Uusi vuosi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella

31.12.2025 13:47:08 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote

Helsingin pelastuslaitos järjestää uudenvuodenaattona 2025 "Uusi vuosi LIVE" -somekampanjan, jossa seurataan pelastuslaitoksen toimintaa reaaliajassa. Kampanja sisältää videotarinoita ja kuvagallerioita hälytystehtävistä sekä asemien arjesta. Viestintä tapahtuu X:ssä, Instagramissa  ja Facebookissa tehostetusti klo 15 - 01:00

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on normaalin valmiuden lisäksi vahvistettu resursseja uuden vuoden aatoksi: pelastuksen ja ensihoidon puolelle on perustettu lisäyksiköitä, ja Helsingin sopimuspalokunnat ovat valmiudessa, joista osa on valmiudessa Kansalaistorilla.

Lisäksi toteutetaan uuden vuoden aattona 31.12.2025  somekampanja ”Uusi vuosi LIVE”, jossa seurataan pelastuslaitoksen arkea reaaliajassa. Kampanjassa esitellään hälytystehtäviä, asemien toimintaa sekä turvallisuusviestintää päivän ja yön ajalta. Materiaalina käytetään videotarinoita, kuvagallerioita ja lyhyitä selostuksia. Onnettomuuksien ehkäisyä tehdään tutuksi palotarkastusten kautta ja somevirrassa julkaistaan urvallisuusohjeita ilotulitteiden käyttöön

Kanavat:

  • Hälytystehtävät: Viestipalvelu X ja tarvittaessa Facebook
  • Asemien arki ja tunnelmat: facebook ja Instagram

Viestintä työskentelee tehostetusti klo 15.00–01.00 kampanjan ajan. Kampanjan aikana viestinnän henkilöstö operoi tilannekeskuksessa, toimistolla ja yksiköiden mukana. Lisäksi kansalaistorille tehdään vierailuja.  
”Uusi vuosi LIVE” toteutetaan operatiivisen viestinnän periaatteiden mukaisesti ja toimii samalla kokeiluna eri viestintäkanavien ja työmenetelmien käytännön toimivuudesta. 
Sosiaalisen median kanavilla julkaistut kuvat ovat medioiden käytössä. Kuvaajatietoihin merkitään: Helsingin kaupungin pelastuslaitos.

Pelastuslaitos tekee tehtävämääristä ja -tyypeistä koosteen noin kello 01.00 ja julkaisee sen STT:n sekä somekanavien kautta.

Yhteyshenkilöt

Kenttäjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitos

Puh:0931030140

Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitos

Puh:0931030130

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.

