OSAO uudistaa organisaatiotaan: toimialoihin siirtyminen ja toimipisteet vuoden 2026 alusta alkaen
Koulutuskuntayhtymä OSAOn organisaatiomuutos astuu voimaan vuoden 2026 alusta: OSAO siirtyy toimialaorganisaatioon ja opetusyksikköjärjestelmä jää historiaan.
OSAOssa on jatkossa neljä toimialaa: Hyvinvointi, Liikenne ja luonnonvara, Palvelut ja Tekniikka. Osana organisaatiouudistusta opinto-ohjausta ja yhteisten tutkinnon osien opetusta johdetaan ja koordinoidaan yhteisistä palveluista.
Toimialoja johtaa toimialajohtajat
Toimialoja johtaa neljä toimialajohtajaa:
- Tekniikan toimialajohtaja on insinööri YAMK Vesa Pirilä, joka toimi aikaisemmin Kaukovainion tekniikan yksikönjohtaja.
- Hyvinvointitoimialaa johtaa KM Sari Veijola, entinen Kontinkankaan vs. yksikönjohtaja.
- Palvelut-toimialaa johtaa FM, KM Sanna Matikainen, entinen Haukiputaan va. yksikönjohtaja.
- Liikenne ja luonnonvara -toimialajohtaja on insinööri YAMK Juha Virsiheimo, joka toimi aikaisemmin Kempele-Limingan yksikönjohtajana.
OSAOn toimipisteet
OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi. Toimipisteet ovat:
- Haukiputaan toimipiste
- Kaukovainion toimipiste
- Kempeleen toimipiste
- Kontinkankaan toimipiste
- Limingan toimipiste 31.7.2026 saakka (Turvallisuusalan koulutus siirtyy Haukiputaalle ja OSAOn koulutustoiminta Limingassa lakkaa).
- Muhoksen toimipiste
- Pudasjärven toimipiste
- Taivalkosken toimipiste
Rahoitusmalli uudistuu ja toiminnanohjauskokeilu käyntiin
OSAO on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä toiminnanohjauksen kokeilussa. Kokeilu antaa OSAOlle lisää mahdollisuuksia tarjota koulutusta laajemmin omana tuotantona ja järjestää koulutusta laajemmin englannin kielellä. Kokeiluun on valittu 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista viisi on Pohjois-Suomesta. Kokeilu kestää aina vuoteen 2033 saakka.
OSAO menestyy rahoitusmallin uudistuksessa, joten valtionosuusrahoituksen arvioidaan kasvavan 80,7 miljoonaan euroon. Valtion rahoituksessa korostuu jatkossa yhä enemmän koulutuksen vaikuttavuus. OSAOn menoista merkittävin osa, 56,1 miljoonaa euroa, kuluu henkilöstömenoihin.
OSAOn vuoden 2026 talousarvio on laadittu 4,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämän taustalla on muun muassa purettavista kiinteistöistä tehtävät lisäpoistot. Toimintatuottojen, eli ulkoisen liikevaihdon, arvioidaan olevan ensi vuonna 92,9 miljoonaa euroa.
OSAOn strategisena tavoitteena on vähentää kiinteistökantaa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia uuden kampuksen myötä. Kampus 2030 -hanke jatkuu tammikuussa 2026 alkavilla purkutöillä Kotkantie 1:ssä.
”Tulevat vuodet ovat meille isojen muutosten aikaa. Investoimme vahvasti oppimisympäristöjen kehittämiseen. OSAOn vastuulla on turvata laadukas ja vaikuttava toisen asteen koulutus Pohjois-Pohjanmaalla ja laajemminkin Pohjois-Suomessa. Muutosten aikana huolehdimme erityisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista”, kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi toteaa.
OSAOlla työskentelee noin 840 päätoimista työntekijää, ja opiskelijoita on vuositasolla noin 9 500.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Juha VirsiheimoKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:0505909642juha.virsiheimo@osao.fi
Sanna MatikainenKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:044 7037 796sanna.matikainen@osao.fi
Sari VeijolaKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:050 3174 929sari.veijola@osao.fi
Vesa PiriläKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:0505778447vesa.pirila@osao.fi
Marsa JurvakainenViestintäpäällikköPuh:050 336 6704marsa.jurvakainen@osao.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
OSAOn toimintaan isoja muutoksia4.12.2025 09:03:41 EET | Tiedote
OSAOn toiminta muuttuu merkittävästi: OSAO siirtyy toimialaorganisaatioon ja nykyinen opetusyksikköjärjestelmä jää historiaan. Vanhojen rakennusten purkutyöt uuden kampuksen tieltä käynnistyvät vuoden alussa.
OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti2.12.2025 12:10:04 EET | Tiedote
OKKA-säätiön hallitus on myöntänyt Koulutuskuntayhtymä OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Sertifikaatin luovutustilaisuus on torstaina 4.12.2025.
OSAOn navetalle on löytynyt yrittäjä18.11.2025 12:25:58 EET | Tiedote
Koulutuskuntayhtymä OSAO vuokraa ensi vuoden alusta yrittäjälle Muhoksen Matokorvessa sijaitsevan opetusmaatilan sisältäen robottinavetan ja 123 hehtaarin peltoalueet. OSAO haki vuokralaista avoimen tarjouskilpailun kautta.
OSAO on oppilaitoskumppanina Oulu2026-suurtapahtumissa12.11.2025 14:04:10 EET | Tiedote
OSAOn eri koulutusalat osallistuvat Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Oulu2026-suurtapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen. Luvassa on satoja kulttuuritekoja ja esillä kymmeniä ammatillisen koulutuksen aloja.
Tervetuloa tutustumaan RoboHoivaan, robotiikan ja älyteknologian oppimisympäristöön 14.11.11.11.2025 13:29:44 EET | Kutsu
OSAOn RoboHoiva on täysin uudenlainen oppimisympäristö, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat oppivat hyödyntämään robotiikkaa ja älyteknologiaa omassa työssään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme