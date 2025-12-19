SDP EDUSKUNTA

SDP:n Tuppurainen: Pääministeri Orpo tarttui opposition esitykseen parlamentaarisesta sote-työryhmästä

31.12.2025 13:50:05 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Suomalaiset kantavat myös vuonna 2026 huolta siitä, saavatko he hoitoa kun sitä tarvitsevat. Nykyisen sote-järjestelmän yhdessä todettuja ongelmia on korjattava yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Opposition vaatimus parlamentaarisesta sote-työryhmästä sai vastakaikua pääministerin uudenvuoden tervehdyksessä.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Pääministeri Orpon uudenvuoden tervehdyksen lähtökohta on kansallisessa yksimielisyydessä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomi tukee Ukrainaa, ja haluamme Ukrainaan tulitauon ja kestävän rauhan, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa. 

- On myös hyvä syy tukea valittua linjaa EU:n itäisten maiden tiiviistä yhteistyöstä. Suomella on paljon ystäviä ja liittolaisia, mutta on erityisesti syytä tiivistää yhteistyötä maiden kanssa, jotka selkeimmin jakavat huolemme ja näkemyksemme, Tuppurainen sanoo. 

Pääministeri tarttuu myös opposition tarjoukseen parlamentaarisesta yhteistyöstä sote-palveluiden ratkaisuun.

Suomalaisten hoitoonpääsy on heikentynyt vuoden 2025 aikana. Tuppurainen mukaan sote-järjestelmä vaatii korjaamista, jotta suomalaiset saavat hoitoa silloin kun sitä tarvitsevat.

- Syksyllä oppositio vaati SDP:n johdolla, että sote-järjestelmää parannetaan kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisen työryhmän kautta. Nyt pääministeri Orpo on vastannut opposition ehdotukseen myöntävästi, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen muistuttaa, että hyvinvointipalveluiden kestävä rahoittaminen vaatii julkisen talouden vahvistamista. Se puolestaan vaatii työllisyyden huomattavaa parantamista nykyisestä.

- Toivotan koko hallitukselle viisautta tehdä ensi vuonna sellaisia päätöksiä, jotka todellisuudessa lisäävät kasvua ja parantavat Suomen työllisyyttä. Pelkkä suhdanne ei selitä Suomen suurtyöttömyyden syntyä. Esimerkiksi VTV:n raportissa todetaan, että hallituksen työllisyys­toimet ovat voineet hidastaa talouskasvun käynnistymistä, Tuppurainen muistuttaa.

Tuppurainen mukaan mahdolliset talouden sopeutustoimet on tehtävä niin, että ne eivät heikennä suomalaisten luottamusta.

- Pääministeri väläytti uusia leikkauksia, jos komissio niitä esittäisi. Mikäli hallitus päätyy komission vaatimuksista talouden lisäsopeutuksiin, olisi sen lopultakin tartuttava asiantuntijoiden neuvoihin. Lisäleikkausten sijaan olisi peruttava vaikutuksiltaan heikko yhteisöveron alennus. Sillä Suomea ja suomalaisia vartenhan taloutta laitetaan kuntoon, ei EU:ta, kuten valtiovarainministeri on oikein todennut, Tuppurainen päättää.

Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

