Pate Mustajärvi – Suomirockin legenda Ylen kanavilla 3.1.

Rokkikukko, tulkitsija ja Ikurin turpiini – tätä kaikkea oli tapaninpäivänä menehtynyt Mustajärvi suomalaisille.

Pate Mustajärvi – Suomirockin legenda -lähetyksessä nähdään Paten pitkäaikaisia ystäviä ja kollegoita, kuten Poko Rekordsin perustaja Epe Helenius, luottovalokuvaaja Harri Hinkka, ystävä ja duo-kaveri Matti Mikkonen, siskonpoika ja muusikko Jussi Aaltonen, näyttelijä ja ystävä Jukka Leisti, tapahtumatuottaja ja promoottori Taija Holm sekä pitkäaikainen yhteistyökumppani Aku Syrjä. Suoran lähetyksen juontaa Katja Ståhl.

“Pate oli suomirockin todellinen legenda. Haluamme tarjota Mustajärven laajalle kuulijakunnalle mahdollisuuden palata Paten uran vaiheisiin ja musiikin pariin heidän kanssaan, jotka Paten hyvin tunsivat”, kertoo Ylen tapahtumapäällikkö Jyri Kataja-Rahko.

Muistolähetys järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Tampere-talolla. Paikalla yleisössä on Mustajärven ystäviä ja faneja. Tapahtumaan on voi lunastaa paikan varausmaksua vastaan osoitteessa lippu.fi.

”Pauli Mustajärvi oli erottamaton osa tamperelaista kulttuurihistoriaa ja Manserockin tarinaa. Yhteistyö Ylen kanssa tämän muistolähetyksen toteuttamisessa on kaupungille tärkeä tapa kunnioittaa suomirockin legendaa ja hänen elämäntyötään”, sanoo Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen.

Pate Mustajärvi – Suomirockin legenda – Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa 3.1.2026 klo 21.00

