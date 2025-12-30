Vuosi 2026 alkaa purevassa pakkassäässä – maan eteläosaan viikonloppuna lumisateita

Ilmatieteen laitoksen 31. joulukuuta 2025 tekemän ennusteen mukaan kireät pakkaset ovat jatkumassa etenkin maan pohjoisosassa, jossa lämpötilat ovat -20 ja -35 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat ovat monin paikoin -10 ja -20 asteen välillä lukuun ottamatta lounaisrannikkoa, jossa lämpötila on -2 ja -10 asteen välillä.

Lounaisrannikon lauhtumiseen vaikuttaa lännestä lähestyvä matalapaine, joka tuo Ahvenanmaalle jopa 10–15 cm lumikertymiä vuorokauden aikana. Myös lounaisrannikolle voi sataa hieman lunta.

Matalapaineen myötä idänpuoleinen tuuli voimistuu uudenvuodenpäivän iltaa kohden lännessä, mikä lisää pakkasen purevuutta ja saa ilman tuntumaan jopa yli 5 astetta mittarilukemia kylmemmältä. Samalla lounaisilla merialueilla tuuli nousee mahdollisesti jopa myrskylukemiin.

Pöllyävä lumi heikentää ajokeliä maan eteläosassa

”Perjantaina matalapaine pyöräyttää uuden annoksen lumisateita maan etelä- ja keskiosaan. Etelässä lumisateet voivat olla sakeita ja vuorokauden lumikertymä voi ylittää 10 cm Uudenmaan länsiosassa, muualla etelärannikon tuntumassa 5 cm. Samalla idänpuoleinen tuuli on puuskaista ja ajokeli muuttuu huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Maan pohjoisosassa perjantai on poutapäivä ja pakkanen pysyy kireänä, 20 ja 35 asteen välillä”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.

Lauantain sää on ennusteiden mukaan perjantain kaltainen. Matalapaineen jäädessä pyörimään Suomen lähelle maan etelä- ja keskiosassa saadaan lisää lunta. Etelä- ja länsirannikoiden tuntumassa lumikertymä voi paikoin jälleen ylittää 10 cm ja pöllyävän lumen vuoksi ajokeli voi olla huono maan eteläosassa. Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat.