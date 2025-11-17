Talvi tuli Helsinkiin – ensilumikisa ratkesi 3.1., kun aura-autoja tarvittiin lumitöihin myös keskustassa
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran perinteinen ensilumikisa ratkesi lauantaina 3. tammikuuta. Staran aurauskalusto lähti aamuyöstä laajasti liikkeelle auraamaan kaduille satanutta lunta. Lauantaiaamuna lumikertymä oli 3–5 senttimetriä. Kovassa pakkassäässä tuuli myös heitteli kuivaa lunta, ja sitä alkoi kinostua muun muassa ajoreiteille.
Staran aura-autot liikkuivat Helsingissä paikoin jo aiemminkin. Keskusta oli kuitenkin pitkään vähäluminen, ja talvihoidoksi riitti liukkaudentorjunta.
Ensilumikisan voittaja arvottiin kolmen oikeaa päivämäärää veikanneen vastaajan joukosta. Voittaja on Y Tomygen Rahlan Keravalta. Onnea voittajalle! Hän saa palkinnoksi suksipaketin. Stara on voittajaan henkilökohtaisesti yhteydessä.
– Helsingin lumimäärät vaihtelevat vuosittain valtavasti, mikä tekee talvihoitoon varautumisesta haasteellista. Kuvaava lumitalven mittari on lumikuormien määrä: kun kovimpina lumitalvina Helsingin lumenvastaanottopaikoille on ajettu jopa yli 300 000 kuormaa, edellisenä talvena 2024–2025 ajettiin vain 19 000 kuormaa, kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen Starasta sanoo.
Staran ensilumikisassa seurataan aurattavan lumen satamista Kehä ykkösen eteläpuolella eli Staran hoidossa olevalla alueella. Kisassa ensilumi katsotaan sataneeksi, kun kaikki Staran hoitopiirit ryhtyvät lumitöihin.
Tiesitkö tämän Helsingin lumitöistä?
- Staran vuodesta 1978 alkavien tilastojen mukaan aurausta vaativa lumi on satanut Helsinkiin yleensä loka–marraskuun vaihteessa.
- Stara vastaa Helsingin kaikista yhdeksästä lumenvastaanottopaikasta. Kovimpana lumitalvena 2010–2011 lumenvastaanottopaikoille tuotiin 340 000 lumikuormaa. Mustimpana talvena 2019–2020 lumikuormia kertyi alle sata.
- Stara on aurausvalmiudessa ympäri vuorokauden. Lumitöihin on varattu yli 200 konetta – tiehöyliä, monitoimikoneita, kuorma-autoja ja pyöräkuormaajia – sekä lisäksi aliurakoitsijoiden kalustoa. Lumitöissä tarvitaan edelleen paljon myös käsityötä ja lapioita, muun muassa portaissa ja pysäkeillä.
- Aura-autoja tarvitaan lumitöihin, kun lunta sataa kolmesta viiteen senttimetriä ja lumi jää maahan sulamatta. Liukkauden torjuntaan hoidoksi riittää usein suolaus tai hiekoitus.
- Helsingissä aurataan aina ensin pääkadut ja joukkoliikenteen reitit. Asuntokadut ovat vuorossa niiden jälkeen. Kun lunta sataa paljon ja pitkään, pääkatuja ja joukkoliikenteen katuja joudutaan auraamaan jatkuvasti, jolloin asuntokatujen auraus viivästyy.
- Staran hoidossa on noin puolet Helsingin katualueista. Haastavimmat lumityöt kantakaupungin kapeilla ja täyteen pysäköidyillä kaduilla ovat kaikki Staran vastuulla. Katso kartalta Staran hoitamat alueet Helsingissä >
Lisätiedot: yksikönjohtaja Pyry Pennanen, Stara / kaupunki-infran kunnossapito, pyry.pennanen@hel.fi, p. 040 868 0543
Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin puolet Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on yli 1 200 työntekijää ja vuonna 2024 sen liikevaihto oli noin 238 miljoonaa euroa. stara.hel.fi
