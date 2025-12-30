Hannes-myrsky sähkönjakelulle vaikein kymmeneen vuoteen
Hannes oli sähkökatkoiltaan yksi 2000-luvun pahimmista myrskyistä. Lämpimän alkutalven vuoksi maa oli sulana, jolloin puita on kaatunut helpommin. Vaikeat sääolosuhteet ovat hidastaneet korjauksia. Kaatuneita puita ei saa poistaa sähkölinjoilta oma-aloitteisesti. Säävarmoihin verkkoihin on investoitava lisää vastaavien häiriöiden vähentämiseksi jatkossa.
Joulupyhien jälkeen alkanut Hannes-myrsky aiheutti runsaimmat sähkökatkot yli vuosikymmeneen. Sähköttömiä asiakkaita oli yhtä aikaa pahimmillaan jopa 187 000. Suurimmat katkomäärät ovat painottuneet läntiseen ja keskiseen Suomeen. Ensimmäisen vuorokauden aikana sähköt oli palautettu 80 %:lle asiakkaista. Vikapaikkoja on paljon ja vaikeat sääolosuhteet ovat hidastaneet korjaamista, joten viimeisten vikojen korjaamisessa kestää useita päiviä. Korjaustöissä on ollut erityistä tarvetta keskittyä työturvallisuuteen vaikeiden olosuhteiden takia.
- Myrsky iski ennen maan routaantumista, ja silloin puut kaatuvat helpommin, kertoo Energiateollisuus ry:n sähköverkkoasiantuntija Ina Lehto. - Vikapaikkoja on paljon ja vauriot ovat laajoja. Kova tuuli vaikeuttaa töitä, joten korjaaminen kestää tavallista pidempään.
Myrsky on aiheuttanut sähkökatkojen ohella paljon metsätuhoja. Lehto muistuttaa, että kaatuneita puita tai oksia ei saa poistaa sähkölinjoilta tai niiden läheisyydestä omin voimin sähköiskuvaaran takia. Myös maassa tai hyvin alhaalla kulkevista sähköjohdoista on tärkeä pysyä riittävän kaukana.
Oman alueen sähkökatkotilannetta voi seurata paikallisen yhtiön sähkökatkokartalta.
- Sähkönjakelun häiriöt korostavat varautumisen merkitystä, Lehto toteaa. – Varautuminen palvelee samalla muitakin poikkeustilanteita kuin myrskyjä tai tykkylumien aiheuttamia katkoja. Tässä me suomalaiset olemmekin Euroopan terävintä kärkeä.
Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät verkkoinvestoinnit ovat edenneet hyvin, mutta työ on kesken. Toimitusvarmuusvaatimukseksi on asetettu kuusi tuntia asemakaava-alueilla ja kolmekymmentäkuusi tuntia niiden ulkopuolella. Satoja tuhansia asiakkaita on edelleen toimitusvarmuusvaatimusten ulkopuolella. Investointien ansiosta hyvin suuri osa asiakkaista kuitenkin välttyi sähkökatkolta tai kärsi huomattavasti lyhyemmästä sähkökatkosta kuin ilman tehtyjä investointeja. Toimitusvarmuutta parannetaan jatkuvasti maakaapeloinneilla, leveämmillä johtokaduilla, kasvavalla automaatiolla ja panostamalla henkilöstön ammattitaitoon.
Ilmatieteenlaitoksen mukaan Hannes-myrskyn kaltaisia voimakkaita myrskyjä tulee jatkossakin ja niihin on syytä varautua kehittämällä sähköverkkoja entistä säävarmemmiksi.
Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiaverkotPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Leskelä vuoden 2025 hintatilastoista: Edullinen sähkö tukee teollisuuden kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa, asiakkaiden kannattaa silti seurata sähkön hintaa30.12.2025 16:18:12 EET | Tiedote
Suomalaisen sähkön keskihinta vuonna 2025 oli neljä senttiä kilowattitunnilta. Suomen hinta on Euroopan halvin. Samalla negatiivisten hintojen määrä on kääntynyt laskuun akkujen ja sähkökattiloiden tasapainottaessa kysyntää.
Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista23.12.2025 11:59:34 EET | Tiedote
Energiaviraston verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2031 heikentävät merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. Valvontamenetelmät vaarantavat verkkoinvestointien toteuttamisen pitkällä aikavälillä, mikä on ristiriidassa Suomen kilpailukyvyn varmistamisen sekä puhtaan siirtymän toteuttamisen kanssa.
Ydinvoiman suosio vahvistuu, tuuli ja vesi säilyttäneet asemansa ja datakeskusten lämpö kelpaa ihmisille11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Energia-asenteissa tapahtuneet muutokset ovat maltillisia. Ydinvoiman suosio on kasvanut, tuulen ja veden säilynyt hyvällä tasolla. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan sähkönsiirrosta hieman nykyistä enemmän, kunhan katkot pysyvät lyhyinä, kaukolämpöön kaivataan hukkalämpöjä, joita saadaan datakeskuksista ja teollisuudesta.
Komission verkkopaketin tavoitteena on kirittää energiaverkkoinvestointeja10.12.2025 14:08:51 EET | Tiedote
Euroopan komission julkaisema energiaverkkopaketti lisää EU:n valtaa jäsenvaltioiden rajat ylittävien siirtoyhteyksien osalta. Komissio reagoi näin nopean energiamurroksen tuottamiin haasteisiin. Paikallisten jakeluverkkojen osalta kehittämisen haaste jää kansalliselle tasolle. Suomessa verkkojen kehittämistä hidastaa puute resursseista.
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on yllätyksetön, mutta antaa sen mitä pitääkin4.12.2025 15:58:53 EET | Tiedote
Suomen tavoitteena on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti olla edelleen puhtaan energian suurvalta ja suunnannäyttäjä. Energiateollisuuden näkemyksen mukaan strategiassa on niukasti uusia toimenpiteitä, painopiste on toimintaympäristön ennakoitavuudessa, hiilen talteenotossa ja toiveessa kasvattaa nieluja.
