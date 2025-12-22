Tulli

Tulli pidätti kaapelirikosta epäillyn aluksen lastin ja tekee sille alustarkastuksen

31.12.2025 18:56:43 EET | Tulli | Tiedote

Tulli on pidättänyt Suomenlahden kaapelirikosta epäillyn Fitburg-aluksen lastin ja tekee laivalle satamassa alustarkastuksen.

Tulli vastaa asiassa pakotevalvonnasta ja tullimenettelyihin liittyvistä toimista, minkä johdosta Tullin alustarkastus tehdään. Alustarkastuksessa selvitetään, millaista rahtia laivalla kuljetetaan ja onko laivalla pakotteiden alaista, muutoin luvanvaraista tai kiellettyä tavaraa.

  • Tulli selvittää aluksen lastin maahantuonnin edellytykset ja käynnistää tarvittaessa rikostutkinnallisen esiselvityksen, Tullin pääjohtaja Sami Rakshit sanoo. 

Tulli tiedottaa alustarkastuksen tuloksista tarkastuksen päättymisen jälkeen torstaina. Tulli tekee asiaan liittyen yhteistyötä Poliisin ja Rajavartiolaitoksen sekä tiedonhankintaa ja muuta yhteistyötä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Suomen viranomaisten haltuun ottama Fitburg-niminen alus lähti liikkeelle eilen Pietarista Venäjältä, joka on laajojen pakotteiden kohteena.

Epäillyn kaapelirikon tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa poliisi.

Tulli tiedottaa seuraavan kerran huomenna torstaina 01.01.2026 klo 10.00 tilanteesta ja erityisesti alustarkastuksen tuloksista.

