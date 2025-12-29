Lempäälän kiirevastaanoton aukioloaika muuttuu helmikuussa
Lempäälän sote-aseman kiirevastaanotto on avoinna 2. helmikuuta 2026 alkaen arkipäivisin kello 8–16. Viikonloppuisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on kiinni.
Tammikuun loppuun saakka kiirevastaanotto palvelee arkipäivisin kello 18 saakka. Ilta-aikoina kiirevastaanotolle on kuitenkin ollut vain vähän tarvetta. Aukioloajan muutoksella aseman päiväaikaiseen toimintaan saadaan enemmän henkilöstöä.
Lempäälän kiirevastaanoton numero on 03 311 68110. Numerossa on omat linjat kiireettömille ja kiireellisille asioille. Kiireellisten asioiden linjalle voit jäädä jonottamaan tai jättää takaisinsoittopyynnön.
Lempäälän kiirevastaanoton ollessa kiinni, soita Päivystysapuun 116117, joka palvelee ympäri vuorokauden. Puhelimessa arvioidaan hoidon tarve ja sinut ohjataan hoitosi kiireellisyyden mukaan oikeaan hoitopaikkaan. Voit myös ottaa yhteyttä lähimmälle avoinna olevalle laajalle kiirevastaanotolle. Lähimmät laajat kiirevastaanotot ovat Nokialla tai Tampereen Hatanpäällä. TAYS Valkeakosken yhteispäivystys palvelee päivittäin kello 22 asti.
Myös digiklinikka auttaa monissa kiireellisissä asioissa. Digiklinikka on avoinna joka päivä kello 8–22. Digiklinikkaa voit käyttää OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksessa tai verkkosivujen kautta: pirha.fi/digiklinikka.
Lempäälän sote-aseman kiirevastaanotto
- Himminpolku 6, Lempäälä
- puhelin 03 311 68110
- Aukioloajat 30.1.2026 saakka: ma–pe klo 8–18
- Aukioloajat 2.2.2026 alkaen: ma–pe klo 8–16
Yhteyshenkilöt
Taina Hellsten (tavoitettavissa 31.12.2025 - 2.1.2026 ja 12.1.2026 alkaen)
apulaisylilääkäri, Lempäälä ja Vesilahti
040 681 5199
taina.hellsten@pirha.fi
Essi Aalto (tavoitettavissa 5.1.2026 alkaen)
apulaisosastonhoitaja, Lempäälä ja Vesilahti
041 731 1664
essi.aalto@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti sähkökatkoista huolimatta29.12.2025 14:38:02 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista huolimatta Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti. Kotihoidon asiakkaat saavat tukea kotihoidon työntekijöiltä, ja muita neuvovat tarvittaessa lähitorit, palveluneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.
Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintihalli on saanut rakennusluvan29.12.2025 10:45:20 EET | Tiedote
Tampereen kaupunki myönsi Tays Keskussairaalan alueelle rakennettavalle Hoitajantien pysäköintihallille rakennusluvan marraskuussa. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi joulun alla. Hoitajantien pysäköintihalli sijoittuu Arvo Ylpön kadulle nykyisen Hoitajantien pysäköintialueen paikalle ja sen rakentamisen on arvioitu käynnistyvän kesällä 2026.
Päihde- ja riippuvuusongelmissa hoitoon hakeutumiseen tulee muutoksia helmikuussa22.12.2025 10:39:03 EET | Tiedote
Helmikuun 2026 alussa Tampereen Hatanpäällä sijaitsevaan päihde- ja riippuvuussairauksien Happi-yksikköön avautuu walk in -palvelu, jonne huumeita käyttävä voi tulla ilman ajanvarausta hoidon tarpeen arviointiin. Yksikkö palvelee kaikkia pirkanmaalaisia. Hoidon tarpeen arviointeja tehdään entiseen tapaan myös kaikilla Pirkanmaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimissä.
Työllistymistä tukevien palvelujen toimipaikkoihin tulee muutoksia vuodenvaihteessa22.12.2025 10:11:29 EET | Tiedote
Työllistymistä tukevat palvelut tarjoavat kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta työikäisten sosiaalipalvelujen asiakkaille. Palvelupaikkoihin tulee muutoksia Pirkanmaalla.
Konsernijohtajan haussa kuusi henkilöä kutsuttu haastatteluun19.12.2025 14:28:25 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan haku etenee haastatteluvaiheeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme