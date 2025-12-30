Espoon seurakuntayhtymä

Kauneimmat Joululaulut koskettivat ihmisiä niin paikan päällä kuin eri kanavien kautta

31.12.2025 10:48:29 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Jaa

Espoon seurakunnissa järjestettiin jouluna 2025 kaikkiaan 65 Kauneimmat Joululaulut -tilaisuutta. Kävijöitä niissä on ollut yhteensä lähes 14 000. Tulossa on loppiaisena vielä kolme tapahtumaa lisää.

Seurakuntien suuri yhteinen ponnistus oli tiistaina 23.12. Espoo Metro Areenalla yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa järjestetty yhteislalutapahtuma, jonka Yle lähetti suorana lähetyksenä.

Kuvassa juontajat Anniina Valtonen ja Totti Toivonen.
Kuvassa tapahtuman juontajat Anniina Valtonen ja Totti Toivonen. Kuva: Aada Harju.

Kauneimmat Joululaulut juonsivat tv:stä tutut Anniina Valtonen ja Totti Toivonen. Yle TV1:n suoralla lähetyksellä oli katsojia keskimäärin 453 000. Yle Areenassa ohjelma on käynnistetty tähän mennessä yli 13 000 kertaa.

lllan tähtiartisteina lauloivat ja laulattivat Diandra sekä Jepa Lambert. Heitä säesti lähes kymmenhenkinen juhlaorkesteri Soul Connection taustalaulajilla vahvistettuna.

Suoran lähetyksen aikana koottiin lähes 40 000 euroa Suomen Lähetysseuran työhön maailman lasten auttamiseksi. Suuri kiitos kaikille esiintyjille, osallistujille sekä paikalle tulleille että muille katsojille sekä lahjoittajille!

Espoo Metro Areenalla oli paikalla myös Espoon piispa Kaisamari Hintikka, Suomen Lähetysseura sekä Jouluradio . Tilaisuudessa käytettiin kolmea kieltä, suomea, ruotsia ja englantia.

Puheenvuoroissa korostui joulun perimmäinen sanoma, se että ihmiset välittäisivät toisistaan sekä läheisistään niin lähellä kuin kaukana, eikä kenenkään tarvitsisi jäädä yksin.

Tapahtuma oli loppuun varattu. Katsomolippuja oli varattavissa yli 6 000 ja tämän lisäksi aitiot.

– Jonkin verran paikkoja jäi tyhjiksi. Onko siihen vaikuttanut flunssakausi vai kylmä sää, sitä on vaikea tietää, sanoo Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti.

 – Halusimme kuitenkin tehdä maksuttoman tapahtuman joululahjana espoolaisille.

Tapahtumasta saatiin pääosin myönteistä palautetta, tässä niistä yksi:

Kiitos upeasta joululaulutilaisuudesta Metro Areenalla. Tapahtuma oli koskettava, kaunis ja yhteisöllinen. Artistit olivat mahtavia, esitykset upeita ja vahvoja. Valot, äänet ja tila loivat juhlan, joka tuntui sydämessä asti. Toivon, että tämä tilaisuus saa jatkoa tulevinakin vuosina. Se tuo joulun sanoman lähelle, tekee siitä elävän ja jaetun.

Yhteislaulutilaisuus sai paljon huomiota sosiaalisen median kanavissa sekä Espoon seurakuntien tileillä, että tapahtuman esiintyjien kanavissa. Esimerkiksi TikTokissa Soul of Espoo -tilillä ihasteltiin ja kiitettiin Diandran lauluääntä sekä esiintymistä, tapahtumaan liittyvät postaukset ovat keränneet tähän mennessä yli 162 000 näyttökertaa. Kaiken kaikkiaan Espoon seurakuntien somekanavissa näyttökertoja on yli 300 000.

Kauneimmat Joululaulut on katsottavissa tallenteena Yle Areenassa aina 6.1.2026 asti: Kauneimmat joululaulut 2025 | Yle Areena

Jos vielä tekee mieli päästä laulamaan Kauneimpia Joululauluja Espoossa, niin siihen on kolme mahdollisuutta loppiaisena, tiistaina 6.1. Olarin kirkossa, Karakappelissa sekä Espoonlahden kirkossa. Tarkat tiedot löytyvät Espoon seurakuntien verkkosivujen tapahtumakalenterista. 

Avainsanat

kirkko espoossaespooespoo metro areenakauneimmat joululaulutsuomen evankelisluterilainen kirkkosuomen lähetysseurajoulujoulu2025

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa juontajat Anniina Valtonen ja Totti Toivonen.
Kuvassa tapahtuman juontajat Anniina Valtonen ja Totti Toivonen.
Kuva: Aada Harju.
Lataa
Kuvassa juontajat Anniina Valtonen ja Totti Toivonen.
Kuvassa juontajat Anniina Valtonen ja Totti Toivonen. High res
Kuva: Aada Harju.
Lataa
Kauneimmat Joululaulut Espoo Metro Areenalla.
Kauneimmat Joululaulut Espoo Metro Areenalla.
Kuva: Aada Harju.
Lataa
Diandra.
Diandra.
Kuva: Aada Harju.
Lataa
Jepa Lambert.
Jepa Lambert.
Kuva: Aada Harju.
Lataa
Espoon piispa Kaisamari Hintikka.
Espoon piispa Kaisamari Hintikka.
Kuva: Aada Harju.
Lataa
Lähetyksen juontajat ja muusikot yhteiskuvassa.
Lähetyksen juontajat ja muusikot yhteiskuvassa.
Kuva: Aada harju.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä

Tuntemattoman lahjoitus voi pelastaa joulun – Pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukeräys innosti auttamaan19.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan evankelis-luterilaisten seurakuntien joulukeräys Lahja lähimmäiselle tuo tänäkin vuonna kaivattua apua tuhansien pienituloisten jouluvalmisteluihin. Auttamisenhalu ei ole heikentyneessä taloustilanteessa hiipunut ja toisaalta tietoisuus lähimmäisten talousahdingosta on kannustanut auttamaan: jouluapua keräyksen kautta saa runsaat 4 000 henkilöä, mikä on samaa luokkaa kuin vuosi sitten. Saapuneiden lahjakorttien arvo ylitti nyt 100 000 euroa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

An anonymous donation can save Christmas – Christmas collection by parishes in the capital region inspired people to help19.12.2025 06:58:00 EET | Press release

The joint Christmas appeal organised by the Evangelical Lutheran parishes of Espoo, Helsinki, Kauniainen, and Vantaa, called Lahja lähimmäiselle (A Gift for Your Neighbour), is once again providing much-needed help to thousands of low-income families in their Christmas preparations. The desire to help has not waned in the weakened economic situation, and awareness of the financial difficulties of others has encouraged people to help: more than 4,000 people will receive Christmas aid through the collection, which is similar to last year's figure. The value of the gift cards received now exceeds €100,000. A warm thank you to all donors!

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye