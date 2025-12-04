OSAO uudistaa organisaatiotaan: toimialoihin siirtyminen ja toimipisteet vuoden 2026 alusta alkaen

OSAOssa on jatkossa neljä toimialaa: Hyvinvointi, Liikenne ja luonnonvara, Palvelut ja Tekniikka. Osana organisaatiouudistusta opinto-ohjausta ja yhteisten tutkinnon osien opetusta johdetaan ja koordinoidaan yhteisistä palveluista.

Toimialoja johtaa toimialajohtajat



Toimialoja johtaa neljä toimialajohtajaa:

Tekniikan toimialajohtaja on insinööri YAMK Vesa Pirilä , joka toimi aikaisemmin Kaukovainion tekniikan yksikönjohtaja.

, joka toimi aikaisemmin Kaukovainion tekniikan yksikönjohtaja. Hyvinvointitoimialaa johtaa KM Sari Veijola , entinen Kontinkankaan vs. yksikönjohtaja.

, entinen Kontinkankaan vs. yksikönjohtaja. Palvelut-toimialaa johtaa FM, KM Sanna Matikainen , entinen Haukiputaan va. yksikönjohtaja.

, entinen Haukiputaan va. yksikönjohtaja. Liikenne ja luonnonvara -toimialajohtaja on insinööri YAMK Juha Virsiheimo, joka toimi aikaisemmin Kempele-Limingan yksikönjohtajana.



OSAOn toimipisteet



OSAOn yksiköt muuttuvat toimipisteiksi. Toimipisteet ovat:

Haukiputaan toimipiste

Kaukovainion toimipiste

Kempeleen toimipiste

Kontinkankaan toimipiste

Limingan toimipiste 31.7.2026 saakka (Turvallisuusalan koulutus siirtyy Haukiputaalle ja OSAOn koulutustoiminta Limingassa lakkaa).

Muhoksen toimipiste

Pudasjärven toimipiste

Taivalkosken toimipiste



Rahoitusmalli uudistuu ja toiminnanohjauskokeilu käyntiin



OSAO on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä toiminnanohjauksen kokeilussa. Kokeilu antaa OSAOlle lisää mahdollisuuksia tarjota koulutusta laajemmin omana tuotantona ja järjestää koulutusta laajemmin englannin kielellä. Kokeiluun on valittu 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista viisi on Pohjois-Suomesta. Kokeilu kestää aina vuoteen 2033 saakka.

OSAO menestyy rahoitusmallin uudistuksessa, joten valtionosuusrahoituksen arvioidaan kasvavan 80,7 miljoonaan euroon. Valtion rahoituksessa korostuu jatkossa yhä enemmän koulutuksen vaikuttavuus. OSAOn menoista merkittävin osa, 56,1 miljoonaa euroa, kuluu henkilöstömenoihin.

OSAOn vuoden 2026 talousarvio on laadittu 4,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämän taustalla on muun muassa purettavista kiinteistöistä tehtävät lisäpoistot. Toimintatuottojen, eli ulkoisen liikevaihdon, arvioidaan olevan ensi vuonna 92,9 miljoonaa euroa.

OSAOn strategisena tavoitteena on vähentää kiinteistökantaa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia uuden kampuksen myötä. Kampus 2030 -hanke jatkuu tammikuussa 2026 alkavilla purkutöillä Kotkantie 1:ssä.

”Tulevat vuodet ovat meille isojen muutosten aikaa. Investoimme vahvasti oppimisympäristöjen kehittämiseen. OSAOn vastuulla on turvata laadukas ja vaikuttava toisen asteen koulutus Pohjois-Pohjanmaalla ja laajemminkin Pohjois-Suomessa. Muutosten aikana huolehdimme erityisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista”, kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi toteaa.

OSAOlla työskentelee noin 840 päätoimista työntekijää, ja opiskelijoita on vuositasolla noin 9 500.