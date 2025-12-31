Pirkanmaan hyvinvointialue

Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluihin muutoksia vuoden 2026 alussa

Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin palveluajat ja ikärajat muuttuvat vuodenvaihteessa.

Aiemmin tiimi palveli 18–23-vuotiaita. Nyt yläikäraja muutetaan lasten ja nuorten terapiatakuun mukaiseksi ja jatkossa tiimi palvelee 18–22-vuotiaita pirkanmaalaisia.

Vuoden 2026 alusta lähtien tiimin puhelinpalvelu numerossa 041 730 9245 on avoinna arkisin ma–pe kello 10–11.

Walk in -vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta keskiviikkoisin kello 12–15. Vastaanotto sijaitsee Tampereella osoitteessa Hammareninkatu 5B, 4. kerros. Vuoden ensimmäinen walk in -vastaanotto on keskiviikkona 7.1.2026. Aiemmin walk in -vastaanottoja oli kahdesti viikossa.

Tuttuun tapaan tiimiin voi ottaa yhteyttä myös täyttämällä yhteydenottolomakkeen osoitteessa pirha.fi/nuortenaikuistenmiepa.

Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidon tiimi on matalan kynnyksen palvelu kaikille pirkanmaalaisille 18–22-vuotiaita nuorille aikuisia, joilla on mielenterveys-, päihde- tai riippuvuusongelmia. Mielenterveys-, päihde- tai riippuvuusongelmissa apua saa myös esimerkiksi opiskeluterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai omalta sote-asemalta.

