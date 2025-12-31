Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluihin muutoksia vuoden 2026 alussa
Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluajat ja ikärajat muuttuvat vuodenvaihteessa.
Aiemmin tiimi palveli 18–23-vuotiaita. Nyt yläikäraja muutetaan lasten ja nuorten terapiatakuun mukaiseksi ja jatkossa tiimi palvelee 18–22-vuotiaita pirkanmaalaisia.
Vuoden 2026 alusta lähtien tiimin puhelinpalvelu numerossa 041 730 9245 on avoinna arkisin ma–pe kello 10–11.
Walk in -vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta keskiviikkoisin kello 12–15. Vastaanotto sijaitsee Tampereella osoitteessa Hammareninkatu 5B, 4. kerros. Vuoden ensimmäinen walk in -vastaanotto on keskiviikkona 7.1.2026. Aiemmin walk in -vastaanottoja oli kahdesti viikossa.
Tuttuun tapaan tiimiin voi ottaa yhteyttä myös täyttämällä yhteydenottolomakkeen osoitteessa pirha.fi/nuortenaikuistenmiepa.
Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimi on matalan kynnyksen palvelu kaikille pirkanmaalaisille 18–22-vuotiaita nuorille aikuisia, joilla on mielenterveys-, päihde- tai riippuvuusongelmia. Mielenterveys-, päihde- tai riippuvuusongelmissa apua saa myös esimerkiksi opiskeluterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai omalta sote-asemalta.
Yhteyshenkilöt
Mathier MarcelPalvelupäällikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelutPuh:050 394 8464marcel.mathier@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Lempäälän kiirevastaanoton aukioloaika muuttuu helmikuussa31.12.2025 11:56:21 EET | Tiedote
Lempäälän sote-aseman kiirevastaanotto on avoinna 2. helmikuuta 2026 alkaen arkipäivisin kello 8–16. Viikonloppuisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on kiinni.
Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti sähkökatkoista huolimatta29.12.2025 14:38:02 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista huolimatta Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti. Kotihoidon asiakkaat saavat tukea kotihoidon työntekijöiltä, ja muita neuvovat tarvittaessa lähitorit, palveluneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.
Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintihalli on saanut rakennusluvan29.12.2025 10:45:20 EET | Tiedote
Tampereen kaupunki myönsi Tays Keskussairaalan alueelle rakennettavalle Hoitajantien pysäköintihallille rakennusluvan marraskuussa. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi joulun alla. Hoitajantien pysäköintihalli sijoittuu Arvo Ylpön kadulle nykyisen Hoitajantien pysäköintialueen paikalle ja sen rakentamisen on arvioitu käynnistyvän kesällä 2026.
Päihde- ja riippuvuusongelmissa hoitoon hakeutumiseen tulee muutoksia helmikuussa22.12.2025 10:39:03 EET | Tiedote
Helmikuun 2026 alussa Tampereen Hatanpäällä sijaitsevaan päihde- ja riippuvuussairauksien Happi-yksikköön avautuu walk in -palvelu, jonne huumeita käyttävä voi tulla ilman ajanvarausta hoidon tarpeen arviointiin. Yksikkö palvelee kaikkia pirkanmaalaisia. Hoidon tarpeen arviointeja tehdään entiseen tapaan myös kaikilla Pirkanmaan sosiaali- ja terveysasemilla sekä nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimissä.
Työllistymistä tukevien palvelujen toimipaikkoihin tulee muutoksia vuodenvaihteessa22.12.2025 10:11:29 EET | Tiedote
Työllistymistä tukevat palvelut tarjoavat kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta työikäisten sosiaalipalvelujen asiakkaille. Palvelupaikkoihin tulee muutoksia Pirkanmaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme