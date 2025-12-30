Hannes-myrsky sähkönjakelulle vaikein kymmeneen vuoteen

Joulupyhien jälkeen alkanut Hannes-myrsky aiheutti runsaimmat sähkökatkot yli vuosikymmeneen. Sähköttömiä asiakkaita oli yhtä aikaa pahimmillaan jopa 187 000. Suurimmat katkomäärät ovat painottuneet läntiseen ja keskiseen Suomeen. Ensimmäisen vuorokauden aikana sähköt oli palautettu 80 %:lle asiakkaista. Vikapaikkoja on paljon ja vaikeat sääolosuhteet ovat hidastaneet korjaamista, joten viimeisten vikojen korjaamisessa kestää useita päiviä. Korjaustöissä on ollut erityistä tarvetta keskittyä työturvallisuuteen vaikeiden olosuhteiden takia.

Myrsky iski ennen maan routaantumista, ja silloin puut kaatuvat helpommin, kertoo Energiateollisuus ry:n sähköverkkoasiantuntija Ina Lehto. - Vikapaikkoja on paljon ja vauriot ovat laajoja. Kova tuuli vaikeuttaa töitä, joten korjaaminen kestää tavallista pidempään.

Myrsky on aiheuttanut sähkökatkojen ohella paljon metsätuhoja. Lehto muistuttaa, että kaatuneita puita tai oksia ei saa poistaa sähkölinjoilta tai niiden läheisyydestä omin voimin sähköiskuvaaran takia. Myös maassa tai hyvin alhaalla kulkevista sähköjohdoista on tärkeä pysyä riittävän kaukana.

Oman alueen sähkökatkotilannetta voi seurata paikallisen yhtiön sähkökatkokartalta.

Sähkönjakelun häiriöt korostavat varautumisen merkitystä, Lehto toteaa. – Varautuminen palvelee samalla muitakin poikkeustilanteita kuin myrskyjä tai tykkylumien aiheuttamia katkoja. Tässä me suomalaiset olemmekin Euroopan terävintä kärkeä.

Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät verkkoinvestoinnit ovat edenneet hyvin, mutta työ on kesken. Toimitusvarmuusvaatimukseksi on asetettu kuusi tuntia asemakaava-alueilla ja kolmekymmentäkuusi tuntia niiden ulkopuolella. Satoja tuhansia asiakkaita on edelleen toimitusvarmuusvaatimusten ulkopuolella. Investointien ansiosta hyvin suuri osa asiakkaista kuitenkin välttyi sähkökatkolta tai kärsi huomattavasti lyhyemmästä sähkökatkosta kuin ilman tehtyjä investointeja. Toimitusvarmuutta parannetaan jatkuvasti maakaapeloinneilla, leveämmillä johtokaduilla, kasvavalla automaatiolla ja panostamalla henkilöstön ammattitaitoon.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan Hannes-myrskyn kaltaisia voimakkaita myrskyjä tulee jatkossakin ja niihin on syytä varautua kehittämällä sähköverkkoja entistä säävarmemmiksi.