Kauneimmat Joululaulut koskettivat ihmisiä niin paikan päällä kuin eri kanavien kautta

Kauneimmat Joululaulut juonsivat tv:stä tutut Anniina Valtonen ja Totti Toivonen. Yle TV1:n suoralla lähetyksellä oli katsojia keskimäärin 453 000. Yle Areenassa ohjelma on käynnistetty tähän mennessä yli 13 000 kertaa.

lllan tähtiartisteina lauloivat ja laulattivat Diandra sekä Jepa Lambert. Heitä säesti lähes kymmenhenkinen juhlaorkesteri Soul Connection taustalaulajilla vahvistettuna.

Suoran lähetyksen aikana koottiin lähes 40 000 euroa Suomen Lähetysseuran työhön maailman lasten auttamiseksi. Suuri kiitos kaikille esiintyjille, osallistujille sekä paikalle tulleille että muille katsojille sekä lahjoittajille!

Espoo Metro Areenalla oli paikalla myös Espoon piispa Kaisamari Hintikka, Suomen Lähetysseura sekä Jouluradio . Tilaisuudessa käytettiin kolmea kieltä, suomea, ruotsia ja englantia.

Puheenvuoroissa korostui joulun perimmäinen sanoma, se että ihmiset välittäisivät toisistaan sekä läheisistään niin lähellä kuin kaukana, eikä kenenkään tarvitsisi jäädä yksin.

Tapahtuma oli loppuun varattu. Katsomolippuja oli varattavissa yli 6 000 ja tämän lisäksi aitiot.

– Jonkin verran paikkoja jäi tyhjiksi. Onko siihen vaikuttanut flunssakausi vai kylmä sää, sitä on vaikea tietää, sanoo Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jukka Lehti.

– Halusimme kuitenkin tehdä maksuttoman tapahtuman joululahjana espoolaisille.

Tapahtumasta saatiin pääosin myönteistä palautetta, tässä niistä yksi:



”Kiitos upeasta joululaulutilaisuudesta Metro Areenalla. Tapahtuma oli koskettava, kaunis ja yhteisöllinen. Artistit olivat mahtavia, esitykset upeita ja vahvoja. Valot, äänet ja tila loivat juhlan, joka tuntui sydämessä asti. Toivon, että tämä tilaisuus saa jatkoa tulevinakin vuosina. Se tuo joulun sanoman lähelle, tekee siitä elävän ja jaetun.”

Yhteislaulutilaisuus sai paljon huomiota sosiaalisen median kanavissa sekä Espoon seurakuntien tileillä, että tapahtuman esiintyjien kanavissa. Esimerkiksi TikTokissa Soul of Espoo -tilillä ihasteltiin ja kiitettiin Diandran lauluääntä sekä esiintymistä, tapahtumaan liittyvät postaukset ovat keränneet tähän mennessä yli 162 000 näyttökertaa. Kaiken kaikkiaan Espoon seurakuntien somekanavissa näyttökertoja on yli 300 000.

Kauneimmat Joululaulut on katsottavissa tallenteena Yle Areenassa aina 6.1.2026 asti: Kauneimmat joululaulut 2025 | Yle Areena

Jos vielä tekee mieli päästä laulamaan Kauneimpia Joululauluja Espoossa, niin siihen on kolme mahdollisuutta loppiaisena, tiistaina 6.1. Olarin kirkossa, Karakappelissa sekä Espoonlahden kirkossa. Tarkat tiedot löytyvät Espoon seurakuntien verkkosivujen tapahtumakalenterista.