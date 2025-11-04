Kutsu Pentti Kaskipuron näyttelyn infoon

2.1.2026 12:40:01 EET | Sara Hildénin taidemuseo | Tiedote

Median edustajat ovat tervetulleita Pentti Kaskipuron näyttelyn infoon Sara Hildénin taidemuseossa torstaina 8.1. klo 10–11.

Pentti Kaskipuro, Punajuuri ja lantunpala II, 1989. Kuva: Katri Krohn Lassila
Pentti Kaskipuro, Punajuuri ja lantunpala II, 1989. Kuva: Katri Krohn Lassila

Kokoelmapäällikkö Maria Laine esittelee näyttelyn,  jälkeen aikaa on varattu haastatteluille. Pentti Kaskipuron näyttely avautuu yleisölle 10. tammikuuta ja on esillä 19. huhtikuuta asti.

Ilmoitathan tulostasi ennakkoon sähköpostitse anne.kauramaki@tampere.fi 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mustavalkoinen grafiikanvedos dramaattisesti valaistusta lantunpalasta, jonka halkaistua pintaa vasten piirtyy punajuuren juuri varjoineen.
Pentti Kaskipuro, Punajuuri ja lantunpala II, 1989.
Katri Krohn Lassila
Mustavalkoinen grafiikanvedos dramaattisesti valaistusta pukkijalkaisesta pöydästä, jossa vinosti asetellun valkoisen pöytäliinan päälle on koottu asetelma kolmesta juureksesta.
Pentti Kaskipuro, Työhuoneen pöytä, 1989.
Katri Krohn Lassila
Mustavalkoinen grafiikanvedos dramaattisesti valaistusta ruislimpusta.
Pentti Kaskipuro, Limppu, 1969.
Katri Krohn Lassila
1979 avattu Tampereen kaupungin ylläpitämä museo, jonka vaihtuvat näyttelyt keskittyvät kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen. Museo hallinnoi Sara Hildénin Säätiön kokoelmaa. 

