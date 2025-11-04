Kutsu Pentti Kaskipuron näyttelyn infoon
Median edustajat ovat tervetulleita Pentti Kaskipuron näyttelyn infoon Sara Hildénin taidemuseossa torstaina 8.1. klo 10–11.
Kokoelmapäällikkö Maria Laine esittelee näyttelyn, jälkeen aikaa on varattu haastatteluille. Pentti Kaskipuron näyttely avautuu yleisölle 10. tammikuuta ja on esillä 19. huhtikuuta asti.
Ilmoitathan tulostasi ennakkoon sähköpostitse anne.kauramaki@tampere.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne KauramäkiViestintäasiantuntijaSara Hildénin taidemuseoPuh:040 837 0357anne.kauramaki@tampere.fi
Kuvat
Linkit
Sara Hildénin taidemuseo
1979 avattu Tampereen kaupungin ylläpitämä museo, jonka vaihtuvat näyttelyt keskittyvät kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen. Museo hallinnoi Sara Hildénin Säätiön kokoelmaa.
