 4
15. Garmin Vivoactive 5
Myydyimmät tietokoneet loka-joulukuussa 2025
1. Lenovo IdeaPad Slim 3 15"
2. Acer Chromebook CB315 15,6"
3. Acer Nitro N50-656
4. Apple MacBook Air 13" Apple M4 16GB 256GB
5. Asus VivoBook Go 12 11,6"
6. Samsung Galaxy Book5 15,6"
7. Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14"
8. Acer Aspire Go 14 14"
9. ASUS TUF Gaming A16 16"
10. Acer Nitro V15 15,6"
11. Asus TUF Gaming F16 16"
12.Lenovo LOQ Tower 17IRR9
13. Acer Predator Orion 3000
14. Acer Aspire Go 15 15,6"
15. Samsung Galaxy Book2 Go Silver 14" (5G)
Myydyimmät puhelimet vuonna 2025
Kuluttaja-asiakkaat
1. Apple iPhone 15 5G
2. Apple iPhone 16 Pro 5G
3. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
4. Apple iPhone 16 5G
5. Samsung Galaxy A56 5G
6. Apple iPhone 13 5G
7. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
8. Apple iPhone 16e 5G
9. Samsung Galaxy A16 5G
10. Honor 200 5G
11. Samsung Galaxy A16
12. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
13. Samsung Galaxy A26 5G
14. Apple iPhone 17 Pro 5G
15. Samsung Galaxy S25 5G
Yritysasiakkaat
1. Apple iPhone 13 5G
2. Apple iPhone 16 5G
3. Apple iPhone 16 Pro 5G
4. Samsung Galaxy A16 5G
5. Apple iPhone 16e 5G
6. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
7. Samsung Galaxy A26 5G
8. Apple iPhone 15 5G
9. Apple iPhone 17 Pro 5G
10. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
11. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
12. Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
13. Samsung Galaxy A55 5G
14. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
Käytetyt puhelimet
1. Apple iPhone 12 5G
2. Apple iPhone 13 5G
3. Apple iPhone 13 Mini 5G
4. Apple iPhone 12 Mini 5G
5. Apple iPhone 14 5G
6. Apple iPhone 11
7. Samsung Galaxy S22 5G
8. Apple iPhone SE 2020
9. Apple iPhone 15 5G
10. Apple iPhone SE 2022 5G
11. Samsung Galaxy S23 5G
12. Apple iPhone 14 Pro 5G
13. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
14. Apple iPhone 13 Pro 5G
15. Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
Myydyimmät älykellot vuonna 2025
1. Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
2. Honor Choice Watch 2i
3. Xplora XGO3 -lasten kellopuhelin
4. Apple Watch Series 10 GPS
5. Apple Watch SE GPS
6. Samsung Galaxy Fit3
7. OnePlus Watch 3
8. Samsung Galaxy Watch7
9. Garmin Venu 3/3S
10. ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin
11. Xplora X6 Play -lasten kellopuhelin
12. Garmin Vivoactive 5
13. Huawei Watch Fit SE
14. Samsung Galaxy Watch7 eSIM
15. Huawei Fit 4
Myydyimmät tietokoneet vuonna 2025
1. Acer Chromebook CB315 15,6"
2. Apple MacBook Air 13" M4
3. Apple MacBook Air 13" M2
4. Acer Nitro N50-656
5. Acer Aspire 1 14"
6. Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6"
7. Lenovo IdeaPad 1 15,6"
8. Asus Vivobook Go 12 11,6"
9. Asus Vivobook Go 15 15,6"
10. Acer Aspire Go 15 15,6"
11. ASUS Vivobook Go 14 14"
12. Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14"
13. Samsung Galaxy Book5 15"
14. Acer Aspire Go 17 17,3"
15. Acer Aspire Lite 15,6"
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
