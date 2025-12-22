Gigantin joulukuun telecom-katsaus: Lahjapaketit täyttyivät klassikoista, hyvinvointitrendi toi loppuvuoden myyntipiikin

Gigantin joulukuun myydyimpien puhelinten lista vahvistaa vuoden 2025 myynnissä nähtyä kehitystä, jossa kuluttajat suosivat entistä laadukkaampia puhelimia. Tuttuihin malleihin ja hyvään hintapisteeseen tartuttiin erityisesti, kun viime hetken lahjaostajat täyttivät myymälät ja verkkokaupan juuri ennen joulua. Listan kärkeen nousivat viime vuotta hintavammat, mutta yhä keskihintaiset laitteet, joissa vastine rahalle ratkaisee enemmän kuin uusin teknologia.

Samsungin Galaxy A -sarja täytti joulukuun kärkikymmenikön usealla eri mallilla ja listan kärjessä jatkoi iPhone 15. Malli oli koko vuoden 2025 toiseksi myydyin puhelin, kun taas ykkössijan nappasi OnePlus Nord CE4 Lite. Suosio kertoo, että älypuhelinteknologia on kypsynyt: vuoden tai pari vanha malli tuntuu monelle edelleen kuin uudelta.

“Puhelimien kehitys ei enää tapahdu samanlaisina harppauksina kuin ennen. Kun suorituskyky, kamerat ja näytöt kehittyvät aiempaa tasaisemmin, pari vuotta vanha laite voi vastata tarpeisiin loistavasti ilman premium-hintaa,” arvioi Gigantin telecom-tuotteiden apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolainen.

Vuonna 2026 tekoäly on kiinteä osa puhelimia, mutta harvemmin kaikista tärkein tekijä ostopäätöksissä. Tekoäly parantaa käyttökokemusta usein niin huomaamattomasti, että ominaisuuksien tunnistaminen saattaa olla jopa vaikeaa.

“Tekoäly on tullut jäädäkseen, mutta pelkän hypettämisen sijaan kuluttajat ansaitsevat havainnollistusta, mitä hyötyjä se käytännössä tuo. Puhelimissa se voi tarkoittaa esimerkiksi parempia kuvia ilman säätämistä, akun keston optimointia sekä sujuvampaa viestintää puheentunnistuksen ja käännöstoimintojen avulla,” Ketolainen kiteyttää.

Vuodenvaihde toi myyntipiikin puettavaan teknologiaan

Puettavan teknologian myynti jatkoi joulukuussa vahvaa kehitystään, mutta kiinnostavin muutos nähtiin heti joulun jälkeen. Ajatus elämäntapamuutoksesta vuodenvaihteessa on tuttu ja jopa kliseinen, mutta Gigantin data vahvistaa sen konkreettisesti: puettavan teknologian myynti lähti uuteen kasvuun heti joulupäivästä alkaen kaikkien tuotekategorioiden osalta.

“Uusi vuosi ja uudet alut motivoivat ihmisiä. Joulupäivän jälkeisenä aikana älykellojen ja -sormusten kappalemääräinen myynti on noussut kolmanneksella viime vuoden huipusta. Liikkumista ja palautumista optimoidaan enemmän kuin koskaan, ja some vauhdittaa hyvinvoinnin entistä ammattimaisempaa seurantaa,” Ketolainen huomioi.

Älykellot olivat jälleen varma valinta kuusen alle, mutta älysormusten voittokulku jatkui vahvana. Oura Ring 4 nousi joulukuun myydyimmäksi puettavan teknologian tuotteeksi, samalla kun Apple Watch -mallit pysyivät tiukasti mukana kärjessä Polarin seuratessa usealla eri mallilla.

“Ouran menestys ei ole perustunut sesonkeihin ja kampanjoihin, vaan kyseessä on pitkin vuotta kasvanut ilmiö. Oura oli puettavan teknologian kategoriassa koko vuoden myydyin laite, ja uskomme suosion kasvavan entisestään alkavana vuonna” Ketolainen ennustaa.

Joulukuun myydyimmät puhelimet TOP 10

iPhone 15 Samsung Galaxy A26 5G iPhone 17 Pro HONOR X5c Plus Samsung Galaxy A16 LTE Samsung Galaxy A56 5G iPhone 16 Samsung Galaxy A17 5G OnePlus Nord CE5 Samsung Galaxy S24 5G

Joulukuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10

Oura Ring 4 Apple Watch SE 3 Apple Watch Series 11 Samsung Galaxy Watch 7 Samsung Galaxy Fit3 Xplora XGO2 Polar Ignite 3 Polar Ignite 2 Garmin Vivofit 4 Polar Pacer Pro