Vuosi 2026 alkaa purevassa pakkassäässä – maan eteläosaan viikonloppuna lumisateita
Uudenvuodenpäivästä on tulossa laajalti poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva pakkaspäivä.
Ilmatieteen laitoksen 31. joulukuuta 2025 tekemän ennusteen mukaan kireät pakkaset ovat jatkumassa etenkin maan pohjoisosassa, jossa lämpötilat ovat -20 ja -35 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat ovat monin paikoin -10 ja -20 asteen välillä lukuun ottamatta lounaisrannikkoa, jossa lämpötila on -2 ja -10 asteen välillä.
Lounaisrannikon lauhtumiseen vaikuttaa lännestä lähestyvä matalapaine, joka tuo Ahvenanmaalle jopa 10–15 cm lumikertymiä vuorokauden aikana. Myös lounaisrannikolle voi sataa hieman lunta.
Matalapaineen myötä idänpuoleinen tuuli voimistuu uudenvuodenpäivän iltaa kohden lännessä, mikä lisää pakkasen purevuutta ja saa ilman tuntumaan jopa yli 5 astetta mittarilukemia kylmemmältä. Samalla lounaisilla merialueilla tuuli nousee mahdollisesti jopa myrskylukemiin.
Pöllyävä lumi heikentää ajokeliä maan eteläosassa
”Perjantaina matalapaine pyöräyttää uuden annoksen lumisateita maan etelä- ja keskiosaan. Etelässä lumisateet voivat olla sakeita ja vuorokauden lumikertymä voi ylittää 10 cm Uudenmaan länsiosassa, muualla etelärannikon tuntumassa 5 cm. Samalla idänpuoleinen tuuli on puuskaista ja ajokeli muuttuu huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Maan pohjoisosassa perjantai on poutapäivä ja pakkanen pysyy kireänä, 20 ja 35 asteen välillä”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.
Lauantain sää on ennusteiden mukaan perjantain kaltainen. Matalapaineen jäädessä pyörimään Suomen lähelle maan etelä- ja keskiosassa saadaan lisää lunta. Etelä- ja länsirannikoiden tuntumassa lumikertymä voi paikoin jälleen ylittää 10 cm ja pöllyävän lumen vuoksi ajokeli voi olla huono maan eteläosassa. Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Hannes-myrsky oli vaikutuksiltaan yksi viime vuosikymmenten pahimmista30.12.2025 13:32:29 EET | Tiedote
Vahingontorjuntatehtävien ja sähkökatkojen määrän perusteella Hannes menee myrskyjen kärkipäähän.
Vuosi vaihtuu kipakassa pakkassäässä29.12.2025 13:38:22 EET | Tiedote
Vuosi 2026 vastaanotetaan koko Suomessa pakkaslukemissa. Sää on uudenvuodenaattona laajalti poutainen.
Hannes-myrsky voimistuu lauantai-iltana – tuulivahinkojen riski on suuri maan länsiosassa ja Perämeren rannikolla27.12.2025 12:57:24 EET | Tiedote
Myrsky tuo lauantaina erittäin kovaa tuulta erityisesti maan länsiosaan, Ahvenanmaalle ja merialueille. Pitkään jatkuvat puuskat kaatavat puita, katkovat sähköjä ja vaikeuttavat liikennettä joulun vilkkaimpana paluupäivänä. Lapin itä- ja pohjoisosassa ajokeli on huono tai erittäin huono runsaan lumisateen vuoksi.
Myrskymatalapaine voimistuu lauantaiksi25.12.2025 14:20:28 EET | Tiedote
Voimakas tuuli vaikuttaa erityisesti merialueilla. Tuulivahingot voivat haitata joulun paluuliikennettä länsirannikolla.
Joulun sää: aattona poutaista pakkassäätä, joulupäivänä lauhtuu selvästi22.12.2025 13:43:04 EET | Tiedote
Joulua vietetään vaihtelevassa, mutta melko poutaisessa säässä. Joulun kuluessa sää lauhtuu tuntuvasti koko maassa. Lumiraja kulkee Oulu-Joensuu linjan tienoilla, sen eteläpuolella on pääosin lumetonta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme