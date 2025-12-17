Kansalaisneuvonta päättyy ja Suomi.fi-palvelujen neuvonta jatkuu

31.12.2025 11:38:13 EET | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

Jaa

Kansalaisneuvonnan julkisten palveluiden yleisneuvonta päättyy 1.1.2026. Neuvontatyö jatkuu uudistetussa muodossa Suomi.fi-palvelujen neuvontana.

Muutos perustuu lakimuutokseen, joka selkeyttää Digi- ja väestötietoviraston tehtäviä ja vahvistaa viraston roolia digitaalisten palvelujen käytön tuessa ja neuvonnassa. 

– Muutoksen myötä palvelun tarkoitus kirkastuu entisestään. Suomi.fi-palvelujen neuvonta keskittyy jatkossa selkeästi digitaalisten palveluiden käytön tukeen, mikä tukee kansalaisten asiointia ja vahvistaa virastomme roolia tässä tehtävässä, sanoo johtaja Maisa Gynther Digi- ja väestötietovirastosta. 

Mitä muuttuu vuoden 2026 alussa? 

  • Kansalaisneuvonnan julkisten palveluiden neuvonta päättyy kokonaan
  • Uusi Suomi.fi-palvelujen neuvonta keskittyy Suomi.fi-palveluiden käytön tukeen
  • Puhelinpalvelu jatkuu tutussa numerossa 0295 000 

Avainsanat

digitalisaatioasiakaspalvelu

Yhteyshenkilöt

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

https://dvv.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

Datautbytet om flyttningar mellan Finland och Estland har inletts – 13 266 personer har adress i båda länderna17.12.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande

Det automatiska datautbytet om personer som flyttar mellan Finland och Estland inleddes den 2 december 2025. När någon flyttar från det ena landet till det andra meddelar inflyttningsstaten detta till utflyttningsstaten, som då i sitt eget befolkningsregister antecknar personen som utflyttad. Då upphör personens adress och hemkommun i utflyttningsstaten.

Nu når myndigheternas digitala post bättre fram – du får en notifikation när du identifierar dig i myndigheternas elektroniska tjänster2.12.2025 07:03:00 EET | Pressmeddelande

Från och med 2.12.2025 får du en notifikation i samband med Suomi.fi-identifikation om du har ett nytt oläst meddelande i Suomi.fi-meddelanden. Notifikationen visas när du identifierar dig i statens, kommunens eller välfärdsområdets elektroniska tjänster. Ändringen bidrar till att säkerställa att mottagaren säkert ser viktiga myndighetsmeddelanden, såsom beslut, fakturor och tidsbokningsbrev.

Viranomaisten lähettämä digiposti tavoittaa nyt varmemmin - saat ilmoituksen kun tunnistaudut viranomaisten sähköisiin palveluihin2.12.2025 07:03:00 EET | Tiedote

2.12.2025 alkaen saat Suomi.fi-tunnistuksen yhteydessä muistutuksen, jos sinulla on uusi lukematon viesti Suomi.fi-viesteissä. Muistutus näkyy, kun tunnistaudut valtion, kunnan tai hyvinvointialueen sähköisiin asiointipalveluihin. Muutos auttaa varmistamaan, että tärkeät viranomaisviestit, kuten päätökset, laskut ja ajanvarauskirjeet, tulevat varmasti huomatuiksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye