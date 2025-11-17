Talvi tuli Helsinkiin – ensilumikisa ratkesi 3.1., kun aura-autoja tarvittiin lumitöihin myös keskustassa

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin puolet Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on yli 1 200 työntekijää ja vuonna 2024 sen liikevaihto oli noin 238 miljoonaa euroa. stara.hel.fi