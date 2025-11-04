Kutsu Pentti Kaskipuron näyttelyn infoon

Heikki Marilan laaja takautuva näyttely Sara Hildénin taidemuseossa 7.2.2025 14:00:10 EET | Tiedote

Sara Hildénin taidemuseossa 8. helmikuuta avautuva näyttely esittelee Heikki Marilan tuotannon tärkeitä vaiheita ja käännekohtia viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta. Mukana on uusia ja ennen näkemättömiä teoksia.