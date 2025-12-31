Joutsenten hyvinvointi askarruttaa ja aiheuttaa turhia soittoja
Talvipakkaset ja jäätyvät järvet herättävät monen mielessä kysymyksen: voiko joutsen jäätyä kiinni jäähän? Vastaus on – harvoin, ja vain poikkeustilanteissa. Joutsenet ovat sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin hämmästyttävän hyvin. Uuden vuoden aattona on hätäkeskukseen tullut kymmenkunta soittoa, soittoja on tullut myös pelastuslaitokselle suoraan joutsenista.
Joutsenilla on jaloissaan erikoisempi verenkierto. Se pitää kudokset sulana ja estää jäätymisen, vaikka lintu seisoo tuntikausia jäällä. Joutsenet eivät pysy paikallaan. Ne vaihtavat paikkaa ja liikkuvat säännöllisesti, mikä estää jään muodostumisen ympärille. Lisäksi linnut hakeutuvat sulapaikoille – virtavesiin, merialueille ja jopa lämpimiin jätevesien kohtiin, joissa vesi ei jäädy.
Jos joutsen sairastuu tai heikkenee, se voi jäädä paikalleen ja jäätyä kiinni. Tämä on kuitenkin harvinaista ja liittyy yleensä huonoon kuntoon, ei normaaliin talvikäyttäytymiseen. Joutsenet ovat siis talven mestareita – kylmä ei niitä helposti pysäytä!
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on eläinpelastusyksikkö, joka auttaa pulaan joutuneita lemmikki- ja tuotantoeläimiä Helsingin alueella. Luonnonvaraisten eläinten suhteen eläinpelastusyksikkö hoitaa tilanteet, joissa eläin aiheuttaa ihmisille vaaraa tai suurta haittaa, tai eläintä ei ole mahdollista pelastaa omin avuin ja ilman apuvälineitä.
Samoin kun muissakin pelastustoimen tehtävissä eläinpelastusyksikkö hälytetään tehtäville hätäkeskuksen tekemän riskinarvion perusteella. Voit soittaa eläimiin liittyvissä asioissa hätänumeroon 112, jos
· eläin aiheuttaa järjestyshäiriötä tai vaaraa ihmisille tai liikenteelle.
· eläin tarvitsee pelastamista paikasta, josta se ei omin avuin ja ilman apuvälineitä pääse pois.
· kyseessä on akuutti eläinsuojelullinen asia, esimerkiksi vakavasti loukkaantunut eläin tai meneillään oleva eläinrääkkäys.
· Jos hätäkeskus ei välitä tehtävää viranomaisille, löytäjä voi itse ottaa yhteyttä ja toimittaa loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen ensisijaisesti Korkeasaaren villieläinsairaalaan sen aukioloaikoina.
Yleisesti ottaen joutsenet eivät jäädy jäähän vaikka siltä saattaa vaikuttaa, vaan pääsevät itse irti.
Yhteyshenkilöt
Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:0931030130
Antti SalminenViestintäasiantuntijaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09-31030013antti.J.salminen@hel.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Uusi vuosi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella31.12.2025 13:47:08 EET | Tiedote
Helsingin pelastuslaitos järjestää uudenvuodenaattona 2025 "Uusi vuosi LIVE" -somekampanjan, jossa seurataan pelastuslaitoksen toimintaa reaaliajassa. Kampanja sisältää videotarinoita ja kuvagallerioita hälytystehtävistä sekä asemien arjesta. Viestintä tapahtuu X:ssä, Instagramissa ja Facebookissa tehostetusti klo 15 - 01:00
Robin Harju pelasti miehen palavasta asunnosta – Helsingin pelastuslaitos luovutti Elämän liekki -huomionosoituksen2.12.2025 09:38:47 EET | Tiedote
Helsingin pelastuslaitos palkitsi Robin Harjun Elämän liekki -huomionosoituksella. Harjun toiminta tulipalotilanteessa oli esimerkillistä ja ylitti selkeästi tason, johon moni muu olisi tyytynyt.
Helsingin pelastuslaitoksella otettiin käyttöön teknisen pelastajan erikoismerkki27.11.2025 17:21:50 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella toimii erikoisyksikkö, joka tukee ja suorittaa vaativia pelastustehtäviä kaupunkiympäristössä. Näissä tilanteissa tarvitaan erityistä osaamista ja kalustoa – ja nyt tämä osaaminen saa arvoisensa tunnustuksen uuden teknisen pelastajan erikoismerkin myötä.
Stadin brankkari 2025: ”Kontula on ihan unelma”1.10.2025 16:50:22 EEST | Tiedote
Kontulan pelastusaseman asemamestari Kimmo Vallgren on vuoden 2025 Stadin brankkari.
Helle aiheuttaa tehtäviä ensihoidolle ja pelastukselle14.7.2025 12:23:16 EEST | Tiedote
Helsingissä nautitaan tällä viikolla lämpimistä säistä. Helle tuo mukanaan myös haasteita, jotka voivat tuoda pelastuslaitokselle, niin pelastusyksiköille kuin ambulansseille, runsaasti tehtäviä kuumuuden vuoksi. Ensihoito muistuttaa, että helleaallon aikana huolehditaan toisistamme ja pelastuksen puolelta pyydetään tutustumaan kiinteistön pelastussuunnitelmaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme