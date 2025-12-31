Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pysy pystyssä ja innostu hyvinvoinnista – Vaasa kutsuu seniorit liikunnalliseen tapahtumaan

31.12.2025 12:45:22 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki järjestää senioreille maksuttoman Kävele terveitä vuosia -tapahtuman, joka tarjoaa inspiraatiota kävelyyn ja hyvinvointiin. Liikunnallista tapahtumaa vietetään perjantaina 16.1.2026 klo 13–15.30 Vaasan Sähkö Areenalla toisen kerroksen tiloissa.

Vanhempi mies, jolla on kädet sydämen päällä ja joka hymyilee sinisessä valossa.

Ohjelmassa on yhteistä sisäkävelyä, kevyttä tasapaino- ja voimajumppaa, lyhyitä puheenvuoroja ja tietoa senioreille tarjolla olevista palveluista. Lisäksi tapahtumassa arvotaan palkintoja Kävele terveitä vuosia -haasteen kävelykortin täyttäneiden ja palauttaneiden kesken.

Sadalle osallistujalle on tarjolla maksutta pientä suolaista välipalaa sekä kahvia ja teetä. 

Esittelypisteillä on mahdollisuus käydä juttelemassa eri asiantuntijoiden kanssa ja saada lisätietoa tapahtuman teemoista. Mukana ovat Vaasan kaupungin lisäksi muun muassa Pohjanmaan hyvinvointialue, Vaasan seudun muistiyhdistys ja Liikenneturva.

Kaatumisen ehkäisy esillä Pysy pystyssä -kampanjaviikolla

Tapahtuma järjestetään valtakunnallisella Pysy pystyssä -kampanjaviikolla, jonka teema on vahvasti mukana ohjelmassa. Tarjolla on monipuolista tietoa kaatumisen ehkäisystä.

– Kaatumisten ehkäisy on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Talvella liukkaat kelit lisäävät tapaturmien riskiä, mutta pienillä arjen valinnoilla voi parantaa turvallisuutta ja toimintakykyä. Tapahtumassa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tapoihin, joilla kaatumista voi ehkäistä. Vinkkejä annetaan muun muassa ravintoon, lihasvoiman ja liikkuvuuden ylläpitämiseen sekä sopivien jalkineiden valintaan, terveydenedistämisen koordinaattori Hanna-Mari Joutsen kertoo.

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille senioreille – ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tapahtumapaikka on esteetön. Tervetuloa!

Tapahtuman tiedot

Aika: Perjantaina 16.1.2026 klo 13.00–15.30
Paikka: Rinnakkaistie 1, Vaasan Sähkö Areena (2. kerroksen pääty)

Ohjelma:

  • 13.00 Tapahtuman avaus
  • 13.10 Yhteistä liikuntaa: kävely 15 min ja tasapaino- ja voimajumppa 20 min
  • 13.45 Pysy pystyssä – tietoa kaatumisen ehkäisystä
  • 14.10 Kävely- ja liikuntaryhmät Vaasassa.
  • 14.25 Kävelyhaasteen arvonta ja loppusanat
  • 14.35 Välipalatarjoilu ja mahdollisuus kierrellä esittelypisteillä
  • 15.30 Tapahtuma päättyy

Kellonajat ovat suuntaa antavia.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

