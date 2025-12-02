Uusi vuosi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on normaalin valmiuden lisäksi vahvistettu resursseja uuden vuoden aatoksi: pelastuksen ja ensihoidon puolelle on perustettu lisäyksiköitä, ja Helsingin sopimuspalokunnat ovat valmiudessa, joista osa on valmiudessa Kansalaistorilla.

Lisäksi toteutetaan uuden vuoden aattona 31.12.2025 somekampanja ”Uusi vuosi LIVE”, jossa seurataan pelastuslaitoksen arkea reaaliajassa. Kampanjassa esitellään hälytystehtäviä, asemien toimintaa sekä turvallisuusviestintää päivän ja yön ajalta. Materiaalina käytetään videotarinoita, kuvagallerioita ja lyhyitä selostuksia. Onnettomuuksien ehkäisyä tehdään tutuksi palotarkastusten kautta ja somevirrassa julkaistaan urvallisuusohjeita ilotulitteiden käyttöön

Kanavat:

Hälytystehtävät: Viestipalvelu X ja tarvittaessa Facebook

Asemien arki ja tunnelmat: facebook ja Instagram





Viestintä työskentelee tehostetusti klo 15.00–01.00 kampanjan ajan. Kampanjan aikana viestinnän henkilöstö operoi tilannekeskuksessa, toimistolla ja yksiköiden mukana. Lisäksi kansalaistorille tehdään vierailuja.

”Uusi vuosi LIVE” toteutetaan operatiivisen viestinnän periaatteiden mukaisesti ja toimii samalla kokeiluna eri viestintäkanavien ja työmenetelmien käytännön toimivuudesta.

Sosiaalisen median kanavilla julkaistut kuvat ovat medioiden käytössä. Kuvaajatietoihin merkitään: Helsingin kaupungin pelastuslaitos.



Pelastuslaitos tekee tehtävämääristä ja -tyypeistä koosteen noin kello 01.00 ja julkaisee sen STT:n sekä somekanavien kautta.