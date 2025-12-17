Kansalaisneuvonta päättyy ja Suomi.fi-palvelujen neuvonta jatkuu
Kansalaisneuvonnan julkisten palveluiden yleisneuvonta päättyy 1.1.2026. Neuvontatyö jatkuu uudistetussa muodossa Suomi.fi-palvelujen neuvontana.
Muutos perustuu lakimuutokseen, joka selkeyttää Digi- ja väestötietoviraston tehtäviä ja vahvistaa viraston roolia digitaalisten palvelujen käytön tuessa ja neuvonnassa.
– Muutoksen myötä palvelun tarkoitus kirkastuu entisestään. Suomi.fi-palvelujen neuvonta keskittyy jatkossa selkeästi digitaalisten palveluiden käytön tukeen, mikä tukee kansalaisten asiointia ja vahvistaa virastomme roolia tässä tehtävässä, sanoo johtaja Maisa Gynther Digi- ja väestötietovirastosta.
Mitä muuttuu vuoden 2026 alussa?
- Kansalaisneuvonnan julkisten palveluiden neuvonta päättyy kokonaan
- Uusi Suomi.fi-palvelujen neuvonta keskittyy Suomi.fi-palveluiden käytön tukeen
- Puhelinpalvelu jatkuu tutussa numerossa 0295 000
Yhteyshenkilöt
Maisa GyntherJohtaja, HenkilöasiakkaatPuh:+358 295 536 355maisa.gynther@dvv.fi
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
