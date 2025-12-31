Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Joutsenten hyvinvointi askarruttaa ja aiheuttaa turhia soittoja

31.12.2025 16:19:26 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote

Joutsen verkon sisällä kuljetuslaatikossa.
Kuvituskuvassa eläinpelastusyksikön auttama joutsen, joka kuljetettu Korkeasaareen. Kuvituskuva vuodelta 2019 Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Talvipakkaset ja jäätyvät järvet herättävät monen mielessä kysymyksen: voiko joutsen jäätyä kiinni jäähän? Vastaus on – harvoin, ja vain poikkeustilanteissa. Joutsenet ovat sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin hämmästyttävän hyvin. Uuden vuoden aattona on hätäkeskukseen tullut kymmenkunta soittoa, soittoja on tullut myös pelastuslaitokselle suoraan joutsenista.

Joutsenilla on jaloissaan erikoisempi verenkierto. Se pitää kudokset sulana ja estää jäätymisen, vaikka lintu seisoo tuntikausia jäällä. Joutsenet eivät pysy paikallaan. Ne vaihtavat paikkaa ja liikkuvat säännöllisesti, mikä estää jään muodostumisen ympärille. Lisäksi linnut hakeutuvat sulapaikoille – virtavesiin, merialueille ja jopa lämpimiin jätevesien kohtiin, joissa vesi ei jäädy. 

Jos joutsen sairastuu tai heikkenee, se voi jäädä paikalleen ja jäätyä kiinni. Tämä on kuitenkin harvinaista ja liittyy yleensä huonoon kuntoon, ei normaaliin talvikäyttäytymiseen. Joutsenet ovat siis talven mestareita – kylmä ei niitä helposti pysäytä!

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on eläinpelastusyksikkö, joka auttaa pulaan joutuneita lemmikki- ja tuotantoeläimiä Helsingin alueella. Luonnonvaraisten eläinten suhteen eläinpelastusyksikkö hoitaa tilanteet, joissa eläin aiheuttaa ihmisille vaaraa tai suurta haittaa, tai eläintä ei ole mahdollista pelastaa omin avuin ja ilman apuvälineitä.

Samoin kun muissakin pelastustoimen tehtävissä eläinpelastusyksikkö hälytetään tehtäville hätäkeskuksen tekemän riskinarvion perusteella. Voit soittaa eläimiin liittyvissä asioissa hätänumeroon 112, jos

·      eläin aiheuttaa järjestyshäiriötä tai vaaraa ihmisille tai liikenteelle.

·      eläin tarvitsee pelastamista paikasta, josta se ei omin avuin ja ilman apuvälineitä pääse pois.

·      kyseessä on akuutti eläinsuojelullinen asia, esimerkiksi vakavasti loukkaantunut eläin tai meneillään oleva eläinrääkkäys.

·      Jos hätäkeskus ei välitä tehtävää viranomaisille, löytäjä voi itse ottaa yhteyttä ja toimittaa loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen ensisijaisesti Korkeasaaren villieläinsairaalaan sen aukioloaikoina.

Yleisesti ottaen joutsenet eivät jäädy jäähän vaikka siltä saattaa vaikuttaa, vaan pääsevät itse irti.

